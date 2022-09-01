Как пенсионеру получить выплаты от международных организаций в Украине. Подать заявку на «єДопомога»

С начала войны все больше жителей Украины нуждаются в финансовой помощи на ежедневные нужды. Такую поддержку украинцам в нашей стране оказывают международные организации.
Как получить деньги и какие суммы помощи предусмотрены для разных категорий наших сограждан, рассказываем со ссылкой на платформу "єДопомога".
Подать заявку на получение финансовой поддержки от международных организаций можно на сайте "єДопомога" от Министерства социальной политики Украины.
Денежную помощь от международных организаций могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и те, кто принадлежат к определенным социальным категориям, перечень которых достаточно широк.
Фото: Перечень категорий лиц, которые могут претендовать на помощь от международных организаций (скриншот РБК-Украина/aid.edopomoga.gov.ua).
В льготные категории входят также пенсионеры, лица с инвалидностью, женщины, имеющие право на выплаты по беременности и родам, многодетные и малообеспеченные семьи.
Минсоцполитики в ответе на запрос организации "Донбасс SOS" пояснило, что денежную помощь от международных организаций могут получить не только те, кто покинул свои дома из-за войны и переехал в другой регион Украины (оформили справку ВПЛ), но и те, кто остается на оккупированных, деокупированных территориях, а также в регионах, где ведутся активные боевые действия.
Фото: Эвакуация из опасных районов в Украине (gettyimages.com)
На платформе "єДопомога" указано, какие международные организации выделяют средства и на кого рассчитаны их программы выплат:
1. Представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ):
Пособие назначается по всей Украине независимо от статуса ВПЛ. Выплаты осуществляются одним платежом за 3 месяца – 2220 гривен на одного человека в месяц, максимальная сумма на семью – 33300 гривен.
Фото: Помощь могут получить семьи с детьми (gettyimages.com)
2. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН):
Сумма выплат – 2220 гривен на одного человека в месяц в течение 3 месяцев.
3. Всемирная продовольственная программа ООН:
Сумма выплат – 2220 гривен на одного человека в месяц в течение 3 месяцев. Максимально на 3 человек в одной семье.
4. Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины (МККХ и ОККУ):
Выплата – однократно 2500 грн с возможностью дальнейшего увеличения продолжительности оказания помощи. Программа действует на всей территории Украины, но в первую очередь - для ВПО из наиболее пострадавших регионов.
Фото: Переселенцы в Закарпатье (gettyimages.com)
5. Международная организация по миграции (МОМ):
Сумма выплат 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.
6. Международная организация "Red Rose CPS":
Предполагается платить по 2220 грн на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев с возможным продолжением.
Решение по оказанию помощи принимают международные организации. При этом данные заявителя по реестрам и базам данных проверяет Минсоцполитики.
На платформе есть две "кнопки" - для подачи заявки и проверки ее статуса, где можно узнать, назначена ли выплата.
Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
Для заполнения заявки надо предоставить следующие данные:
На каждого взрослого члена семьи заявки подаются отдельно. Если банковского счета нет, средства можно будет получить через системы Western Union, MoneyGram или другие.
Информацию о получении перевода пришлют в SMS-сообщении. Его нельзя удалять, потому что без присланного кода невозможно будет получить деньги.