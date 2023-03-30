«Российский Макдоналдс» провалился: СМИ узнали, что произошло с сетью спустя год

Спустя год работы сеть получила убыток в 11,3 млрд руб. по сравнению с 2021 годом, когда в год компания получила прибыль более чем в 2 млрд рублей.Операция по созданию российского "Макдоналдса" спустя год провалилась. После ухода американской компании из РФ сеть ресторанов была выкуплена российской фирмой "Система ПБО", которая провела ребрендинг "Макдоналдса" с бургерами и заново вышла на рынок под брендом "Вкусно — и точка".Однако спустя год работы "Система ПБО" получила убыток в 11,3 млрд руб. по сравнению с 2021 годом, когда в год компания получила прибыль более чем в 2 млрд рублей, пишет РБК. Об этом сообщают российские информационные агентства, в распоряжении которых появился отчет компании.В пресс-службе попытались пояснить провал и заявили, что перезапуск сети под российским брендом потребовал серьезных затрат в финансах и времени. Информационные агентства напоминают, что после вторжения российской оккупационной армии в Украину американская сеть McDonald's объявила об уходе из России, продав рестораны местной компании. На протяжении года россияне отмечали падение уровня сервиса и качества еды в ресторанах.Примечательно, что в 2021 году тогда еще американский "Макдоналдс" в РФ получил ₽9,4 млрд прибыли.

Ранее российскую сеть обвинили в воровстве логотипа, который был украден у португальской компании."Логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в России вместо "Макдоналдса", оказался украден у португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных. Да, это не шутка. Вот ее сайт. Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они прекрасно справляются сами, без посторонней помощи", - подчеркнул журналист. При этом визуальное сравнение двух логотипов действительно вызывает серьезные вопросы относительно возможного плагиата россиян.