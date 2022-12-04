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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Декабрь » 4 » 21:41:28

Фото кладбища снарядов в Харькове. «Почти каждый снаряд с этой горы – чья-то разрушенная жизнь»

Вчера, 21:41:28 390 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фото кладбища снарядов в Харькове. «Почти каждый снаряд с этой горы – чья-то разрушенная жизнь»

«Почти каждый снаряд с этой горы – чья-то разрушенная жизнь или разрушенный дом» — фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фото свалки, куда свозят российские ракеты, выпущенные по Харькову с 24 февраля.
 
«Это не художественная инсталляция или арт-проект. Это «кладбище» снарядов в городе Харьков. Да, именно столько их выпустила Россия по Харькову с 24 февраля. Именно столько снарядов ударило по мирному, ни в чем не повинному населению. Местные говорят, что эта гора была чуть ли не вдвое больше, но работники ГСЧС постепенно начали ее разбирать. Почти каждый снаряд с этой горы – чья-то разрушенная жизнь или разрушенный дом», — написали фотографы.

 
Тэги: харьков, кладбище, фотографии
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