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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Август » 28 » 14:26:58

Это рекорд! Херсонский арбуз, с трудом добравшийся до Одессы, продали за 2000 грн

Сегодня, 14:26:58 183 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Это рекорд! Херсонский арбуз, с трудом добравшийся до Одессы, продали за 2000 грн

Херсонский арбуз, с трудом добравшийся до Одессы, продали за рекордную сумму. Деньги пойдут ВСУ.
 
В городе Южном в Одесской области арбуз, привезенный из оккупированной Россией Херсонской области, продали на аукционе за 2 тысячи гривен (около 55 долларов).
 
Вырученные деньги планируют направить на поддержку вооруженных сил Украины.
 
Начальная цена арбуза составляла 200 гривен. Видео с аукциона опубликовала в "Фейсбуке" журналист Ольга Годовенко.
 
Как рассказывает BBC News Украина, арбуз из оккупированного Херсона везли сложным маршрутом восемь дней - преодолеть пришлось 900 км вместо довоенных 170-ти.
 
"В следующем году их [арбузов] в Южном будет много. За Херсон, за победу!" - говорят на видео мужчины, устроившие аукцион.
 
Из-за оккупации Херсонской области Украина лишилась доступа к местным арбузам. Теперь арбузы, которые продаются в магазинах, стоят 25-30 гривен за килограмм, что существенно выше цен прошлого сезона.
 
Тэги: аукцион, Херсон, арбуз
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