Уникальная дата 22.02.2022: что можно делать, что нельзя и как загадать желание, чтобы оно сбылось

Зеркальная дата: что это

С точки зрения эзотерики и нумерологии, зеркальная дата - это идеальный день для загадывания желаний, реализации ваших важных идей и новых начинаний, а энергетика этого дня способствует личностному развитию.

Зеркальная дата 22.02.2022: особенности

В 2022 году будет несколько уникальных зеркальных дат. Но эксперты считают, что самая мощная из них - полностью зеркальной. Известно, что именно такое даты называют палиндромами, так как они одинаково читаются с обеих сторон Специалисты утверждают, что 22.02.2022 — последняя зеркальная дата десятилетия.

Зеркальная дата 22.02.2022: что категорически запрещено делать:

освободитесь от негативных мыслей и суждений;

не желайте никому зла;

не злорадствуйте;

не обсуждайте других;

не припоминайте старые обиды;

не ссорьтесь с окружающими и не ввязывайтесь в конфликты;

не лениться и не прокрастинируйте;

избегайте спонтанных покупок;

не ругайте себя за промахи и ошибки.

Зеркальная дата 22.02.2022 ​что нужно делать:

загадывать желания;

начинать новые отношения;

строить планы на будущее;

мириться с любимым человеком;

признаваться в своих чувствах;

делать предложение руки и сердца.

Зеркальная дата 22.022.2022: ритуал для исполнения желаний

Чтобы мечта осуществилась, продумайте ее до мелочей и выразите в лаконичной форме.

При этом не надо использовать слова "желаю" и "хочу". Затем пропишите свое желание на бумажном листе. До полуночи успейте спрятать от посторонних глаз листочек с желанием.



Желание будет исполнено в ближайшее время.