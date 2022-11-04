Украинская онлайн-школа без света и интернета. Как это – рассказывают родители и учителя

Учителям приходится действовать по ситуации

Если не сирены, то отсутствие света

"Было такое, что до конца урока 20 минут оставалось, то учительница сказала, кто должен идти в укрытие, пусть идет, кто не пойдет - можете оставаться. И провела урок до конца", - рассказывает Елена.

"Ловим моменты"

"Мы с детьми работаем в программе Google Meet и при условии отключения света ловим моменты - бывает, что с одними учениками занимаются днем, с другими - вечером", - рассказывает Анна.

Домашние работы проверяет, когда появляется свет и Интернет.

Успеть дать самое важное

"Но когда работала дома, то из-за отсутствия электроэнергии не смогла провести четыре урока. На этой неделе на уроки не смогла присоединиться значительное количество детей", - рассказывает Людмила.

"Да иногда и мобильный интернет отсутствует, то я детей учу, что они могут самостоятельно прорабатывать урок, ведь все материалы (тему урока, презентацию к уроку, задания, страницы учебника) я заранее публикую в гугл-классе. Так делали и раньше, потому что иногда урок не происходит из-за тревоги", - объясняет Людмила.

Поиск решения в оффлайне

Очная учеба не панацея

"Если сравнить отношение к дистанционному обучению в начале и вот сейчас, то сейчас ответственность учеников и родителей повысилась. Поэтому практически все дети подключаются к урокам. А чтобы кто-то не подключался - это единичные случаи", — делится Наталья.

Впрочем, все равно нельзя останавливать обучение, считает она.