Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов. ВИДЕО

ВИДЕО. КАК ЭТО БЫЛО

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Сегодня в понедельник утром 9 мая в Польше было совершено нападение на посла России во время возложения цветов на мемориальном кладбище советским воинам. Главу российской дипмиссии Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.Ранее стало известно о том, что посольство РФ в Польше вынудили ограничить до минимума мероприятия в день празднования Дня Победы.— После того, как стало известно о запланированном 9 мая на кладбище мероприятии, в интернете пошел вал призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов, — отмечал Андреев.