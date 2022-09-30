McDonalds открыл для посетителей 10 ресторанов Киева. Также работает доставка

Сегодня, 30 сентября 2022, McDonald’s открыл залы для посетителей в 10 ресторанах Киева. Вот что происходит в McDonald's около станции метро на площади Льва Толстого.
У входа выстроилась огромная очередь, в которой нужно простоять минимум 30 минут чтобы получить заказанную еду. Из-за большого наплыва посетителей и курьеров на доставку
в McDonald’s пускают ограниченное количество людей.
Адреса кафе Макдональд, которые сегодня работают в Киеве:
Цены на еду у McDonald’s
- просп. Гагаріна, 2-А;
- просп. Бажана, 3-Б;
- вул. Михайла Гришка, 7;
- вул. Теодора Драйзера, 4;
- вул. Вишгородська, 33-А;
- вул. Велика Васильківська, 22;
- просп. Броварський, 27;
- просп. Академіка Палладіна, 7-А;
- просп. Леся Курбаса, 19-А;
- просп. Оболонський, 26-А.
значительно выросли. Так:
- за Биг Мак придется заплатить 92 грн,
- за гамбургер – 45 грн.
- Выросла и цена чизбургерга – до 24 февраля он стоил 32 грн, сейчас – 52 грн.
- Также подорожала картофель фри – средняя стоит 48 грн.
На период воздушной тревоги ресторан будет закрываться. Работает McDonald’s с 9:00 до 21:00. Исключением могут быть рестораны в торговых центрах, где график будет согласован с самими ТЦ. Там также все заведения будут закрываться во время воздушной тревоги.