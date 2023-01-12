ACF выплатит украинцам по 2220 грн в течение трех месяцев: кто может подать заявку

Денежная помощь украинцам будет выплачиваться в течение трех месяцев в 2023 году после подтверждения заявки. Документы могут подавать люди без официального статуса ВПЛ.

Французская международная организация Action Against Hunger (ACF) выплатит денежную помощь украинцам, которые стали вынужденными переселенцами после полномасштабного вторжения РФ и переехали в Черновицкую область. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Благотворительная организация будет выплачивать по 2220 грн на человека в течение трех месяцев. Общая сумма выплат состави 6660 грн.

Кто может рассчитывать на выплаты

Денежная помощь предназначена украинцам, которые с началом большого вторжения войск РФ переехали жить в Черновицкую область .

. Выплаты могут оформить украинцы, которые официально не оформляли статус ВПЛ.

При этом переселенцы не должны получать дополнительную денежную помощь от других гуманитарных организаций на момент подачи заявки на выплаты от Action Against Hunger.

Как подать заявку

Для этого нужно придти в Департамента соцзащиты населения Черновицкой ОВА по адресу: город Черновцы, ул. Главная, 245. Заявки оформляют на первом этаже с 10 по 17 января, Департамент работает с 10:00 до 16:00.



При этом один из совершеннолетних членов семьи для оформления заявки должен предъявить оригиналы документов всех представителей семьи, планирующих получать выплаты:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении;

справку ВПЛ (при наличии).



Тем временем министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 7 января призвала переселенцев активнее искать работу вместо получения помощи от государства. Она отметила, что украинцам после выезда в другие области из временно оккупированных регионов нужно искать работу на новом месте, а не ждать возможности вернуться на прошлое место работы, перебиваясь финансовыми выплатами от правительства.