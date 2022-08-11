McDonald’s возобновляет работу в Киеве и городах на западе Украины

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вновь открывается в Украине. Рестораны сети не работали с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Facebook.

"Приветствую решение компании McDonald's возобновить работу ресторанов в Украине. Поначалу это будет Киев и западная часть нашей страны", - написал он.

По словам министра, подготовка к непосредственному открытию ресторанов займет некоторое время.



Он подчеркнул, что возвращение крупной американской компании - это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны.

"Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, в конце концов, часть восстановления Украины", - добавил министр.

В компании сообщили, что после длительных консультаций и обсуждений McDonald's решил ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.

"В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", - сообщила пресс-служба McDonald's в Facebook.

McDonald's

24 лютого ми повідомили, що призупиняємо роботу наших ресторанів в Україні через війну, що триває.



З того часу наші співробітники, франчайзі та постачальники мобілізувалися, щоби надавати фінансову та гуманітарну допомогу нашій МакРодині та українцям, які також потребують допомоги. Разом ми заснували фонд допомоги співробітникам, щоби підтримати наших людей, і підтримали фінансово ініціативи Фундації Дім Рональда МакДональда, яка допомагала дітям і сім’ям, постачаючи медичні засоби в лікарні та інші місця, де потребували допомоги. Компанія продовжила виплачувати зарплати понад 10,000 співробітників, а незліченна кількість членів Родини МакДональдз у світі відкрила свої серця, домівки та ресторани для тих, хто шукає притулку.



Хоча труднощі були невимовними, пережите також стало свідченням того, про що Кріс Кемпчинські сказав на Всесвітній Конвенції МакДональдз на початку цього року: у найтемніші часи Золоті Арки сяють найяскравіше. Зобов’язання всієї нашої Системи годувати та розвивати громади – будь вони за рогом чи на іншому кінці світу – це те, чим ми всі можемо пишатися.



Підтримка наших людей в Україні продовжує залишатися для нас пріоритетом номер один. Ми багато спілкувалися з нашими працівниками, які висловили велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриються, де це можна зробити безпечно та відповідально. В останні місяці віра в те, що це додасть невелике, але важливе відчуття нормальності, зміцнилася. А українські посадовці зазначали, що підприємства, які відновлять роботу, підтримають місцеву економіку та український народ.



Розмірковуючи про підтримку наших співробітників і бізнесу в довгостроковій перспективі, ми спиралися на п’ять фундаментальних питань, якими Кріс заохочує керуватися при прийнятті рішень щодо діяльності на ринку: Чи дозволено нам діяти в країні на законних підставах? Чи маємо ми змогу керувати бізнесом і безперешкодно задовольняти потреби наших клієнтів і співробітників? Чи сприяє наша присутність на ринку посиленню нашого бренду у світі? Чи має це сенс для бізнесу? Чи відповідає це нашим цінностям?



Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу. Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів.



Над цими задачами працює команда українського ринку на чолі з Юлією Бадрітдіновою, яка зразково відображає кожну з наших цінностей в усіх її діях. Я хочу подякувати українській команді за все, що вони зробили.



Готуючись знову обслуговувати наших українських клієнтів, ми керуватимемося нашими цінностями та нашою метою годувати та розвивати громади. До зустрічі