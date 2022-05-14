Российский онколог Илья Фоминцев решил покинуть страну: «Последней каплей был визит полицейских»

Илья Фоминцев, российский онколог, основатель Высшей школы онкологии, фонда "Не напрасно" и онкологической клиники "Луч", решил покинуть страну после того, как к нему домой пришли силовики. Ранее Фоминцева арестовали на 20 суток за участие в протестах против войны в Украине. Какова дальнейшая судьба ВШО в России и что ждет российскую онкологию?
В конце апреля в Санкт-Петербурге Полина Фоминцева, жена Ильи Фоминцева, онколога и известного просветителя, днем вышла на улицу гулять с их огромным псом Тором и заметила возле своего дома двух подозрительных мужчин в штатском.
Часов в семь вечера мужчины снова появились, на этот раз из лифта на этаже Фоминцевых. Пес услышал их и предупредительно залаял, Фоминцева узнала незнакомцев в глазок и успела закрыть дверь на ключ.
Мужчины стучали и звонили в дверь минут десять, пес лаял, трем маленьким детям и жене Фоминцева стало страшно. Из-за двери мужчины представились полицейскими и попросили "прокомментировать выход Ильи на улицу в Москве" (в конце февраля Фоминцев провел под арестом восемь суток).
24 февраля, в день начала войны России против Украины, начитавшись новостей, он вышел из московской кофейни рядом с Пушкинской площадью и направился в сторону людей, которые собирались на антивоенные протесты. По пути его задержали полицейские и арестовали на восемь суток.
Мужчинам Полина Фоминцева дверь не открыла, они ушли, но этот случай стал решающим. Илья Фоминцев начал искать пути эмиграции из России.
Илья Фоминцев сначала работал хирургом-онкологом в Ленинградском онкологическом диспансере, а в конце нулевых после того, как не удалось спасти жизнь его матери, у которой поздно обнаружили злокачественное новообразование в груди, начал просветительскую деятельность.
Фоминцев организовывал бесплатные осмотры маммологов для женщин, которые хотели провериться на рак молочной железы, устраивал благотворительные концерты артистов Михайловского театра и Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича у себя дома, чтобы привлечь внимание к проблемам онкологии. Как и сейчас, в то время проблема отсутствия раннего выявления и профилактики раковых заболеваний стояла остро.
Проекты развивались, Фоминцев окончательно бросил работу врача и в 2010 году стал просветителем. Появился Фонд профилактики рака, который позже переименовали в Фонд медицинских решений "Не напрасно".
Вскоре доктор и его фонд занялись образованием всей страны в области онкологии - Фоминцев читал бесплатные лекции, проводил образовательные форумы, запускал благотворительные акции и онлайн-сервис с бесплатными консультациями онкологов, образовательное медиа о доказательной медицине и онкологическую энциклопедию.
Кроме этого, Фоминцев решил не только просвещать людей, но и образовывать врачей на практике.
Автор фото, Ilya Fomintsev/Facebook
Совместно с НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова он открыл Высшую школу онкологии (ВШО), бесплатную ординатуру для молодых российских врачей, которых обучают по программе обычной ординатуры НИИ Петрова и проводят онлайн занятия с врачами из разных стран.
Ординаторов учат критическому анализу, навыкам общения с пациентами, поиску решений в диагностике и лечении с помощью научных публикаций, обсуждают с ними академические статьи.
Бесплатное образование и стипендии обеспечивали жертвователи - деньги на программу давали и обычные люди маленькими регулярными пожертвованиями, и крупные бизнес-партнеры.
В 2021 году в школе одновременно учились 60 ординаторов, каждый месяц работы ВШО фонду "Не напрасно" обходится примерно в 5 млн рублей, два года обучения одного ординатора - около 2 млн рублей. Программа работает семь лет, за это время ВШО закончили 98 человек. От выпускников требовалось только одно - после учебы остаться работать в России.
В этом году ВШО набрала новую группу из 15 человек, но пожертвований на стипендию не хватило.
Би-би-си: Ваше решение повлияет на работу фонда?
Илья Фоминцев: Повлияет, но, надеюсь, не очень сильно. Я продолжу работать удаленно, буду по видеосвязи проводить встречи. И потом, я думаю, что создам какую-то организацию за пределами страны. Я сейчас попытаюсь создать организацию, которая станет интернациональной, она не будет привязана только к России.
Би-би-си: Вы много говорите о том, что главное в медицине - пациент. Когда вы начинали, думали, что ваша работа будет связана с Россией и российскими пациентами. То есть это должно быть очень болезненное решение - уехать?
Илья Фоминцев: Очень. Я очень долго принимал решение. Очень тяжело было осознать свою интернациональность. На самом деле, на всем пространстве бывшего СССР совершенно одинаковые проблемы в медицине. Всё, что мы делали в России, будет пригодно и для Польши, Чехии, Словакии, Словении, и прибалтийских стран. Я создам крестраж (Фоминцев употребляет термин из книг о Гарри Поттере, крестраж - это волшебный артефакт, который позволяет волшебнику остаться бессмертным до тех пор, пока цел этот предмет - Би-би-си), в безопасном месте с точки зрения системных экономических и политических рисков для бизнеса. В первую очередь речь идет об открытии образовательных сервисов для пациентов, в том числе для беженцев в таких бывших республиках СССР, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и так далее.
Я все пытался примирить себя с мыслью, что надо куда-то уезжать, учитывая, что 12 лет я тут пахал как вол. Тяжело, поймите, я очень социально активный человек, я не хочу оставлять здесь кучу друзей, которые не хотят уезжать. Но мне придется ради семьи это сделать. Последней каплей был визит полицейских. Поэтому всё. Я - всё.
Би-би-си: Как вы жили с начала войны? Если я правильно поняла, в какой-то момент вы "сели на стакан". Запили?
Илья Фоминцев: Запил - понятие красивое слишком. Не то, чтобы я падал лицом в грязь, такого не было. Но я действительно почти каждый день выпивал, это было единственное, что меня более-менее в конце дня расслабляло. Сейчас, когда решение об эмиграции принято, стало гораздо легче.
Би-би-си: А семья как, они готовы к переезду?
Илья Фоминцев: Семья больше всех и хочет. Ну кроме детей, понятное дело, они еще маленькие. Сейчас я думаю о Латвии, но многое зависит от возможностей легализоваться, как получить разрешение на работу, которой у меня пока нет. Надо найти кого-то, кто поможет в этом разобраться. Раньше ковидные ограничения были, теперь санкции, связанные с войной - все каждый день меняется. Я никогда не занимался вопросами ВНЖ или чего-то подобного. Позвонить кому-то и спросить: "Вася, вот что мне надо делать, куда идти?" Я не знаю реально.
Би-би-си: До начала войны вы не задумывались об этом?
Илья Фоминцев: Конечно, нет, и близко не задумывался, зачем мне? У меня все прекрасно здесь развивалось, несмотря на кучу проблем.
Би-би-си: А какие проблемы были?
Илья Фоминцев: Пандемия была. То мы закрываемся, то не закрываемся, то открываемся, то закрываемся, то не очень закрываемся. Потом пришел приказ, который исключает все частные клиники из ОМС, а у меня частная клиника "Луч" была. Потом с "Лучом" случилась история - "Газпром" построил жилой дом в пяти метрах от клиники, и камни треснули. Пришли геодезисты и сказали: ребят, всем спасибо, все свободны. Я нашел способ, как переформатировать работу "Луча" и одновременно переехать клинике в новое место.
Мы схватили всех черных лебедей ("черный лебедь" - понятие, введенное писателем Нассимом Талебом и означающее редкие и неожиданные события с неожиданными последствиями - Би-би-си): пандемию, войну, регуляторную гильотину, разрушение здания. Что еще осталось - пожар и нашествие инопланетян? Я готов был сражаться, но тут приходит черная тьма и накрывает ненавидимый прокуратором город.
Би-би-си: Делали ли вам предложение работать за границей?
Илья Фоминцев: Пока нет. Я не смогу работать на кого-то, я уже 14 лет не работаю с начальником. Я могу работать только с партнерами, либо в своей организации. Просто это закончится мордобитием через месяц работы, потому что такое невозможно для меня, я уже не умею работать подчиненным.
Би-би-си: Я видела комментарии под вашим постом врача-онколога из Украины Александра Стаховского, который пишет "свою позицию по войне в Украине [выпускники ВШО] не высказали…. Побоялись или ещё хуже всего поддерживают "операцию".
Илья Фоминцев: Да, украинцы обвиняют русских в пассивности.
Би-би-си: Почему онкологи не готовы выражать свою точку зрения относительно войны?
Илья Фоминцев: За позицию власти очень мало людей выступают. Это говорит о том, что, скорее всего, люди против, потому что за войну-то как раз можно выступать. Они стараются не подвергаться остракизму со стороны тех, кто против. Я думаю, что в России врачи очень сильно государственно зависимые люди. Подавляющее большинство людей работают в госучреждениях. Те, кто работает в частных клиниках, тоже зависят от государства во многом. Медицина - сильно зарегулированная отрасль. Уничтожить частную клинику не составляет никакого труда, по большому счету, поэтому частные клиники тоже сидят и помалкивают, чтобы как бы чего не вышло.
Автор фото, Ilya Fomintsev/Facebook
Би-би-си: Где работают выпускники ВШО после ординатуры?
Илья Фоминцев: В основном в Москве. Пока мы эту проблему не решили, да и, честно говоря, не хочется решать уже.
Би-би-си: Почему они остаются в Москве?
Илья Фоминцев: В регионах очень заскорузлая медицина, в диспансеры практически невозможно пробиться. Это очень агрессивная среда. Выпускникам легче скопиться в центральных клиниках, где больше медицинских возможностей. В федеральных клиниках целые островки ВШО появлялись. Но сейчас они работать перестанут.
Би-би-си: Расскажите про деньги. Вы писали, что снизились пожертвования. Я видела, что среди доноров есть несколько иностранных компаний. Что с ними происходит?
Илья Фоминцев: До войны мы находились на стадии переговоров, когда компании взяли на себя обязательства, что они участвуют в том или ином проекте. Мы уже обменивались документами, были на стадии подписания договоров. Вот таких компаний отвалилось ровно на 50 млн рублей.
Би-би-си: На сайте фонда среди партнеров есть логотип фонда Потанина. Не повлияли ли санкции, на него наложенные, на работу с вашим фондом?
Илья Фоминцев: Мы работали с ним давно, но это было очень давно и по мелочи.
Би-би-си: Доступная среда для онкологических пациентов - эта программа у вас рассчитана до 2024 года…
Илья Фоминцев: Ответы на те вопросы, которые вы задаете, будут вредить фонду. Вы понимаете, что происходит? Я на ваши вопросы ответить не могу по той причине, что любой ответ может повредить. Ну нельзя жить и работать в таких условиях!
Би-би-си: Вы писали, что лекарства будет сложно закупать. Это уже сейчас происходит?
Илья Фоминцев: Я не знаю, по каким ценам они будут закупаться, когда закончатся довоенные запасы. Я очень сильно сомневаюсь, что будут продавать по цене официального курса рубля. Скорее всего, это будет не так, потому что официальный курс, скорее всего, не закроет риски фармацевтических компаний.
В первые три недели войны в России началась паника, оригинальные лекарства от рака начали стремительно раскупать, в какой-то момент они исчезли, но потом появились подорожавшими на 30-50%, рассказывают сотрудники онкологических компаний. В Москве и Санкт-Петербурге оригинальные препараты еще остаются в схемах лечения, некоторые из них можно получить по ОМС.
В регионах с этим сложнее, говорят собеседники Би-би-си, врачи государственных и частных клиник, еще до войны в российских регионах в протоколе лечения начали заменять оригинальные препараты на индийские или российские аналоги.
Во время войны из-за наложенных на Россиюэкономических санкций поставщики медицинских товаров временно столкнулись с логистическими сложностями. Несмотря на это, пока летают гражданские самолеты, лекарство из Израиля или Германии в Россию сможет довезти курьер. Это стоит дорого и может использоваться только для отдельных пациентов, не для всех клиник.
Би-би-си: Есть о чем волноваться людям с деньгами, которые могут позволить себе платное лечение?
Илья Фоминцев: Есть, потому что стоимость лечения будет расти. Онкология очень затратное предприятие, грустно станет кому угодно. Это большие деньги, миллионы рублей. И онкострахование - довольно неплохой выход для многих. Это относительно небольшие до сих пор суммы взносов и неплохое страховое покрытие - за 5000 рублей в год получаешь 6,5 млн рублей покрытия. На 6,5 млн рублей много чего можно сделать.
Онкострахование в России непопулярно, рассказывают в сервисе "Онкострахование". По их оценкам, в стране только у 300-700 тыс. человек есть страховка от рака. Даже менеджеры по персоналу больших корпораций не считают онкострахование необходимостью, хотя это недорого стоит, а в мире число заболевших раком растет. Застрахованные люди во время войны продолжают получать лечение за границей, для этого необязательно находиться в России.
Би-би-си: А вы застраховались сами?
Илья Фоминцев: Нет, пока не страховался, потому что в России я одной смс-кой могу найти себе лечение рака. Но теперь надо будет страховаться, потому что я уезжаю.
Би-би-си: Как в будущем отразится война на онкологии в России?
Илья Фоминцев: Если вы думаете, что война может на чем-то хорошо отразиться... У вас правда такие мысли есть? Никаких подробностей пока не назову, и никто пока не назовет. А вот [если] у нас поезд едет в ад, то все вагоны едут. А 25-й вагон тоже едет? Да, тоже едет. А 31-й? Да, тоже. И все.
Будущее онкологии никто из собеседников Би-би-си из государственных и частных клиник и медицинских организаций определить точнее, чем "было не очень, а будет хуже", не смог, и раньше конца лета никто не берется это прогнозировать из-за непредсказуемости во время войны.
Пока лечение пациентов зависит от действующих довоенных контрактов с клиниками, фармацевтическими компаниями и врачами, а новые контракты только в процессе создания, наибольшее опасение вызывают санкции на поставки медицинского оборудования. Клиники оборудованы аппаратами Philips, Siemens и Canon, запасные детали к ним китайскими или российскими заменить будет сложно.
Новые технологии, в частности, секвенирование, расшифровка геномного содержимого раковых клеток, осуществляются на иностранном оборудовании и с помощью иностранных препаратов, о будущемналичии которых в России говорить пока трудно.
Кроме того, все новые клинические исследования (КИ) и некоторые виды экспериментального лечения онкологии, проводимые европейскими и американские компаниями, в России остановлены. В случае КИ это означает, что российские пациенты могут остаться без новых лекарственных препаратов.
В середине мая после недельного отпуска в Армении Фоминцев опубликовал пост в соцсетях - объявление о поиске нового хозяина для пса Тора. "Щас мне будет очень больно, но я должен это написать. Снимать разные квартиры, переезжать через границы вот с этим всем и с огромным псом 40 кг - это почти нереально", - писал в "Фейсбуке" Фоминцев.
Накоплений у семьи Фоминцевых, по их словам, нет, жили "на зп, как и примерно три четверти страны". С большой вероятностью они с тремя детьми поедут жить в Израиль, где лечение онкологии - визитная карточка страны.
По последним оценкам ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, с начала войны в Украине из России уехало 150 000 человек.