Между Житомиром и Чудновом подсветят 16 км трассы: подрядчик получит более 100 млн грн

На трассе Н-03 между Житомиром и Чудновом обустроят внешнее освещение. Соответствующее соглашение на проведение работ 14 сентября заключила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
Монтаж сети наружного освещения предусматривает:
- установку опор, счетчиков, шкафов учета и светильников;
- кронирование деревьев, корчевание кустарника;
- установку металлического барьерного ограждения.
Освещение будет устроено вблизи/в населенных пунктов: Тетеревка, Перлявка, Корчак, Дениши, Рудня Почта, Высокая Печь, Дрыглов, Дедковцы, Дубище.
Общая протяженность - более 16 километров. Срок выполнения: до 31 декабря 2022 года.
Подрядчик: ООО "ЕНЕРГОТРЕЙД-М". За проведение работ подрядчик получит 107,8 млн гривен
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ООО "ЕНЕРГОТРЕЙД-М"
зарегистрировано в городе Днепр в 2017 году. Уставный капитал - 1000 грн. Основной вид деятельности - электромонтажные работы.