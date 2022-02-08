Одновременно с российско-белорусскими: на севере Житомирской области проведут военные учения

"По состоянию на сегодняшний день вдоль всех границ Украины со стороны России, Беларуси и временно оккупированных территорий находится наземный компонент 119 тысяч воинов, если добавить воздушный и морской компонент – это будет 140 тысяч. Это 72 батальонно-тактические группы, из которых 11 находятся в Республике Беларусь.



У них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские Вооруженные силы тоже работают – и сегодня у нас параллельно, зеркально уже проходят учение. Я назову места, где они будут происходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса.



И это только полигоны, а еще будут отдельные площадки, где с 10-го по 20-е февраля будут проходить учение украинских Вооруженных сил с отработкой возможности применения украинских и "Байракторов", и "Джавелинов", и NLAW (легкого противотанкового вооружения – ред.), которые мы недавно получили из Королевства Британии", – сказал министр обороны.