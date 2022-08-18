«Атакуют на День Независимости»: Разведка опубликовала перехват разговора оккупанта с матерью

Украинская разведка обнародовала аудиозапись разговора военной России с матерью о контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Оккупант рассказывает о слухах, что 24 августа украинские военные пойдут на них "огромными силами", чтобы устроить показательную казнь в День Независимости. Он также жалуется на своего командира бригады и нехватку людей на фронте.

— Что такое, Саша?

— Ничего. Новости х*ровые. До 24 августа должны на нас огромными силами пойти. Ну, типо, День Независимости же будет. Хотят показательную казнь устроить.

— Значит, какие-то меры предпримут, значит усилят. Что-нибудь наши сейчас придумают.

— Как-то тут один парень сказал (царство ему небесное): "мы тут все останемся". Он, по ходу, прав.

— Все будет хорошо. Не волнуйся. Я думаю, наши не могут такого допустить: просто разрешить им пойти, и все. Нет. Такого не может быть.

— За все это нужно нашего комбрига судить. Вот его нужно казнить. Урода конченого. На третий срок нас хотел еще оставить. Мудак. Людей нет, ничего нет. Сволочи бл*ть.

— Не переживай, все будет хорошо. Я думаю, что такого не должны допустить – оставить как забытый объект, и все.

— Говорят сколько их – они по нам пройдутся и не заметишь, что мы здесь стояли.

— Ну, откуда их там столько?

— Не знаю. Разведка докладывает.



