Фото кладбища снарядов в Харькове. «Почти каждый снаряд с этой горы – чья-то разрушенная жизнь»

«Это не художественная инсталляция или арт-проект. Это «кладбище» снарядов в городе Харьков. Да, именно столько их выпустила Россия по Харькову с 24 февраля. Именно столько снарядов ударило по мирному, ни в чем не повинному населению. Местные говорят, что эта гора была чуть ли не вдвое больше, но работники ГСЧС постепенно начали ее разбирать. Почти каждый снаряд с этой горы – чья-то разрушенная жизнь или разрушенный дом», — написали фотографы.





«Почти каждый снаряд с этой горы – чья-то разрушенная жизнь или разрушенный дом» — фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фото свалки, куда свозят российские ракеты, выпущенные по Харькову с 24 февраля.