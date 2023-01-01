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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Январь » 1 » 10:18:48

С 1 января Германия увеличивает пособия для беженцев из Украины

Сегодня, 10:18:48 201 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 января Германия увеличивает пособия для беженцев из Украины

С 1 января 2023 года Германия увеличивает пособия для беженцев из Украины. В среднем, размер выплат возрастёт на 40-50 евро в месяц. 
 
По отдельным категориям выплаты будут такими: 
  • - одинокие взрослые — 502 евро в месяц;
  • - родители-одиночки – 502 евро в месяц;
  • - совершеннолетний гражданин Украины (состоящий в браке) — 451 евро в месяц;
  • - дети 14-17 лет – 420 евро;
  • - дети 6-13 лет – 348 евро;
  • - дети до 5 лет – 318 евро.
 
Кроме непосредственно выплат, украинцам покрывается часть стоимости аренды жилья. Сумма отличается в зависимости от федеральной земли, составляет около 520 евро в месяц на одного человека.
 
Отметим, по данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в Украине в сентябре (последние данные) составляла 13387 гривен. Или же, примерно, 335 евро.
 
То есть - меньше, чем немецкое пособие для украинских беженцев.
Тэги: пособие, Германия, беженцы
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