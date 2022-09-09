До 20 000 гривен. Переселенцы могут получить единовременную выплату для ветеранов и членов их семей

В сентябре 2022 в Украине появилась новая денежная помощь для переселенцев. До 20 тысяч гривен будут выплачивать защитникам и членам их семей.
Программа микрофинансирования бизнеса ветеранов рассчитана на 500 заявителей и продлится до конца войны, сообщает ЖЖ Инфо со ссылкой на Украинский ветеранский фонд.
Украинский ветеранский фонд запустил программу микрофинансирования бизнеса ветеранов и членов их семей. Возмещают 20 тысяч гривен на покупку товаров и оборудования для ведения собственного дела. Всего на программу выделено 10 млн гривен.
Подавать заявки могут ветераны жена, муж, отец, мать, ребенок (в том числе усыновленный) участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.
Программа микрофинансирования рассчитана на членов семей ветеранов войны, которые участвуют в отпоре вооруженной агрессии, в том числе в составе добровольческих формирований территориальных общин, в период действия военного положения.
Деньги могут получить ветераны войны и члены их семей, деятельность которых как самозанятых лиц временно остановлена в результате проведения боевых действий на территории областей.
Фото: Переселенцы в Дрогобыче на Львовщине (УНИАН)
Финансирование могут получить внутренне перемещенные лица из таких областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и город Киев.
Фонд возмещает расходы при следующих условиях:
Для получения средств нужно собрать пакет копий документов и заполнить заявку на сайте.
Подробная инструкция для заявителей - скачать по ссылке.