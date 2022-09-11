"Белорусы устали ждать открытия McDonald's в Киеве и взяли штурмом McDonald's в Херсонской области. Это стратегически важная для развития наступления высота, которую мы пять раз пытались захватить, круче любого "Биг Мака"", - прокомментировали белорусские добровольцы.

Как сообщалось ранее, террорист Игорь Стрелков не сомневается, что ВСУ скоро пойдут в контрнаступление на Херсонском направлении. По его прогнозу, ситуация на Юге Украины будет развиваться также стремительно, как и в Харьковской области.



Военный эксперт Олег Жданов сообщил: на Херсонском направлении все постепенно и неуклонно движется к тому, что российские войска начнут сдаваться в плен.



Также стало известно, что в "котле" на Херсонском направлении застряла так называемая военная элита ВС РФ. Вероятно, во время боевых столкновений большая часть оккупантов будет уничтожена, так как Кремль не дает приказа на ход своих сил.