Большое освещение: в Житомирской области «засветится» еще 27 км трассы

В Житомирской области еще на двух участках автодороги международного значения устроят наружное освещение. Соответствующее соглашение на проведение работ заключила Служба автомобильных дорог (САД).
Как стало известно "Журналу Житомира
", речь идет об участках дороги М-21 между селами Пищанка и Олиевка и от города Житомир до села Рея общей протяженностью 27 км.
"Заключен договор на закупку работ: "Правила определения стоимости строительства", ГБН Г.1-218-182: 2011 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования. Виды ремонтов и перечень работ". Устройство освещения автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (через г. Винница) на участках км 165+350 - км 169+970 и км 182+704 - 205+290"
, - информирует САД
.
Тендер выиграло ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД-М". За проведение работ фирма получит 157,3 млн грн
. Срок выполнения: до 31 декабря 2022 года.
Напомним, указанное общество также будет обустраивать освещение на трассе Н-03 между Житомиром и Чудновом
.