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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2022 » Февраль » 8 » 13:27:23

Одновременно с российско-белорусскими: на севере Житомирской области проведут военные учения

Вчера, 13:27:23 1720 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Одновременно с российско-белорусскими: на севере Житомирской области проведут военные учения

 Украинская армия 10-20 февраля будет проводить учения в разных регионах государства, чтобы подготовиться к вероятному наступлению российской армии. Учения пройдут и на севере Житомирщины.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передает УП.

Резников подчеркнул, что Россия пока еще не сформировала "ударную группировку" у границ Украины, но может сформировать ее, "для этого им понадобится до месяца".

Украина готовит свое войско и проведет учение параллельно с заявленными Россией и Беларусью совместными учениями "Союзного государства".
 

"По состоянию на сегодняшний день вдоль всех границ Украины со стороны России, Беларуси и временно оккупированных территорий находится наземный компонент 119 тысяч воинов, если добавить воздушный и морской компонент – это будет 140 тысяч. Это 72 батальонно-тактические группы, из которых 11 находятся в Республике Беларусь.

У них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские Вооруженные силы тоже работают – и сегодня у нас параллельно, зеркально уже проходят учение. Я назову места, где они будут происходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса.

И это только полигоны, а еще будут отдельные площадки, где с 10-го по 20-е февраля будут проходить учение украинских Вооруженных сил с отработкой возможности применения украинских и "Байракторов", и "Джавелинов", и NLAW (легкого противотанкового вооружения – ред.), которые мы недавно получили из Королевства Британии", – сказал министр обороны.


Ранее сообщалось, что российская военная техника в Беларуси подошла на 20 км к границе с Житомирской областью.
Тэги: Житомирская область, Военные учения
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:49:38, Вчера [Материал]

Вот бы всех депутатов и их жён и генералов на эти танки..... а детей домой к мамам , жёнам, детям.
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