С 1 января Германия увеличивает пособия для беженцев из Украины

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По отдельным категориям выплаты будут такими:

- одинокие взрослые — 502 евро в месяц;

- родители-одиночки – 502 евро в месяц;

- совершеннолетний гражданин Украины (состоящий в браке) — 451 евро в месяц;

- дети 14-17 лет – 420 евро;

- дети 6-13 лет – 348 евро;

- дети до 5 лет – 318 евро.

Кроме непосредственно выплат, украинцам покрывается часть стоимости аренды жилья. Сумма отличается в зависимости от федеральной земли, составляет около 520 евро в месяц на одного человека.

Отметим, по данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в Украине в сентябре (последние данные) составляла 13387 гривен. Или же, примерно, 335 евро.

То есть - меньше, чем немецкое пособие для украинских беженцев.

С 1 января 2023 года Германия увеличивает пособия для беженцев из Украины. В среднем, размер выплат возрастёт на 40-50 евро в месяц.