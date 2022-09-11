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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Сентябрь » 11 » 21:51:26

Белорусы из батальона «Тэрор» взяли штурмом стратегически важную высоту «Макдональдс» под Херсоном: её пытались вернуть 5 раз

Вчера, 21:51:26 481 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Белорусы из батальона «Тэрор» взяли штурмом стратегически важную высоту «Макдональдс» под Херсоном: её пытались вернуть 5 раз

Белорусские добровольцы из батальона "Тэрор" демонстрируют на Юге Украине военные результаты не хуже, чем украинские защитники в Харьковской области. Им удалось взять высоту в Херсонской области, прозванную "Макдональдс". Ранее эту локацию пытались вернуть 5 раз. Об этом сообщает ТГ-канал "Беларускі Гаюн".
 
"Белорусы устали ждать открытия McDonald's в Киеве и взяли штурмом McDonald's в Херсонской области. Это стратегически важная для развития наступления высота, которую мы пять раз пытались захватить, круче любого "Биг Мака"", -  прокомментировали белорусские добровольцы.
 
Как сообщалось ранее, террорист Игорь Стрелков не сомневается, что ВСУ скоро пойдут в контрнаступление на Херсонском направлении. По его прогнозу, ситуация на Юге Украины будет развиваться также стремительно, как и в Харьковской области.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил: на Херсонском направлении все постепенно и неуклонно движется к тому, что российские войска начнут сдаваться в плен.

Также стало известно, что в "котле" на Херсонском направлении застряла так называемая военная элита ВС РФ. Вероятно, во время боевых столкновений большая часть оккупантов будет уничтожена, так как Кремль не дает приказа на ход своих сил.
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