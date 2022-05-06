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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Май » 6 » 08:45:55

Как получить компенсацию 6500 за трудоустройство ВПО: пошаговая инструкция

Сегодня, 08:45:55 232 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как получить компенсацию 6500 за трудоустройство ВПО: пошаговая инструкция

В приложении "Дія" появилась новая услуга для работодателей, трудоустроивших внутренне перемещенных лиц. Такие работодатели могут подать заявку на получение финансовой компенсации от государства.
 
Денежная компенсация составляет 6 500 грн. за первый и второй месяц работы человека. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6 500 гривен за первый и второй месяц работы человека", — говорится в сообщении.
 
Чтобы получить компенсацию, нужно:
  • заполнить соответствующую заявку на портале "Дія";
  • подписать ее квалифицированной электронной подписью.
 
Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:
  • трудоустроили ВПЛ после 24.02.22 при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля;
  • выплачивали зарплату не меньше минимальной (6 500 грн);
  • уплачивали единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • представляли налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 года или весь 2021 год.
 

Видео инструкция

Тэги: ФОП, деньги, помощь
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