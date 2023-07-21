Новый Макдональдс на трассе Киев-Житомир стал одним из самых больших ресторанов в Украине

Новый ресторан McDonald's, который находится в 127 км от Киева, стал одним из самых больших в Украине: его площадь составляет более 500 кв. м, имеет 133 места в зале и 116 на террасе. Возле ресторана находится парковка для больших автобусов.

Заведение будет работать с 7:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией. Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

Сегодня 21 июля сеть McDonald's открыла новый ресторан на шоссе M-06 "Киев-Чоп" в регионе Житомир, в 127 км от Киева.Вице-премьер Кубраков назвал открытие нового объекта McDonald's в Украине важным сигналом для бизнеса. По его словам, McDonald's Ukraine является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, создающих современную и доступную инфраструктуру. И открытие нового ресторана на трассе "Киев-Чоп" - важный сигнал для бизнеса, что возобновление и развитие возможны даже несмотря на войну.