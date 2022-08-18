Украинцы на собранные деньги купили спутник для съемки местности с высочайшим разрешением

Благотворительный фонд Сергея Притулы на деньги, собранные в рамках проекта "Народный "Байрактар", приобрел спутник, который позволит получать детальные снимки земной поверхности вне зависимости от времени суток и погодных условий.
Данные, как правило, обновляются каждые несколько часов, что на тактическом уровне позволяет наблюдать за боевыми действиями.
На своей странице в "Фейсбуке" фонд сообщает, что подписал договор с компанией ICEYE, которая предоставит министерству обороны Украины полный доступ к своей группировке спутников SAR. Это позволит вооруженным силам Украины получать спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой повторных посещений.
На снимках в микроволновом диапазоне можно различить даже отдельных людей благодаря сверхвысокому разрешению до 25 см на пиксель.
Первоначально средства были собраны при помощи краудфандинга для покупки трех дронов "Байрактар", которые турецкий производитель в итоге решил передать Украине безвозмездно.
"Пожертвование позволило нам использовать сэкономленные 600 млн гривен (17 млн долларов США) для покупки спутника", - заявили в фонде Притулы.
Спутники группы ICEYE наблюдают Землю в микроволновом диапазоне, это позволяет получать снимки поверхности в любое время суток и при любых погодных условиях
Обычно данные обновляются раз в несколько часов – можно наблюдать за боевыми действиями на тактическом уровне. Разрешение фото – 25 сантиметров на пиксель.
Украина получит спутник, работающий на орбите с удобным для наблюдения наклоном.
Вот такое фото Крымского моста опубликовала компания ICEYE