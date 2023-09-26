Германия собирается вдвое сократить помощь беженцам в следующем году

Германия планирует в следующем году вдвое сократить объем федеральной помощи, выделяемой землям на покрытие расходов по приему и интеграции беженцев, в рамках мер по сокращению бюджетных расходов на фоне растущей инфляции после нескольких лет щедрых трат, сообщили в понедельник источники Reuters.После вторжения Москвы в Украину более 1 млн. человек нашли убежище в Германии, и их поддержка ложится тяжелым бременем на города и муниципалитеты страны, поэтому 16 земель страны требуют увеличения федеральных средств на покрытие расходов на беженцев в следующем году.В понедельник Берлин проинформировал земли о том, что в 2024 году на поддержку беженцев будет выделено максимум 1,7 млрд. евро (1,80 млрд. долл. США) по сравнению с 3,75 млрд. евро в этом году, сообщили два правительственных источника, отказавшиеся назвать свои имена в связи с конфиденциальностью встречи.Федеральное правительство не обещало, что в последующие годы оно будет выделять средства в размере 2023 года.Представитель министерства финансов сообщил, что состоявшаяся в понедельник встреча представителей федерального правительства и правительств земель по этим вопросам не дала никаких результатов в преддверии запланированных на ноябрь консультаций с канцлером."По сути, штаты отвечают за размещение беженцев и уход за ними. Федеральное правительство осознает национальный аспект", - добавил пресс-секретарь.Правительство отменит свой вклад в расходы по уходу за украинскими беженцами и их интеграции, добавили источники.