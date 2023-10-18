В Испании - 400 евро, в Ирландии - 800. Сколько будут платить беженцам в странах Европы в 2024 году

Совет Евросоюза продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года. Хотя официально граждане Украины могут оставаться в европейских странах еще достаточно долго, там уже ставят вопрос об уменьшении выплат. Фокус исследовал, что меняется и как будут платить беженцам денежную помощь европейцы в 2024 году.

По данным ООН, на 10 октября 2023 года по всему миру было зафиксировано 6 200 400 украинских беженцев, из них в Европе — 5 831 200. Совет Евросоюза 20 сентября решил продлить временную защиту для беженцев до 4 марта 2025-го, однако, похоже, программы помощи будут сокращаться.

Условия пребывания для украинцев в странах мира отличаются. Навсегда остаться украинским беженцам (термин "беженцы" мы используем в целом, имея в виду всех лиц, которые покинули Украину из-за войны, — Фокус) разрешила Новая Зеландия.

"Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но из-за того, что война продолжается, у нас есть гуманитарное обязательство обеспечить им определенность", — цитирует Bloomberg министра иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтла.

Однако в Европе наши сограждане имеют лишь возможность временного пребывания, которое ограничено временем продолжения боевых действий. И сколько бы мы ни говорили о том, что европейская экономика "поднимается" украинскими руками, похоже, сама Европа это не очень ценит. Программы для украинских беженцев в ряде стран сокращаются, а, например, Швейцария вообще готова заплатить за то, чтобы украинцы покинули ее территорию.

Какими могут быть тенденции-2024, какие изменения в выплатах ждут украинцев в странах ЕС в следующем году и приведут ли нововведения к возвращению части украинцев домой?

Плата за возвращение: зачем в ЕС мотивируют украинцев ехать домой

В начале октября СМИ живо обсуждали новость от швейцарского правительства, которое уже разработало стратегию по возвращению украинских беженцев домой. "Стратегия" заключается в том, чтобы стимулировать украинцев покинуть страну немалыми деньгами. Швейцарские чиновники рассчитывают, что статус "S" (статус временной защиты) для украинцев будет отменен в 2024 или 2025 году. Тогда Швейцарию, по предварительным подсчетам, добровольно покинут около 70 тысяч человек, однако уедут не все. Понятно, что покидать такую благополучную страну, как Швейцария, желает не каждый. Тем более, что после пяти лет непрерывного пребывания в стране беженцы имеют право получить швейцарский вид на жительство категории "B". Это разрешение предназначено для лиц, проживающих в стране в течение длительного периода, а право на его получение, как правило, имеют граждане стран ЕС с трудовым контрактом на срок более года.



В Швейцарии украинцам предлагают деньги под обязательство покинуть эту страну

Фото: Deposit Photos



Неудивительно, что швейцарские власти решили подстраховаться и заранее немного уменьшить количество потенциальных владельцев визы "В". А подтолкнуть украинцев к "правильному решению" должна финансовая помощь. Размеры выплат будут колебаться от 1 тысячи до 4 тысяч швейцарских франков (1050 — 4200 евро) на человека в зависимости от того, когда человек решит вернуться на родину. Наибольшие суммы получат те, кто покинет страну как можно быстрее, не дожидаясь окончания срока действия временной защиты.

Отмечается, что, во-первых, возвращение домой будет добровольным. Во-вторых, украинцам предоставят минимум шесть месяцев для того, чтобы подготовиться к отъезду. В-третьих, власти Швейцарии обещают не настаивать на быстром выезде людей, которые нуждаются в особой поддержке. Речь идет о детях без сопровождения взрослых, которых в стране около тысячи, и о 1,6 тыс. украинцев в возрасте 75+ с проблемами здоровья.

Финансы для украинцев в ЕС: сокращения по всем фронтам

Если говорить о возможностях адаптации, интеграции и работы, то больше всего повезло украинским беженцам "первой волны". Весной 2022-го они почти без проблем оформляли различные выплаты, достаточно за короткое время находили работу и жилье, их охотно размещали у себя местные жители.

Количество украинских беженцев в некоторых странах ЕС

Страна Количество лиц Германия 1100720 Польша 959875 Чехия 361385 Великобритания 210800 Испания 190380 Италия 167525 Словакия 109115 Ирландия 95905 Нидерланды 94415 Румыния 85120 Бельгия 73095 Франция 70570 Швейцария 66065 Финляндия 61520 Венгрия 53375 Эстония 50450

*по состоянию на 10.10.2023, данные ООН



"Новые беженцы" вроде бы пользуются теми же правами. Они получают вид на жительство, доступ к рынку труда, жилью, медицинской и социальной помощи, образованию для детей. Однако все стало гораздо сложнее, ведь принимающие страны уже переполнены мигрантами.

Германия, Польша, Британия, Чехия, Испания и Италия — страны с наибольшим количеством беженцев из Украины

В сентябре о возможном сокращении объемов помощи украинцам заявила Польша. Как сообщал Фокус со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, некоторые виды поддержки для украинцев не будут продлены в 2024-м. Речь идет о требованиях к проживанию, выдаче разрешений на работу, бесплатном доступе в школы, медицинском обслуживании и семейных льготах.

"Эти правила просто перестанут действовать в следующем году", — сказал Мюллер.

Вдвое сократить расходы на беженцев в 2024 году собираются в Германии и объясняют: финансирование миллиона мигрантов нанесло ущерб городам и муниципалитетам страны.

Медленно, но уверенно убираются некоторые льготы, закрываются пункты гуманитарной помощи, сокращаются языковые программы и в других странах. Например, украинцев в Эстонии больше года буквально уговаривали бесплатно пройти языковой курс на уровень А1. Но летом 2023-го финансирование закончилось, и теперь найти свободные места на курсах начального уровня почти невозможно — ни бесплатно, ни за деньги.

Пока что украинцы в ЕС получают вид на жительство, доступ к рынку труда, жилью, медицинской и социальной помощи, образованию для детей. Но условия могут вскоре изменить

В марте 2023-го некоторые эстонские города отменили льготный проезд общественным транспортом, но пока бесплатными для украинцев остаются поезда Elron, связывающие крупнейшие города страны. Однако и это ненадолго: скорее всего, уже с марта 2024-го украинские беженцы будут пользоваться всем транспортом страны на общих основаниях.





Фото: Анна Кудрик (инфографика)



В таблице Фокуса — общие цифры, однако они зависят от конкретных обстоятельств. Чаще всего это не безусловная помощь, а выплаты для тех, у кого чистый доход после вычета расходов на жилье остается ниже установленного прожиточного минимума. А еще есть пособие по безработице, компенсация расходов на аренду жилья и на оплату коммуналки, помощь на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, родительская помощь, пенсии и др.

Жилье для украинцев в ЕС: почему наступает время настоящего кризиса

С жильем во многих европейских городах и без украинцев было сложно, однако сейчас наступил настоящий кризис. Например, в Ирландии, население которой составляет менее 5 млн человек, жилья нет физически. С февраля 2022-го в страну переехало более 90 тыс. временно перемещенных граждан Украины, из которых 70 тысяч обратились за бесплатным жильем от Правительства Ирландии. В конце лета власти страны выступили с заявлением о том, что новоприбывших украинцев будут размещать в палатках. Но местный климат, мягко говоря, не очень подходит для жизни почти на улице.





Некоторые страны принимают украинцев к спонсору, который готов дать комнату в своем доме, но таких желающих помочь — все меньше

Фото: Pexels



Власти Швейцарии предупреждают: перед тем, как выбрать эту страну для миграции, стоит оценить свои силы и возможности, ведь она очень дорогая. Стоимость аренды квартиры с мебелью на 2-3 человека стартует от 1000 франков (около 1050 евро), и жить там 8 лицам не получится — владелец не позволит. Если у новоприбывших нет денег на аренду или принимающей стороны, людей размещают в лагере или общежитии, где в одной комнате может проживать 20 человек. Постепенно в порядке очереди и возможности беженцев переселяют в семьи, которые готовы их принять, однако это может занять несколько недель.

Почти нет жилья в аренду в Австрии, Германии, Нидерландах, а то, что есть, стоит "все деньги мира". К тому же, на него огромные очереди и придирчивый кастинг от владельцев. Как говорят местные, "не человек выбирает жилье, а жилье выбирает человека".





Арендовать жилье в Европе и дорого, и сложно — к беженцам относятся с подозрением



Под угрозой остаться бездомными оказались десятки тысяч мигрантов в Великобритании, предупреждает Британский Красный Крест. С начала лета количество беженцев, находящихся в предельно бедственном состоянии, удвоилось. Причина заключается в том, что британское правительство ограничило время, в течение которого люди могут выселиться из временного убежища после того, как они получили статус беженца — это 28-дневный "период переезда". По худшему сценарию может пострадать более 53 тыс. человек, из которых по меньшей мере половина окажется на улице.

Прогнозы на 2024 год: мигранты должны работать и зарабатывать на жизнь

Несмотря на все вышесказанное, эксперты подчеркивают: никто украинцев из ЕС не выгоняет.

"В Европе бушует демографический кризис, например, в Германии сокращение населения началось еще в прошлом веке. И сегодня надеяться на увеличение рождаемости немцам не стоит, поэтому страна рассчитывает исключительно на мигрантов. За прошлый год численность населения Германии увеличилась на 1,5 млн человек, из которых 1,1 млн — украинцы. Таким образом страна балансирует свое стареющее население", — отметил в комментарии Фокусу Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.





Работа в Европе для беженцев есть, однако не каждый желает менять свой профиль и идти работать в магазин или на завод

Фото: Getty Images



По словам эксперта, украинцам пошли навстречу в том, что они, получив временную защиту, имеют право сразу работать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Европа стимулирует украинцев этим правом воспользоваться.

"Считаю, что в 2024-м выплаты действительно понемногу будут сокращать, чтобы люди работали и зарабатывали себе на жизнь. Иждивенцы никому не нужны. Война продолжается уже год и восемь месяцев, поэтому время на адаптацию было. Предполагаю, что даже Швейцария, которая сегодня готова платить за выезд украинцев, совсем не против тех мигрантов, которые адаптировались и начали работать", — говорит Воскобойник.

На отъезд из Украины прежде всего влиял фактор безопасности, а вот главный фактор возвращения — сугубо экономический, говорят опрошенные Фокусом эксперты

Аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ добавляет: европейская политика в отношении беженцев не будет однородной.

"Есть страны, которые нуждаются в украинских трудовых ресурсах, и они продолжат привлекать мигрантов. Понятно, что украинцы из-за близкой ментальности и высокого уровня образования для Европы лучше, чем беженцы из других государств, которые едут за социальными выплатами. Такие страны как Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия будут способствовать адаптации украинских беженцев и финансировать программы социализации и переквалификации, разрабатывать стимулы для перехода из социальных пособий в трудовые ресурсы, чтобы мигранты работали и получали зарплаты", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.





Некоторые европейские страны уже заявили, что мигранты им не нужны

Фото: коллаж Фокус



В то же время, продолжает аналитик, есть ряд стран, которые имеют другие экономические параметры и которые в рабочих руках мигрантов не нуждаются. Это, например, та же Швейцария, которая зарабатывает на финансовом секторе. Кроме того, к таким странам относятся Лихтенштейн, Люксембург, возможно, Норвегия и Ирландия.

По мнению экспертов, сокращение выплат не приведет к возвращению значительной части украинцев домой. Некоторые, конечно, вернутся, но большинство начнут активнее искать работу.

Дело в том, объясняет Василий Воскобойник, что на отъезд из Украины прежде всего влиял фактор безопасности, а вот главный фактор возвращения — чисто экономический. Если человек знает, что в Украине его ждут работа и жилье, а тут еще Европа дает несколько тысяч евро на переезд, он, скорее всего, вернется. Но если человек, скажем, с деоккупированной территории, жилья нет, работы нет, предприятия не работают, обстрелы продолжаются, то выбор у него небогатый. Можно работать и арендовать жилье в Европе, и даже на минималку вполне прилично жить. А можно поехать в Киев, так же платить за квартиру, но уже не с европейской, а с украинской зарплаты. И возникает вопрос, есть ли смысл возвращаться.

Словом, резюмировал председатель ассоциации, возвращение украинцев, у которых нет возможностей и перспектив — это очень серьезный и болезненный вопрос.



Наталья Мичковская, Фокус