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Главная » Новости » Общество » 2022 » Август » 27 » 18:06:07

Украинских моряков начнут выпускать из страны на работу

Вчера, 18:06:07 241 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинских моряков начнут выпускать из страны на работу

Кабинет министров Украины разрешил морякам выезд за границу для работы. Они давно добивались этого.
 
О том, что моряки смогут пересекать границу, написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
 
Теперь выезжать из Украины смогут мужчины, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжат работать на кораблях. Также это послабление будет действовать для курсантов учебных заведений, которые должны пройти практику на судне.
 
Правда, все это будет возможно только по согласованию с территориальными центрами комплектования (бывшие военкоматы). Сейчас в рамках всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы Украины.
 
По данным Шмыгаля, в мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.
 
Ранее украинские моряки не раз обращались к властям с просьбой начать выпускать их за границу на работу по действующим контрактам. Так, в конце мая они вместе со своими женами и детьми записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому по этому поводу.
 
В обращении украинские моряки делали особый упор на то, что вместо них места на кораблях занимают россияне.
 
С 1 сентября 2022 выезжать из Украины в командировку на срок до 7 дней также смогут индивидуальные предприниматели и наемные работники - но только под залог в 200 тыс гривен (около 5 тыс. долларов).
Тэги: за границей, моряки, украина, работа
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