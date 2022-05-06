Как получить компенсацию 6500 за трудоустройство ВПО: пошаговая инструкция

Денежная компенсация составляет 6 500 грн. за первый и второй месяц работы человека. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6 500 гривен за первый и второй месяц работы человека", — говорится в сообщении.

Чтобы получить компенсацию, нужно:

заполнить соответствующую заявку на портале "Дія";

подписать ее квалифицированной электронной подписью.

Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:

трудоустроили ВПЛ после 24.02.22 при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля;

выплачивали зарплату не меньше минимальной (6 500 грн);

уплачивали единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;

представляли налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 года или весь 2021 год.

Видео инструкция

В приложении "Дія" появилась новая услуга для работодателей, трудоустроивших внутренне перемещенных лиц. Такие работодатели могут подать заявку на получение финансовой компенсации от государства.