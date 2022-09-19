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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Сентябрь » 19 » 10:43:44

Рестораны «Макдональдс» возобновляют работу в Украине - 20 сентября 2022

Вчера, 10:43:44 406 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рестораны «Макдональдс» возобновляют работу в Украине - 20 сентября 2022

McDonald's завтра откроет первые три ресторана в Киеве. Но работать они будут пока только на доставку, говорится в прессрелизе компании. 
 
Первыми заработает McDelivery в ресторанах Киева по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а. 
 
Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а далее будут постепенно открываться остальные рестораны в столице. 
 
Пока получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo. 
 
Но уже в начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами. 
 
Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги.
Тэги: McDonald's, ресторан, кафе
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