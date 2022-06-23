МакДональдс планирует открытие в Киеве и Житомире в августе 2022

Вконце прошлой недели министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул на то, что в ближайшее время в Украине могут снова открыться рестораны McDonald's. CEO компании в Украине Юлия Бадритдинова рассказал о том, как сеть готовится к открытию в Киеве, Виннице, Житомире и возможно других городах Украины.

Сеть ресторанов McDonald's закрыла все свои заведения в Украине еще 24 февраля. Компания объяснила это соображениями безопасности и не спешит открывать «Маки». Тема настолько важная и острая, что в переговоры об открытии ресторанов включился даже МИД. Министр Дмитрий Кулеба написал, что ведомство обсуждает проблему McDonald's не только с украинским представительством и глобальной штаб-квартирой компании, но и правительством США на официальных встречах.

Forbes поговорил об открытии и деятельности McDonald's в Украине с СЕО сети Юлией Бадритдиновой. Она не назвала сроки открытий ресторанов и отказалась комментировать переговоры с МИДом. Однако, как рассказал руководитель одного из киевских ресторанов McDonald's на условиях анонимности, открытие заведений может начаться с августа. Но в том случае, если будут согласованы вопросы безопасности.

Бадритдинова рассказала, что именно делает McDonald's для того, чтобы открыть заведения, как пострадала сеть от обстрелов, а также о том, чем занимается компания, пока рестораны не работают.

Интервью сокращено и отредактировано для ясности

Как McDonald's готовится к открытию

Сейчас мы работаем над обновлением протоколов безопасности. Этот процесс, в частности, включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал «воздушная тревога», рестораны срочно должны закрываться, что само по себе достаточно непростой процесс, поскольку ресторан – это мини-завод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей.

McDonald's не будет работать во время воздушных тревог.

Также мы планируем обновить сеть поставок. Подавляющее большинство наших поставщиков работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах. Например, упаковку или соки длительного хранения, соусы и т.д.

Когда началась война, мы все продукты, хранившиеся в наших ресторанах, отдали горсоветам. Это было в начале войны, когда с поставкой продуктов были большие проблемы. В общей сложности отдали более 200 т продукции на сумму около 70 млн грн. Городские советы самостоятельно распределяли продукцию в соответствии с неотложными потребностями.

Сейчас мы работаем над тренингами для обновления знаний и навыков людей. А также над тренингами по работе с ПТСР. Очень многие украинцы пережили реальные ужасы. И мы понимаем, что травмированные люди будут как среди наших клиентов, так и среди сотрудников. И нам нужно понимать, как будут справляться наши команды.

Мы же «бизнес о людях». Каждый шаг должен быть взвешенным, а главное – отвечать нашим стандартам безопасности людей и пищи. Мы не можем просто так открыться, пока не убедимся, что всё отвечает нашим требованиям.

О зарплате сотрудникам

Мы платим полную зарплату тем, кто у нас на ставке. А тем, кто работал почасово, производим выплату в расчете среднего количества часов за предыдущие довоенные три месяца.

Также мы не забирали дополнительные блага, такие как медицинская страховка, служебный автомобиль, а также осуществляли дополнительные выплаты. У нас есть раненые сотрудники, которые также получали дополнительную материальную помощь.

Выплаты производятся за счет корпоративных средств. McDonald's с первого дня сказал нам, что они не оставят нас в беде. Мы платим зарплаты. Оплатили все счета партнеров за предоставленные услуги и продолжаем платить все, которые возникают. Уплачиваем, конечно, все налоги.

Это десятки миллионов долларов за эти месяцы для команды, в которой более 10 000 человек.



Юлия Бадритдинова. Фото из личного архива



Сколько ресторанов McDonald's пострадало

У нас пострадали девять ресторанов. В разной степени. Мы их все будем ремонтировать.

К некоторым из них мы еще не имели доступа. К примеру, в Харькове. Согласно нашим протоколам безопасности, мы не можем туда попасть и оценить потери, пока там идут боевые действия.

Мы однозначно будем все документировать, собирать информацию, но сколько это займет времени – неизвестно.

В системе McDonald's более 40 000 ресторанов. В Украине – 107 пока. Это маленькая доля в бизнесе.



Но у McDonald's другой подход к бизнесу. Для нас важны ценности. Важно то, что бренд представлен в стране и что мы разделяем те ценности, которые есть везде. И безопасность сотрудников так же важна везде. Так что сейчас речь не о доходе, а о других вещах. Каждая страна, даже маленькая, оказывает влияние на доверие к бренду в целом.

Чем сейчас занимается McDonald's, пока рестораны в Украине закрыты

Во второй месяц войны мы реорганизовали команду McDonald's в крупную волонтерскую организацию.

Мы подумали: окей, а что McDonald's делает лучше всего? Лучше всего – это управление цепочкой поставки. А в стране с этим перебои. Скорость безумная, много очень разных вещей требуется стране. Есть потребность в том, чтобы быстро понять потребность, проверить, что помощь попадет именно тем людям. А у нас есть эти навыки.

И потому мы стали волонтерами Фонда Дом Рональда Макдональда, которая ни на миг свою деятельность не прекращала. Однако добавили к традиционным направлениям ее деятельности – внедрению семейно-ориентированной медицины – еще три направления. Это предоставление продуктовых наборов первой необходимости, закупка оборудования для больниц, а третье – удовлетворение быстрых гуманитарных небольших нужд больниц и общин.

Направление «Продукты первой необходимости» возглавил на волонтерской основе наш руководитель по управлению цепочками поставок. Мы поставляем продуктовые наборы туда, где проходят боевые действия или где большое количество переселенцев. Это набор продуктов для семьи, которого хватает на 4-5 дней.

Если вы попадете в помещение, где происходит сборка наборов, то увидите, что процесс подобен тому, как собирают заказы в ресторане. Фактически те процессы, которые мы использовали в мирной жизни, применили и здесь. За полтора месяца, которые существует программа, мы поставили 41 000 наборов на сумму 20 млн грн.

Вторая программа – это медицинское оборудование. Фонд обнаружил потребность через консультации с Минздравом и больницами и купил 200 аппаратов для вакуумной терапии, которые заживляют раны, и расходные материалы к ним. В них сейчас огромная потребность, она нетипична для любой страны, для любой медицины. Фонд выделил на эту программу 18,3 млн грн. Волонтерская команда провела большой тендер по золотым стандартам McDonalds. Нашли как дешевле, как быстрее доставить. Ждем, что к концу июня оборудование придет, и сразу распределим по больницам.

А третья – гуманитарная помощь семьям и больницам. Есть такие потребности, которые возникают здесь и сейчас в общинах, в которых люди находятся. К примеру, необходимо купить дополнительный операционный стол. Нужно переоборудовать убежище для переселенцев. Мы покупали туда для детей мебель, коврики, игрушки.

Фактически наши волонтеры, сотрудники компании, работают как SCRUM-команды. Такие же подходы мы применяли и раньше, в кросс-функциональных командах McDonalds. Есть несколько пар человек: одни проверяют запросы, другие ищут альтернативные цены, третьи организуют процесс приобретения – на выходе получается быстрый результат. Таким образом, избегаем ошибок, переплат, затягивания – все, как мы делаем в McDonald's.

На последнюю программу направлено около 9 млн грн. Но здесь впечатляет не сумма, а большое количество маленьких закупок, сделанных с нормальной проверкой и уверенностью, что они дойдут до адресата. Волонтерство – это очень круто. А когда волонтер с людьми, которым доверяешь, потому что они твои сотрудники, – это еще круче.

Об «украинском бургере» в Польше

На продуктовые наборы мы используем в том числе средства, которые сфандрейзила McDonald's Польша. Они создали «украинский бургер». Планировали продавать его шесть недель, а продали через две. Они собрали €510 000.

Швейцарские франчайзи McDonald's передали нашему фонду 100 000 франков. Просто потому что переживают. Хотя обычно они своему фонду помогают.

Есть большая поддержка в системе McDonald's. Не потому, что это большая корпорация, а потому что большая семья – они понимают, что мы здесь в беде. И они становятся рядом.

О будущем

Мы преданы Украине и постоянно оцениваем ситуацию, имея амбиции возобновить работу в некоторых областях. На этом этапе мы не можем озвучить конкретные подробности или планы.