Это рекорд! Херсонский арбуз, с трудом добравшийся до Одессы, продали за 2000 грн

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В городе Южном в Одесской области арбуз, привезенный из оккупированной Россией Херсонской области, продали на аукционе за 2 тысячи гривен (около 55 долларов).

Вырученные деньги планируют направить на поддержку вооруженных сил Украины.

Начальная цена арбуза составляла 200 гривен. Видео с аукциона опубликовала в "Фейсбуке" журналист Ольга Годовенко.

Как рассказывает BBC News Украина, арбуз из оккупированного Херсона везли сложным маршрутом восемь дней - преодолеть пришлось 900 км вместо довоенных 170-ти.

"В следующем году их [арбузов] в Южном будет много. За Херсон, за победу!" - говорят на видео мужчины, устроившие аукцион.

Из-за оккупации Херсонской области Украина лишилась доступа к местным арбузам. Теперь арбузы, которые продаются в магазинах, стоят 25-30 гривен за килограмм, что существенно выше цен прошлого сезона.

Херсонский арбуз, с трудом добравшийся до Одессы, продали за рекордную сумму. Деньги пойдут ВСУ.