Норвегия и Швейцария выплатят украинцам 1500 евро на возвращение: как получить?

За последние недели в Норвегию стали прибывать все больше украинцев. Но тем, кто готов вернуться домой, предлагают специальную программу с денежной мотивацией. Об этом сообщают в UDI – норвежском Директорате по делам иностранцев.

Норвегия стимулирует украинцев возвращаться

Правительство Норвегии предлагает программу поддержки для беженцев, готовых возвращаться на родину. Естественно, это предложение зависит от ситуации с безопасностью в стране, откуда приехали люди.

Чтобы граждане Украины, которых приютили в Норвегии, могли уехать домой и начать там новую жизнь, государство предлагает выплаты – 17 500 норвежских крон (1 500 евро). Эти средства будут начислены на норвежский банковский счет, на который украинцы получали соцвыплаты. Но если человек решит снова вернуться в Норвегию, деньги нужно будет вернуть.

Чтобы получить эти деньги, нужно своевременно подать заявку на добровольное возвращение и копию билетов.

Как получить от Норвегии 1500 евро на возвращение?

Сначала нужно заполнить заявление на финансовую помощь для добровольного возвращения домой. Это делается на английском языке. Далее – добавить документы: копии билетов на транспорт (автобус, поезд или самолет), форму самодекларации (если возвращаетесь на собственном авто) и подробный план маршрута.

Чтобы UDI выделил финансовую помощь на возвращение, нужно им отправить документ-подтверждение о том, что вы запланировали переезд (выезд из Норвегии). Это не нужно делать в тот же день, когда подаете заявку на выплату, но обязательно нужно успеть перед поездкой.

Можно выбрать один из следующих вариантов:

копия сообщения о переезде (выезде из страны) с подтверждением или печатью из Национального реестра населения (Folkeregisteret) или налоговой;

подтверждение от NAV, муниципалитета или госучреждения о том, что вы подали сообщение о выезде;

цифровая квитанция от Норвежской налоговой администрации (Skatteetaten).

На всех документах следует указать свой персональный номер DUF (регистрационный номер в компьютерной системе Директората по делам иностранцев).

И отправить сюда: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +47 23 35 16 00 (после соединения нажать "‎7" – помощь при возвращении). Также можно связаться по почте: [email protected]

План Швейцарии

По состоянию на август 2023 года в Швейцарии под временной защитой находятся более 65 тысяч беженцев из Украины. У государства достаточно понятная схема, которая побуждает украинцев в конце концов покинуть территорию страны и вернуться домой. Швейцария раньше других наработала сценарий возвращения беженцев и обнародовала его для украинцев.

Государственный секретариат по миграции совместно с властями швейцарских кантонов разработал специальный план добровольного возвращения украинцев домой. Беженцам предложат денежное поощрение от 1 000 до 4 000 швейцарских франков.

О полноценной реализации "плана возвращения украинцев" идет речь только после того, как в Украине станет безопаснее. Швейцария надеется, что беженцы будут достаточно мотивированы, чтобы уехать домой. Правительство рассчитывает, что 80% из них готовы сделать это полностью добровольно.

Предварительно Швейцария рассматривает, что временную защиту (статус S) можно будет отменить в 2024 – 2025 годах. Да, сейчас невозможно предсказать, когда закончится война в Украине, но швейцарцы, как и украинцы, надеются на лучшее. После этого процесс возвращения беженцев, согласно разработанной стратегии, должен продолжаться от шести до девяти месяцев.

Теперь подробнее о финансовой мотивации. Швейцария готова выплатить украинцам, которые добровольно вернутся домой, от 1 000 до 4 000 франков. Это примерно от 1 040 до 4 150 евро. Но размер этой помощи будет напрямую зависеть от того, когда именно беженцы покинут территорию Швейцарии: чем раньше, тем больше будет сумма. Таким образом, правительство государства рассчитывает, что беженцы будут принимать решения быстрее.

Эта спешка связана с тем, что после 5 лет непрерывной жизни в Швейцарии беженцы могут претендовать на вид на жительство категории "B". Поэтому власти страны заинтересованы в том, чтобы мотивировать украинцев вернуться на родину, как только это станет возможным.

Но план Швейцарии предполагает и тот нюанс, что останутся люди, которые не захотят уезжать. Согласно прогнозу Госсекретариата по миграции, около 20% украинцев (а это 14 тысяч человек) попытаются остаться в стране навсегда.

При этом принудительно возвращать или торопить украинцев не планируют. На добровольный выезд у беженцев будет от шести до девяти месяцев. Также Швейцария не будет настаивать на срочном возвращении детей, пожилых людей и тех, у кого есть проблемы со здоровьем.

Кстати, в Швейцарии уже действует схема, по которой можно получить выплаты при возвращении, если украинцы решают уехать прямо сейчас. Эта помощь покрывает расходы на дорогу домой: проезд, ночлег, еду и так далее.

Точную сумму этой поддержки определяют индивидуально в Миграционной службе. Но чаще всего на взрослого выплачивают около 500 швейцарских франков (примерно 520 евро), а на ребенка – 250 франков (около 260 евро). На всю семью максимум могут предоставить до 2 000 франков. Если украинцы захотят получить защиту в Швейцарии повторно, придется вернуть эту сумму.



Акция в поддержку Украины в Цюрихе / Фото Keystone SDA

Как Чехия планирует вернуть украинцев домой

По последним данным Евростата, Чехия является одной из стран-лидеров по количеству украинцев, получивших временную защиту. Здесь нашли убежище более 365 тысяч бежавших от российской агрессии.

Поэтому Чехия сейчас переполнена и социальные выплаты для украинских беженцев покрывать становится все труднее. Так что страна разрабатывает сценарии возвращения граждан Украины домой. И уже известны первые детали.

Программу возвращения украинцев предусматривает шестая поправка к закону, известному как Lex Ukrajina. Он касается прав и обязанностей украинских беженцев в Чешской Республике.

План Чехии будет рассчитан на возмещение части расходов для беженцев, решивших возвращаться в Украину. Возможную сумму компенсации пока не называют. Эта программа должна покрыть расходы при возвращении на территорию Украины и все необходимые юридические консультации. Сейчас правительство Чехии хочет определиться с максимальным объемом средств, который готовы на это выделять.

Даже если ситуация в Украине не удовлетворительна и мы не можем ожидать скорого завершения войны, уместно предложить помощь людям, которые все еще заинтересованы в возвращении,

– заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Известно, что выплату на возвращение в Чехии можно будет получить только один раз, а подать заявку – не позднее чем через 3 месяца с момента прекращения временной защиты. Если украинцы через некоторое время захотят снова вернуться в Чехию, правительство оставляет за собой опцию взыскать половину от предоставленной суммы.



Чехия определяется с возможной суммой пособия на возвращение / Фото Shutterstock

Как Ирландия будет стимулировать украинцев выезжать с острова

Ирландия переживает серьезный жилищный кризис из-за наплыва украинцев. Свободных мест для размещения беженцев нет.

В последнее время украинские семьи даже начали селить в палатках под открытым небом. Это временное жилье, но жители палаточного городка жаловались на условия пребывания: холодно, сыро и тесно. Из-за осенней дождливой погоды в таких палатках жить сложно, особенно детям, которые постоянно болеют. Поэтому правительство призывает украинцев по возможности рассмотреть другие страны для переезда.

В то же время Ирландия очень заинтересована в том, чтобы вернуть украинцев домой как можно быстрее. В этом случае речь больше идет не о мотивации людей добровольно уезжать, а о том, чтобы уменьшить "привлекательность" Ирландии для беженцев из Украины.

Сейчас украинцы в Ирландии получают высокие выплаты – по 220 евро в неделю. Это, собственно, и послужило причиной, почему так много беженцев выбирают для жизни этот отдаленный остров. Сейчас правительство государства серьезно задумалось об уменьшении суммы соцпомощи. Ведь в других европейских странах, материальная поддержка бывает меньше в разы.

Логично, что для многих украинцев возвращение домой может быть достаточно сложным: и по экономическим, и по личным причинам. Поэтому власти Ирландии размышляют, как сделать возвращение в Украину более выгодным и привлекательным для беженцев.

В частности, здесь рассматривают вариант денежной помощи для тех, кто готов покинуть остров. Это будет разовое поощрение – выплата при возвращении. Также может быть предоставлена дополнительная финансовая поддержка на первое время после выезда. О каких суммах идет речь – пока неизвестно, ведь программа до сих пор разрабатывается.

Еще один вариант заключается в предоставлении вида на жительство в Ирландии тем, кто работает или учится, а также тем, кто не может вернуться в Украину из-за проблем со здоровьем.

Поддержка украинцев в ирландском городе Корк / Фото с инстаграма peoplesrepublicofcork

Итак, страны Евросоюза активно работают над разработкой программ постепенного возвращения украинцев домой. Очевидно, что партнеры не планируют выгонять беженцев и торопить их с выездом. Пока они сосредоточились на "мягком" стимулировании и денежной мотивации. Наконец, в полную силу программы возвращения беженцев заработают только после улучшения ситуации с безопасностью в Украине.