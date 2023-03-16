2220 гривень від ООН. Як українцям отримати виплати в 2023 році

Агентство ООН у справах біженців в Україні продовжує виплачувати грошову допомогу найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє прес-служба Агентства ООН у справах біженців в Україні.



Українським пенсіонерам та біженцям приходять таки смс:

Вам надійшов переказ від УВКБ ООН у розмірі 2220.0 грн. Більше інформації: https://bit.ly/3vdWVAX або 800307711

Хто може отримати виплату

Фінансова допомога від UNHCR надається найбільш вразливим категоріям ВПО. Щоб отримати допомогу, ви маєте підпадати під наступні критерії:

Родина, що має лише одного з батьків та двох чи більше дітей до 18 років або особу похилого віку (від 60 років)

Родина головою якої є одна чи декілька самотніх осіб похилого віку або особа похилого віку з дитиною (дітьми) до 18 років

Родина з однією чи декількома особами з обмеженими можливостями (люди з інвалідністю або особи, які мають хронічні захворювання)

Прийомні сім’ї.

Як отримати виплату ВПО

1. Бути внутрішньо переміщеною особою (ВПО) з 24 лютого 2022 року2. Або відноситись до однієї чи декількох із таких категорій:3. Ви не маєте отримувати фінансову допомогу від інших фондів, в тому числі у розміріна людину за місяць від іншої гуманітарної організації чи агентства ООН. Оскільки один і той самий вид допомоги може надаватися через кілька різних організацій.

Для отримання грошової допомоги заявник має відвідати центр збору даних: там представники організації "Право на Захист" проведуть з ВПО співбесіду та встановлять ступінь вразливості. Центри працюють у семи областях України: Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Житомирська. Точну адресу центру можна дізнатись на сайті UNHCR.

Про результати співбесіди заявника повідомлять одразу. Якщо родина за результатами співбесіди може отримати грошову допомогу, то на наступному етапі необхідно надати особисту інформацію про кожного члена сім’ї. Для збору даних потрібна особиста присутність кожного. Але якщо людина не може прийти до центру через обмежені можливості – її зареєструють дистанційно.

Список необхідних документів:

ідентифікаційний код;

документ, який посвідчує особу (паспорт);

довідка ВПО (за наявності);

реквізити банківського рахунку заявника (банківська картка);

свідоцтво про народження дітей;

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка для людей з обмеженими можливостями.

Скільки та як виплачують переселенцям

Розмір фінансової допомоги становить 2220 гривень на місяць для кожного члена родини. Виплачують кошти протягом трьох місяців.

Виплата надається одразу за три місяці та буде перерахована на ім’я заявника:

на банківський рахунок вказаний при подачі заявки;

для людей у яких відсутня банківська карта – через Укрпошту.



Про нарахування коштів сповістять смс-повідомленням.

Куди звертатися?

Збирання даних для включення у програму грошової допомоги УВКБ ООН буде проводитися у таких областях:

Львівська область

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 81

Пн-Пт, Нд 09:00 – 18:00

Актуальна інформація, а також, графіки виїздів мобільних бригад, за посиланням: https://t.me/Registration_help

Черкаська область

Адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 20

Пн-Ср 09:00 – 15:00

Запис в чергу відбувається на локації та по телефону: (093) 191-01-20

Адреса: м. Умань, вул. Садова 7

Пн-Ср 09:00-15:00

Запис в чергу відбувається на локації та по телефону: (093) 191-01-20

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_cherkasy

Кіровоградська область

Адреса: м. Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу)

Пн-Пт 09:00 – 18:00

Телефон: (050) 711 63 50

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/kropyvnytslyirefugee

Полтавська область

Aдреса:

м. Полтава, площа Павленківська, 3б

Пн-Пт 09:00 – 17:00

м. Кременчук, вул. Ватутіна, 7

Пн-Пт, Неділя 08:00 – 16:00

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_poltava

Дніпропетровська область

Aдреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 38, поряд із Укрєксімбанком, вхід з двору

Пн-Пт 09:00 – 17:00

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_dnipro

Aдреса: м. Кривий Ріг, проспект Миру 28

Пн-Пт 09:00 – 18:00

Запис в чергу відбувається на локації або за номером телефону: +38(068)473-96-19

Запорізька область

Aдреса: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72, приміщення №154, вхід з площі Маяковського, між Крісталбанк та Банк Кредит Дніпро

Пн-Пт 09:00 – 17:00

Форму для попереднього запису в електронну чергу можна знайти в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia

Одеська область

Адреса: м. Одеса, Сабанський провулок, 3

Пн-Пт 10:00 – 18:00

Форму для попереднього запису в електронну чергу можна знайти в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_odesa

Адреса: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12/1, каб.101

Понеділок, П’ятниця 09:00 – 17:00

Запис у чергу відбувається на локації або онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_Izmail

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_odesa

Чернігівська область

м. Чернігів, вул. Вячеслава Чорновола, 10

Пн-Пт 09:00 – 18:00

Запис в чергу відбувається онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_che

Харківська область

Адреса: м. Харків, Гімназійна набережна, 26 (ЦНАП)

Пн-Пт 08:00 – 16:00

Телефон: 0-800-304-304

Запис у чергу відбувається щоп’ятниці о 12:00 онлайн за допомогою гугл-форми, яка публікується в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_kharkiv

Запис відкривається як тільки з’являються вільні місця.

Сумська область

Адреса: м. Суми, вул. Новомістенська, 1

Пн-Пт 09:00 – 18:00

Запис в чергу відбувається онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_sumy

Миколаївська область

Адреса: м. Миколаїв, вул. Садова, 25, офіс 108 БЦ “Столичний”

Пн – Пт 09:00-17:00

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: http://t.me/unchr_help_mykolaiv

Вінницька область

Адреса:

м. Вінниця, вул. Космонавтів, 30

м. Вінниця, вул. Замостянська, 7

Пн-Пт 09:00-16:00

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_vinnitsia

Житомирська область

Адреса: м. Житомир, Польовий майдан, 8, 2-ий поверх, «Прозорий офіс»

Пн-Пт 09:00-17:00

Телеграм-канал: https://t.me/unhcr_help_zhytomyr

Хмельницька область

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 26

Пн-Пт 09:00-17:00

Телеграм-канал: https://t.me/UNHCR_Kam_Pod

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