Як пенсіонерам оформити заяву на допомогу від ООН на сайті єДопомога

1. зайти на платформу єДопомога 2. натиснути «Виплати від міжнародних організацій» 3. потім «Заповнити заявку на допомогу». 4. у заявці вказати реквізити рахунку у форматі IBAN. Їх дізнайтеся в мобільному додатку Приватбанка, Ощадбанка або Монобанка.

люди з інвалідністю,

пенсіонери,

самотні батьки, які самостійно виховують дітей,

малозабезпечені сім'ї.

В Україні пенсіонери можуть одержати додаткову грошову допомогу від ООН. За даними Мінсоцсополітики, грошову допомогу на сьогодні мають отримати майже 65 тисяч людей похилого віку, які подали заяви через соціальну платформу єДопомога.Разом з тим можна оформити заявку на фінансову допомогу міжнародних організацій. Люди можуть це зробити самостійно онлайн. Для цього потрібно:Спочатку дані заявника перевіряють представники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів. Це позбавляє шахраїв можливості скористатися програмою. Але саме рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації.У Міністерстві соцполітики повідомляють, що пріоритетом є уразливі групи людей. Серед них:Протягом трьох місяців пенсіонери, заявку яких прийняли в ООН, отримуватимуть допомогу у розмірі.Тобто лише за три місяці людина отримає. Гроші приходять на рахунок, реквізити якого ви вкажете у заявці.Нагадаємо, Міністерство соціальної політики планує запровадження доплат до пенсій особам віком від 65 років з 2023 року. Відомство вже напрацювало необхідний законопроєкт й отримало схвальні висновки до нього від Світового Банку та Міжнародної організації праці.Відомо, що з 1 липня пенсії та інші соціальні виплати для українців зросли. Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму непрацездатних осіб, тож 1 липня збільшилася на 93 грн. Максимально дозволена пенсія також збільшилася – на 930 грн й становить 20 279 грн.