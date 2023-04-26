По 2000 и 3000 грн будут давать почти всем: списки на выплату финпомощи значительно расширили

Украинцы, в связи с военными действиями, которые развернулись на территории Украины, оказались в сложных жизненных условиях. Правительство и многие фонды идут на встречу гражданам и всячески помогают им. В правительстве рассмотрели и утвердили изменения к постановлению Кабмина. Теперь получить помощь будет намного проще.



Согласно информации, изменения направлены на то, чтобы улучшить механизм выплат для тех украинцев, которые были эвакуированы с опасных территорий. Таким образом, будет улучшена процедура выплат финансовой помощи.

Эвакуированные граждане, которые нуждаются в помощи со стороны государства, могут рассчитывать на денежные выплаты. Украинцы получат единовременную финансовую помощь в размере 2 000 на взрослого и 3 000 гривен на детей возрастной категории до 18 лет и лицам с инвалидностью.



Для того, чтобы обеспечить эффективную помощь гражданам, эвакуированных с опасных территорий, нужно заранее уведомлять органы местной власти о своем намерении уехать. На основе данных составляют списки, которые потом передают в областную военную администрацию.

Стоит отметить, что всем эвакуированным гражданам необходимо иметь при себе документы — паспорт и стандартный набор с налоговым кодом, а также свидетельство о рождении детей или документ, подтверждающий инвалидность.

Проверять информацию о лицах подавших заявку на выплату помощи, будет Укрпочта, которая создала специальную программу. Также Укрпочта будет контролировать процесс выплат.

По вопросам эвакуации и оформления денежной помощи можно обратиться на горячую линию кризисного реагирования: 15-48 или на горячую линию уполномоченного по ВПЛ : (066) 813-62-39.

Граждане могут оформить финпомощь 3 400 гривен

Выплата производится из двух фондов: от Международной организации по миграции (2200 грн) и от Общества Красного Креста Украины (1200 грн). Об этом проинформировало Минреинтеграцию.



До конца апреля единовременную помощь в размере 3400 гривен получат жители Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

На помощь могут рассчитывать жители деоккупированных территорий, то есть все граждане, которые не покидали свои дома и проживали там до момента деоккупации.



Чтобы получить помощь, жителям деоккупированных территорий необходимо обратиться в местный совет или органы соцзащиты по месту жительства. Выплаты будут поступать в отделения Укрпочты.

Подать заявку на получение помощи можно через приложение "Дия":

обновите приложение или авторизуйтесь

зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ"

укажите свой актуальный адрес

подтвердите свое место нахождения геолокацией

добавьте свидетельство о рождении ребенка, если документ не подтягивается и если у вас есть дети

нажмите "Хочу получать помощь"

выберите карту "поддержка" для зачисления средств. При необходимости создайте ее



Если вы сменили место жительства через "Действие" и вам как переселенцу перестали выплачивать пособие на жительство, следует обратиться в органы соцзащиты за новым местом жительства.

Помощь будет начислена за все месяцы с момента смены фактического места жительства.