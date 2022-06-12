«Вкусно и точка» — на России открыли замену «Макдоналдс» с отвратительным логотипом

По его словам, уже сегодня 12 июня откроется 15 заведений, завтра откроется 50 ресторанов обновленной сети, а до конца июня их будет около 200. В ближайшие 5-6 лет количество заведений планируется увеличить с 850 до одной тысячи.

9 июня сеть представила новый логотип, на котором будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Отмечается, что зеленый фон, на котором расположены предметы, символизирует качество продукции и обслуживания. Кроме того, с сегодняшнего дня сеть общественного питания запускает новую рекламную кампанию с использованием данного товарного знака.

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новый логотип сети «Макдоналдс» в России уже назвали отвратительным ​​​​​новый логотип сети «Макдоналдс» в России уже назвали отвратительным

В Москве все «Макдоналдс» закрылись в феврале с началом агрессивной войны в Украине. Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг. Около бывшего ресторана «Макдоналдс» скамейки, столы и стулья завернуты пленкой. Зонты с логотипом ресторана, которые стояли на верандах, убрали еще накануне.

Местные блогеры уже сравнили актуальный ассортимент блюд с тем, что предлагался покупателям 11 февраля 2022 года. Так, из нового меню ожидаемо исчезли несколько традиционных бургеров таких, как «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях. Вместе с этим цены на все остальные позиции заметно увеличились.

В качестве нового названия «Макдоналдс» в России будет название «Вкусно и точка». Об этом заявил генеральный директор компании Олег Пароев.