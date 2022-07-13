Красный Крест раздаёт украинским беженцам в России кружки с Путиным и футболки с буквой Z

Кружки с Путиным и буквой Z, хамство и отказ в помощи — так описывают работу Российского Красного Креста граждане Украины, оказавшиеся из-за войны в России. В соцсетях региональные отделения организации отчитываются о сборе помощи для военнослужащих, а представитель одного из них лично приглашает мужчин участвовать в войне. Кроме того, в среде общественных организаций РКК называют связанным с офисом первого заместителя Администрации Президента, хотя организация должна сохранять независимость согласно уставу. Как устроен Российский Красный Крест, почему его критикуют и кто им руководит — в материале «Вёрстки».

«Кружки с Путиным, футболки с ним и с буквой Z»

«Однажды мы с другими волонтёрами помогали украинцам разбирать гуманитарную помощь, которую они получили от Красного Креста, — рассказывает волонтёрка из Твери Валентина. — Среди вещей мы нашли кружки с Путиным, футболки с ним и с буквой Z». Ей показалось, что привозить людям предметы с символом «спецоперации», из-за которой они лишились дома, — жестоко и неэтично.



Валентина, как и десятки других независимых волонтёров, помогает украинским беженцам в России адресно и часто в тех случаях, когда люди уже выехали за пределы государственных пунктов временного размещения. Попасть в сами пункты в большинстве регионов независимые волонтёры, не прикреплённые к организациям, не могут.

«Вёрстка» уже рассказывала, как такие добровольцы в некоторых регионах страны сталкиваются с давлением: одни прекращают деятельность после бесед с силовиками и обысков, а другие — перестают работать, предупреждая такие последствия.

Попытки закрыть доступ к беженцам российские власти предпринимают с начала войны. Свободно помогать украинцам в России можно лишь через официальные организации, в числе которых, например, молодёжные движения «Единой России», региональные епархии, а также проект «Мы вместе», запущенный в период коронавирусного локдауна силами Общероссийского народного фронта, организации «Волонтёры-медики» и Ассоциации волонтёрских центров.

Как рассказала Валентина из Твери, в их случае доступ в пункты временного размещения беженцев был закрыт из-за того, что в них уже работала местная епархия и Российский Красный Крест. Если в случае православных организаций вопросы связи с государством де-факто ясны, то в случае с Российским Красным Крестом, представляющем независимый международный бренд, возникает вопрос: на кого он ориентируется?

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Международное сотрудничество

Российский Красный Крест (РКК) — старейшая общественная организация в стране. Она начала работать в 1876 году, когда император Александр II утвердил устав «Российского общества попечения о раненых и больных воинах», — таким было первоначальное название организации. Она появилась как часть Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

С тех пор российская организация пережила несколько революций и войн, помогала раненым, пострадавшим в сражениях и во время стихийных бедствий, оказывала поддержку незащищённым и малоимущим группам населения. На сегодняшний день Российский Красный Крест насчитывает 100 000 участников и 84 региональных отделения по всей стране.

РКК остается участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Туда же входит и Международный комитет Красного Креста. Но вопреки расхожему заблуждению, эти организации не являются одним целым, и ни одна из них не подчиняется другой.

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«Есть одно общее целое — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, — рассказали в пресс-службе Международного комитета. — Это глобальное движение, оно существует по всему миру. И в нём есть три элемента. Первый — это Международный комитет Красного Креста. Его задача — координировать оказание гуманитарной помощи и защиты в ситуациях вооружённых конфликтов».

Второй элемент — это Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Она координирует гуманитарные усилия в чрезвычайных ситуациях: например, при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах.

Третий элемент — национальные общества Красного Креста или Красного Полумесяца (в зависимости от страны). Именно к таким обществам относится Российский Красный Крест. Они есть почти в каждом государстве и действуют на его территории. Во время ЧП и военных действий эти организации помогают пострадавшим. Кроме того, они на постоянной основе поддерживают уязвимые группы населения, проводят занятия по оказанию первой помощи и организуют донорскую сдачу крови.

В пресс-службе объясняют, что все эти организации работают друг с другом как равноправные партнёры и руководствуются общими принципами. В случае необходимости они могут помогать друг другу финансировать отдельные проекты.

Должны сохранять независимость

Один из пунктов Устава Международного Красного Креста гласит, что национальные общества Красного Креста не могут контролироваться государством и должны сохранять независимость — финансовую и кадровую. При этом российские власти в современной истории не единожды пытались ввести госконтроль над РКК официальным путём.

Например, в 2015 году депутаты Госдумы выступали с инициативой превратить Российский Красный Крест из общественной благотворительной организации в частично государственную: выделить бюджетное финансирование и учредить попечительский совет, назначаемый президентом страны. Тогда законопроект не был принят.

Аналогичные попытки ввести госконтроль над РКК предпринимались и в 2018 году, но безуспешно. В 2021 году законопроект «О Российском Красном Кресте» вновь появился в повестке депутатов, но уже без упоминания о госконтроле. По информации на апрель 2022 года, проект находится на стадии согласования.

Сейчас организацией руководит 28-летний Павел Савчук. Должность он занял в апреле прошлого года. До этого РКК с 2006 года возглавляла Раиса Лукутцова. При ней в начале 2021 года Следственный комитет начал проверку в отношении организации. Через некоторое время Лукутцова сообщила о своей отставке, после чего против неё возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. По версии следствия, она пыталась продать здание, принадлежащее РКК, по заниженной стоимости. В итоге 73-летнюю экс-главу РКК приговорили к четырём годам условного заключения.

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До того, как возглавить Российский Красный Крест, Павел Савчук успел поработать в других волонтёрских организациях. В 20 лет он, будучи выпускником медуниверситета им. Пирогова, получил должность замруководителя федерального штаба Ассоциации волонтёрских центров. Позже возглавил Школу волонтёрского менеджмента и стал старшим координатором федерального штаба Всероссийского волонтёрского корпуса «Победа 70», учреждённого государственным Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). Агентство входит в состав Министерства образования и науки, но политически курируется из Администрации Президента.

В 2016 году уже 24-летний Савчук стал председателем Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Именно это движение было одним из инициаторов создания проекта «Мы вместе», который с началом войны ведёт официальную работу с украинскими беженцами. По данным источников «Вёрстки» в среде общественных организаций, проект запускался при помощи внутриполитического управления Кремля. Этот блок курирует волонтёрские движения, а возглавляют его подчинённые первого замглавы Администрации Президента Сергея Кириенко.

«Вёрстка» попросила пресс-службу РКК прокомментировать информацию о том, что Савчук работал под патронажем внутриполитического управления Кремля. Представители организации прислали такой ответ: «Павел Олегович действительно работал в ВОД „Волонтёры-медики“, создавал эту организацию и руководил ей несколько лет. Не сразу, но со временем партнёрами организации стали Минздрав России и Росмолодёжь. И это логично: основной костяк „Волонтёров-медиков“ составляют именно молодые люди, которым интересна тема здравоохранения. В зависимости от тематики мероприятий „Волонтёров-медиков“ в качестве почётных гостей приглашались и сотрудники многих органов государственной власти, в том числе Администрации Президента».

В 2017 году Савчука назначили на пост замдиректора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Директором центра стал сын министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Георгий Надарейшвили. Он, как и Савчук, закончил медуниверситет им. Пирогова и вскоре после выпуска стал в нём проректором по воспитательной работе. На тот момент Савчук ещё продолжал обучение.

Как сообщают источники «Вёрстки», дружба с Надарейшвили и работа в проектах Администрации Президента, вероятно, помогли будущему руководителю Красного Креста в продвижении по карьерной лестнице.

В 2022 году Савчук вошёл в Руководящий совет (Правление) Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. За его кандидатуру проголосовали 105 стран. В посте о своём назначении Савчук написал, что новые лидеры совета, в том числе и он сам, смогут «принести новые позитивные изменения в развитие национальных обществ [Красного Креста] и дать ответ глобальным вызовам, которые стоят перед Международным движением».

Политическая позиция

Устав Международного Красного Креста также запрещает организациям, участвующим в движении, принимать какую-либо сторону во время военных конфликтов. В то же время некоторые члены РКК открыто поддерживают нынешнюю «спецоперацию».

Например, председатель Кировского регионального отделения Юрий Басманов состоит в организациях «Боевое братство» и «Союз Добровольцев Донбасса», которые активно приглашают контрактников из Кировской области воевать на территории Украины.

На стене во «ВКонтакте» Басманов выкладывал объявление от «Боевого братства», где говорится, что кировчан «ждёт на службу кировский батальон Вятка». В посте также написано, что сейчас российские Вооружённые силы «проходят нелёгкие испытания в специальной военной операции по защите населения республик Донбасса, денацификации и демилитаризации преступных нацистских формирований на территории Украины».

Страница Юрия Басманова во «ВКонтакте»

Также известно, что некоторые региональные отделения РКК отправляют гуманитарные грузы российским военным. Кировский, череповецкий и яранский филиалы рассказывали об этом в своих соцсетях. Например, представители череповецкого отделения написали: «Вчера, 7 апреля, от череповчан отправили посылки для наших воинов, участвующих в спецоперации на Украине. Благодарим всех участников акции».

Впрочем, устав не запрещает обществам Красного Креста оказывать помощь военным, если они пострадали на поле боя. Будут ли гуманитарные посылки от РКК использоваться для поддержки раненых солдат или для тех, кто невредим и активно участвует в военных действиях, — узнать невозможно.

В пресс-службе Международного комитета Красного Креста сказали, что если участники РКК каким-либо образом демонстрируют свои политические взгляды, другие организации ничего с этим поделать не могут, поскольку отношения между участниками движения горизонтальные. «Есть общие принципы, по которым мы работаем, и они соблюдаются, — сказали в пресс-службе. — А если в РКК делают какие-то политические высказывания, то это вопрос к ним».

Принцип несистематизированного равнодушия

Несмотря на наличие чёткой структуры, богатой истории и финансирования, по словам независимых волонтёров и самих беженцев, сложно сказать, что Российский Красный Крест справляется с задачей по оказанию помощи.

«Жители Мариуполя звонили туда, — говорит волонтёрка из Твери Валентина. — Спрашивали, есть ли поддержка для новоприбывших. После этого пришли сотрудники Красного Креста и накричали на них. Они вообще постоянно орут. Говорят: „Зачем вы устраиваете скандалы?“, „Требуете слишком многого“ и так далее».

Валентина считает, что работа там устроена «по принципу несистематизированного равнодушия». Другие опрошенные волонтёры из ряда регионов страны подтверждают: они слышали от беженцев о «странностях» в работе Российского Красного Креста, а при взаимодействии с организацией сталкивались с бюрократическими трудностями или грубостью.

Пресс-служба правительства Калужской области

В самом Красном Кресте «Вёрстке» рассказали, что «нелицеприятные истории» — лишь частные случаи, а сама организация регулярно собирает обратную связь от беженцев и волонтёров и получает «много положительных отзывов о работе региональных отделений».

Сотрудники Красного Креста добавили, что в первую очередь помощь оказывается самым уязвимым категориям беженцев. Если же люди жалуются, что не получили её, то, как утверждают в РКК, часто выясняется, что они не принесли документы, подтверждающие, что им полагается помощь, или неправильно заполнили заявку.

Также в пресс-службе объяснили, что иногда в организацию всё же поступают жалобы на сотрудников, и каждый случай проверяется. «В Российском Красном Кресте утверждён Кодекс поведения члена и сотрудника РКК, — утверждает пресс-служба. — Он устанавливает права, обязанности членов, правила поведения, этические ограничения. Документ размещён на сайте РКК. У нас также работает Комиссия по этике, в которую входят члены правления РКК и сотрудники Центрального аппарата РКК. Туда может обратиться каждый в случае выявления нарушений Кодекса члена РКК со стороны представителей региональных отделений».

«Помощь закончилась — последнюю выдали вчера»

Как рассказали «Вёрстке» в пресс-службе Международного комитета Красного Креста, российская организация получила от них порядка 900 тысяч швейцарских франков на помощь украинским беженцам.

Российский Красный Крест (РКК) рассказал «Вёрстке», что с июня он обеспечивает беженцев и переселенцев материальными выплатами. «Благополучатели могут получить от пяти до пятнадцати тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Это касается Воронежской, Курской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Тульской и Владимирской областей, а также Москвы.

«Вёрстка» связалась с украинцами, которые находятся в вышеупомянутых регионах, и спросила, известно ли им о материальной помощи от РКК. Многие сказали, что действительно слышали об этом, но при попытке получить деньги в региональном отделении столкнулись с трудностями.

Светлана (имя изменено) приехала в город Шахты Ростовской области из Мариуполя. Она утверждает, что с мая пытается получить выплату на маленького ребёнка, но пока так ничего и не добилась. «Я звонила в 20‑х числах мая. Мне сказали, что гуманитарной помощи сейчас нет, — вспоминает она. — Моему ребёнку тогда был месяц. В РКК записали мои контакты и сказали, что когда что-то появится, мне сообщат первым делом. Чуть позже им звонила моя знакомая, которая только приехала. Они сказали ей, что прямо сейчас выдают помощь тем, кто прибыл 18 мая. Я им снова набрала. Говорю: „Я приехала в мае и записывалась к вам, у меня маленький ребёнок“. Мне опять сказали, что ничего нет. Звоню ещё через три дня, и они заявляют, что помощь закончилась — последнюю выдали вчера».

Сейчас ребёнку Светланы уже три месяца. Она говорит, что продолжает регулярно обращаться в РКК и спрашивать о материальной помощи. В последний раз ей заявили, что «выплаты на детей были вчера», а «сегодня помощь оформляют матерям-одиночкам и многодетным». Ещё трое граждан Украины в трёх российских регионах подтвердили, что не смогли получить выплаты и продолжают ждать новостей от региональных отделений РКК.

Российский Красный Крест / redcross.ru

«Нам жаль, что вам удалось найти лишь такие негативные примеры», — прокомментировали в пресс-службе российской организации. Также представители РКК добавили, что на сегодняшний день при поддержке организации беженцам доставили более полутора тонн гуманитарной помощи. Историю с раздачей кружек и футболок с портретом Путина и буквой Z в пресс-службе никак отдельно не прокомментировали.

«Всего передано почти четыре тысячи комплектов мужской, женской, детской, школьной одежды, свыше 7,3 тысячи наборов для личной гигиены (постельное бельё, одеяла, подушки, полотенца). Также закуплены для выдачи 10 000 ваучеров в аптеки и 10 000 ваучеров в продуктовые магазины для поддержки семей с детьми от 0 до 7 лет и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет и для пенсионеров старше 60 лет, — сообщили представители организации. — Беженцам и переселенцам также выдаются сим-карты с льготным тарифом. В пункты временного размещения передано свыше тысячи единиц бытовой техники (ноутбуки, телевизоры, микроволновые печи, холодильники, планшеты) и медицинского оборудования (тонометры и рециркуляторы)».

Они добавили, что когда у регионального отделения что-то заканчивается, сотрудники РКК стараются как можно скорее привезти необходимые предметы, а некоторые члены организации, по данным пресс-службы, помогают украинцам за свой счёт — «просто из желания помочь».

В Международном комитете «Вёрстке» сообщили, что использование выделенных средств контролируется с помощью отчётов. При этом какие данные включают в себя такие отчёты, не уточнили.

В прошлом РКК не раз становился участником скандалов, связанных с распределением гуманитарной помощи и затрагивающих репутацию всего международного движения.

Например, в 2018 году РКК не смог вовремя отчитаться о распределении денег семьям погибших и пострадавшим во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Аппарат организации, как сообщали СМИ, не предоставил отчёт по движению средств на специальном банковском счёте, откуда поступали деньги от Международного комитета Красного Креста. Из поступивших на счёт 169 миллионов рублей не израсходованными по состоянию на август 2018 года осталось более 71 миллиона.

По данным СМИ, в 2012 году после потопа в Крымске организацию заподозрили в сокрытии отчётов о расходах пожертвований в 1 миллиард рублей. А в 2006 году РКК не израсходовал и не отчитался о выделенных 48,6 миллионах рублей для помощи пострадавшим при захвате школы в Беслане.

Фото на обложке: Российский Красный Крест / redcross.ru

Регина Гималова, https://verstka.media/