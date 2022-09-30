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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Сентябрь » 30 » 14:20:49

McDonalds открыл для посетителей 10 ресторанов Киева. Также работает доставка

Сегодня, 14:20:54 198 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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McDonalds открыл для посетителей 10 ресторанов Киева. Также работает доставка

Сегодня, 30 сентября 2022, McDonald’s открыл залы для посетителей в 10 ресторанах Киева. Вот что происходит в McDonald's около станции метро на площади Льва Толстого. 

У входа выстроилась огромная очередь, в которой нужно простоять минимум 30 минут чтобы получить заказанную еду. Из-за большого наплыва посетителей и курьеров на доставку в McDonald’s пускают ограниченное количество людей.

Адреса кафе Макдональд, которые сегодня работают в Киеве:
  • просп. Гагаріна, 2-А;
  • просп. Бажана, 3-Б;
  • вул. Михайла Гришка, 7;
  • вул. Теодора Драйзера, 4;
  • вул. Вишгородська, 33-А;
  • вул. Велика Васильківська, 22;
  • просп. Броварський, 27;
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А;
  • просп. Леся Курбаса, 19-А;
  • просп. Оболонський, 26-А.

Цены на еду у McDonald’s значительно выросли. Так:
  • за Биг Мак придется заплатить 92 грн,
  • за гамбургер – 45 грн.
  • Выросла и цена чизбургерга – до 24 февраля он стоил 32 грн, сейчас – 52 грн.
  • Также подорожала картофель фри – средняя стоит 48 грн.

На период воздушной тревоги ресторан будет закрываться. Работает  McDonald’s с 9:00 до 21:00. Исключением могут быть рестораны в торговых центрах, где график будет согласован с самими ТЦ. Там также все заведения будут закрываться во время воздушной тревоги.
 
Тэги: кафе, Киев, ресторан, McDonald's, макдональдс
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