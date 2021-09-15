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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 15 » 17:46:58

Между Житомиром и Чудновом подсветят 16 км трассы: подрядчик получит более 100 млн грн

Сегодня, 17:46:58 277 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Между Житомиром и Чудновом подсветят 16 км трассы: подрядчик получит более 100 млн грн

 На трассе Н-03 между Житомиром и Чудновом обустроят внешнее освещение. Соответствующее соглашение на проведение работ 14 сентября заключила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.

Монтаж сети наружного освещения предусматривает:
 
  • установку опор, счетчиков, шкафов учета и светильников;
  • кронирование деревьев, корчевание кустарника;
  • установку металлического барьерного ограждения.

Освещение будет устроено вблизи/в населенных пунктов: Тетеревка, Перлявка, Корчак, Дениши, Рудня Почта, Высокая Печь, Дрыглов, Дедковцы, Дубище.

Общая протяженность - более 16 километров. Срок выполнения: до 31 декабря 2022 года.

Подрядчик: ООО "ЕНЕРГОТРЕЙД-М". За проведение работ подрядчик получит 107,8 млн гривен.

ООО "ЕНЕРГОТРЕЙД-М" зарегистрировано в городе Днепр в 2017 году. Уставный капитал - 1000 грн. Основной вид деятельности - электромонтажные работы.
Тэги: Житомирская область, освещение, трасса, тендер
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