Украинских моряков начнут выпускать из страны на работу

Кабинет министров Украины разрешил морякам выезд за границу для работы. Они давно добивались этого.

О том, что моряки смогут пересекать границу, написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теперь выезжать из Украины смогут мужчины, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжат работать на кораблях. Также это послабление будет действовать для курсантов учебных заведений, которые должны пройти практику на судне.

Правда, все это будет возможно только по согласованию с территориальными центрами комплектования (бывшие военкоматы). Сейчас в рамках всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы Украины.

По данным Шмыгаля, в мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.

Ранее украинские моряки не раз обращались к властям с просьбой начать выпускать их за границу на работу по действующим контрактам. Так, в конце мая они вместе со своими женами и детьми записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому по этому поводу.

В обращении украинские моряки делали особый упор на то, что вместо них места на кораблях занимают россияне.

С 1 сентября 2022 выезжать из Украины в командировку на срок до 7 дней также смогут индивидуальные предприниматели и наемные работники - но только под залог в 200 тыс гривен (около 5 тыс. долларов).