Белорусские добровольцы из батальона "Тэрор" демонстрируют на Юге Украине военные результаты не хуже, чем украинские защитники в Харьковской области. Им удалось взять высоту в Херсонской области, прозванную "Макдональдс". Ранее эту локацию пытались вернуть 5 раз. Об этом сообщает ТГ-канал "Беларускі Гаюн
".
"Белорусы устали ждать открытия McDonald's в Киеве и взяли штурмом McDonald's в Херсонской области. Это стратегически важная для развития наступления высота, которую мы пять раз пытались захватить, круче любого "Биг Мака"", - прокомментировали белорусские добровольцы.
Как сообщалось ранее, террорист Игорь Стрелков не сомневается, что ВСУ скоро пойдут в контрнаступление на Херсонском направлении. По его прогнозу, ситуация на Юге Украины будет развиваться также стремительно, как и в Харьковской области.
Военный эксперт Олег Жданов сообщил: на Херсонском направлении все постепенно и неуклонно движется к тому, что российские войска начнут сдаваться в плен.
Также стало известно, что в "котле" на Херсонском направлении застряла так называемая военная элита ВС РФ. Вероятно, во время боевых столкновений большая часть оккупантов будет уничтожена, так как Кремль не дает приказа на ход своих сил.