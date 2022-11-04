Украинская онлайн-школа без света и интернета. Как это – рассказывают родители и учителя

Второй месяц нового учебного года подбросил украинским школам новые "сюрпризы": из-за вражеских обстрелов критической инфраструктуры последние недели в областях выключают электроэнергию. Хотя графики отключений есть, реальные отключения света часто не совпадают с ними. В таких обстоятельствах нереально спланировать проведение онлайн-уроков: вместе со светом исчезает интернет, а мобильный работает с перебоями.
Учителям приходится действовать по ситуации
Школам, работающим очно, с этим проще. Впрочем, не все вышли из дистанционки в этом году. Это те школы, где нет укрытий. По данным Минобразования, в Украине таких 30%. Но количество учащихся онлайн значительно выше - учитывая, что в большинстве школ укрытия не могут вместить всех учеников, школам приходится организовывать смешанное обучение, то есть пока какая-то часть учеников ходит в школу, например, неделю, остальные учатся онлайн. И так чередуются.
Журналисты спросил родителей и учителей, какими для них были эти несколько недель, в каких условиях им приходилось преподавать и делать уроки, к чему они готовятся. Ведь отключение света, скорее всего, будет продолжаться.
Если не сирены, то отсутствие света
Столичная школа, где учится сын Елены, работает очно в тех случаях, когда уроки начинаются до того, как звучит воздушная тревога. Но за прошедшие недели детям приходилось почти все время находиться в укрытии. Однажды ученики там провели пять часов, говорит женщина.
В дни, когда воздушную тревогу включают в начало уроков, у детей дистанционка. Но здесь помехой становится отключение света. В доме Елены свет выключали часто. Дольше всего это длилось шесть часов. Отключения были и в часы уроков.
Но не все учащиеся из класса оставались без доступа к интернету. Для таких детей занятия все-таки проводят, говорит женщина. Не будет урока, только если выключат свет у учителя или, когда звучит тревога.
"Было такое, что до конца урока 20 минут оставалось, то учительница сказала, кто должен идти в укрытие, пусть идет, кто не пойдет - можете оставаться. И провела урок до конца", - рассказывает Елена.
Тем, кто не имеет возможности приобщиться к занятиям, учительница присылает материалы для само обработки. Задание делать с сыном успевает, говорит женщина. Спасает то, что это третий класс и уроков не так уж много: украинский язык, математика и английский.
"Также я сижу дома, и когда нужно что-то перезагрузить или перезайти куда-то – я сыну помогаю. А если человек на работе и ребенок остается сам? Не представляю, как этим семьям. Для родителей это стресс", — рассуждает Елена.
31 числа их школа уходит на недельные каникулы. Как будет дальше – пока непонятно, говорит женщина. Учителя никаких графиков не составляют, работают по ситуации. Как будет с программой, если не будут успевать наверстать – тоже. Но, отмечает, уже появляется информация, что учебный год может занять больше времени и летние каникулы начнут в июле.
"Неудобно, конечно, с этими отключениями, потому что не понимаешь, когда и на сколько. Но выручает то, что у нас третий класс и я могу сама что-то объяснить, подсказать сыну. Должны приспосабливаться", — добавляет женщина.
"Ловим моменты"
Анна Мельникович работает в Ахтырской школе, в 40 км от границы с Россией. Варианта работать очно у них нет, чтобы не подвергать детей опасности.
По Сумской области прилетает часто, соответственно свет отключают тоже часто и без предупреждений. Учителям приходится отталкиваться от того, что есть.
"Мы с детьми работаем в программе Google Meet и при условии отключения света ловим моменты - бывает, что с одними учениками занимаются днем, с другими - вечером", - рассказывает Анна.
С уроками и домашним не все дети успевают, говорит учительница. Поэтому ей приходится дифференцировать задачу – учитывать возможности каждого учащегося.
"Если есть связь - общаемся по телефону, учим пословицы, стишки, повторяем таблицу умножения. Вспоминаем то, что нас поразило, обсуждаем, что нам мешает стать лучше. Дети непосредственные и иногда дают дельные советы", — делится Анна. .
Домашние работы проверяет, когда появляется свет и Интернет.
"Дети малы, и надо проработать ошибки, чтобы не повторяли. Есть такая пословица: "Чему Иванко не научился, тому Иван не догонит", — добавляет учительница.
Успеть дать самое важное
Людмила Резникова преподает математику и физику для 5-7 классов в Одессе. Уроки у них проходят дистанционно, но учительница в основном работает из школы, там свет на уроках не выключали.
"Но когда работала дома, то из-за отсутствия электроэнергии не смогла провести четыре урока. На этой неделе на уроки не смогла присоединиться значительное количество детей", - рассказывает Людмила.
Если свет выключают у нее – старается работать через мобильный интернет: начинает урок, объявляет тему и дает наставления по самостоятельной проработке.
"Да иногда и мобильный интернет отсутствует, то я детей учу, что они могут самостоятельно прорабатывать урок, ведь все материалы (тему урока, презентацию к уроку, задания, страницы учебника) я заранее публикую в гугл-классе. Так делали и раньше, потому что иногда урок не происходит из-за тревоги", - объясняет Людмила.
Главная задача на уроках – дать детям самое важное, то, что им сложно будет проработать самостоятельно.
"Объясняю больше практического применения. В 5 классе на математике это сделать легко, у нас по программе несколько уроков на одну тему. А вот с физикой уже есть проблемы, через месяц в одном классе из-за тревоги я не смогла провести три урока, а это новые темы, и детям трудно овладевать самостоятельно материалом", - объясняет учительница.
Трудностей добавляет и ситуация с учебными материалами – у разных классов она разная: для одних хватает, и у учительницы даже есть записи своих уроков, которые учащиеся могут просмотреть, когда есть доступ к интернету.
"А вот для 5 класса, они уже по программе НУШ, есть только электронные учебники. Детям трудно с ними работать. А дополнительный материал есть только по прошлой программе", — рассказывает Людмила.
Рекомендаций от Минобразования, как организовывать образовательный процесс в нынешних условиях нет, говорит учительница. Пробовала искать решения по опыту коллег, для себя таки нашла выход.
"Записывать урок и присылать видео детям. Но это занимает большое количество времени, да и не все коллеги так могут. К тому же видео не дает возможности понять, какие сейчас эмоции у ребенка", — делится Людмила.
Поиск решения в оффлайне
Сын Сергея учится в четвертом классе в одной из школ общества в Киевской области. С начала учебного года работали на дистанции, рассказывает мужчина.
Прошлая неделя дети были на каникулах, поэтому перебои со светом не создавали проблем. Хотя в поселке его выключают часто: электричество включалось только на три часа до обеда и три часа после.
Но уже со следующей недели детей переведут на смешанную форму – часть дней в школе, часть дома.
В их школе учится более 1 000 детей, потому что она единственная на две общины, говорит Сергей. Впрочем, здание старое, без подземного укрытия, поэтому безопасную зону решили оборудовать в части, где есть две стены.
"Не знаю точно, как оно будет. Этот формат обсуждали еще до истории со светом, потому что многие родители хотят, чтобы дети ходили в школу. Но дети уже привыкли к дистанции, зачем эта неразбериха - непонятно", — делится Сергей.
Сын Сергея учится по проекту "Интеллект Украины". Программа включает значительную часть интерактивных электронных ресурсов, для работы с которыми нужен свет.
В школе решили, что когда электричество будут выключать, учащиеся очно учащиеся будут продолжать уроки, если будет разрешать ситуация безопасности.
"Для тех учеников, которые будут учиться онлайн, в случае возобновления электроснабжения обязательно должны проводить 2-3 урока в ZOOM (по основным предметам), предварительно согласовав время. Просто будем все подстраиваться: и родители, и дети, и учителя", — говорит Сергей.
Очная учеба не панацея
Оффлайн-работа не всегда избавляет от проблем из-за ударов по критической инфраструктуре. В Шепетовке на Хмельниччине из-за вражеских атак несколько дней не было света и воды. Поэтому всех учеников города в те дни перевели на дистанционку.
Но даже когда уроки очно все же проходят, есть дети, которые подключаются онлайн: те, кто уехал за границу или кто из-за болезни остался дома. Именно такая ситуация в классе Натальи Уткиной.
"Собираемся с детьми, которые учатся очно, в школе на урок, также даю доступ к видеокамерам, презентациям подключающимся онлайн. Они видят, что пишу на доске, опрашиваю их так же, и они работают", — рассказывает учительница.
Если ребенок вышел из урока, родители сообщают госпоже Натали, что случилось. Если проблема со светом (когда включают электричество), родители и дети имеют доступ ко всем материалам. Учительница выставляет их в Google Classroom заранее, поэтому учащиеся видят, какие страницы нужно рассмотреть, какие видеоматериалы нужно сдать. И работают уже под контролем родителей.
"Если сравнить отношение к дистанционному обучению в начале и вот сейчас, то сейчас ответственность учеников и родителей повысилась. Поэтому практически все дети подключаются к урокам. А чтобы кто-то не подключался - это единичные случаи", — делится Наталья.
Условия, в которых оказались украинские школы, сложны для организации качественного обучения, считает Людмила Резникова.
"Дети вынуждены овладевать материалом почти самостоятельно, ведь либо нет онлайн-урока из-за тревоги, либо ученик не может подключиться из-за отсутствия света. Это трудно для всех участников образовательного процесса. Думаю, если в таких условиях мы не найдем лучшего варианта, то дети не будут знать материал на достаточном уровне", – рассуждает учительница.
Впрочем, все равно нельзя останавливать обучение, считает она.
"Надо находить способ обучать молодежь, а в таких ситуациях это возможно только в совместном труде учителей и родителей", — добавляет Людмила.
По материалам: lb.ua/