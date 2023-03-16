2220 гривень від ООН. Як українцям отримати виплати в 2023 році

Агентство ООН у справах біженців в Україні продовжує виплачувати грошову допомогу найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє прес-служба Агентства ООН у справах біженців в Україні.
Українським пенсіонерам та біженцям приходять таки смс:
Вам надійшов переказ від УВКБ ООН у розмірі 2220.0 грн. Більше інформації: https://bit.ly/3vdWVAX або 800307711
Фінансова допомога від UNHCR надається найбільш вразливим категоріям ВПО. Щоб отримати допомогу, ви маєте підпадати під наступні критерії:1. Бути внутрішньо переміщеною особою (ВПО) з 24 лютого 2022 року
Для отримання грошової допомоги заявник має відвідати центр збору даних: там представники організації "Право на Захист" проведуть з ВПО співбесіду та встановлять ступінь вразливості. Центри працюють у семи областях України: Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Житомирська. Точну адресу центру можна дізнатись на сайті UNHCR.
Про результати співбесіди заявника повідомлять одразу. Якщо родина за результатами співбесіди може отримати грошову допомогу, то на наступному етапі необхідно надати особисту інформацію про кожного члена сім’ї. Для збору даних потрібна особиста присутність кожного. Але якщо людина не може прийти до центру через обмежені можливості – її зареєструють дистанційно.
Список необхідних документів:
Розмір фінансової допомоги становить 2220 гривень на місяць для кожного члена родини. Виплачують кошти протягом трьох місяців.
Виплата надається одразу за три місяці та буде перерахована на ім’я заявника:
Про нарахування коштів сповістять смс-повідомленням.
Збирання даних для включення у програму грошової допомоги УВКБ ООН буде проводитися у таких областях:
Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 81
Пн-Пт, Нд 09:00 – 18:00
Актуальна інформація, а також, графіки виїздів мобільних бригад, за посиланням: https://t.me/Registration_help
Адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 20
Пн-Ср 09:00 – 15:00
Запис в чергу відбувається на локації та по телефону: (093) 191-01-20
Адреса: м. Умань, вул. Садова 7
Пн-Ср 09:00-15:00
Запис в чергу відбувається на локації та по телефону: (093) 191-01-20
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_cherkasy
Адреса: м. Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу)
Пн-Пт 09:00 – 18:00
Телефон: (050) 711 63 50
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/kropyvnytslyirefugee
Aдреса:
м. Полтава, площа Павленківська, 3б
Пн-Пт 09:00 – 17:00
м. Кременчук, вул. Ватутіна, 7
Пн-Пт, Неділя 08:00 – 16:00
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_poltava
Aдреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 38, поряд із Укрєксімбанком, вхід з двору
Пн-Пт 09:00 – 17:00
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_dnipro
Aдреса: м. Кривий Ріг, проспект Миру 28
Пн-Пт 09:00 – 18:00
Запис в чергу відбувається на локації або за номером телефону: +38(068)473-96-19
Aдреса: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72, приміщення №154, вхід з площі Маяковського, між Крісталбанк та Банк Кредит Дніпро
Пн-Пт 09:00 – 17:00
Форму для попереднього запису в електронну чергу можна знайти в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia
Адреса: м. Одеса, Сабанський провулок, 3
Пн-Пт 10:00 – 18:00
Форму для попереднього запису в електронну чергу можна знайти в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_odesa
Адреса: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12/1, каб.101
Понеділок, П’ятниця 09:00 – 17:00
Запис у чергу відбувається на локації або онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_Izmail
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_odesa
м. Чернігів, вул. Вячеслава Чорновола, 10
Пн-Пт 09:00 – 18:00
Запис в чергу відбувається онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_che
Адреса: м. Харків, Гімназійна набережна, 26 (ЦНАП)
Пн-Пт 08:00 – 16:00
Телефон: 0-800-304-304
Запис у чергу відбувається щоп’ятниці о 12:00 онлайн за допомогою гугл-форми, яка публікується в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_kharkiv
Запис відкривається як тільки з’являються вільні місця.
Адреса: м. Суми, вул. Новомістенська, 1
Пн-Пт 09:00 – 18:00
Запис в чергу відбувається онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_sumy
Адреса: м. Миколаїв, вул. Садова, 25, офіс 108 БЦ “Столичний”
Пн – Пт 09:00-17:00
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: http://t.me/unchr_help_mykolaiv
Адреса:
м. Вінниця, вул. Космонавтів, 30
м. Вінниця, вул. Замостянська, 7
Пн-Пт 09:00-16:00
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_vinnitsia
Адреса: м. Житомир, Польовий майдан, 8, 2-ий поверх, «Прозорий офіс»
Пн-Пт 09:00-17:00
Телеграм-канал: https://t.me/unhcr_help_zhytomyr
Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 26
Пн-Пт 09:00-17:00
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