Выплаты, тарифы, субсидии и пенсии: что изменится с 1 октября 2023 года

Без повышения пенсий и без роста тарифов, доплаты пенсионерам от ООН и государства, восстановление помощи части ВПЛ и первый месяц отопительного сезона. Рассказываем, что изменится для украинцев с 1 октября 2023 года.
Будет ли перерасчет и увеличение минимальной пенсии в октябре
В октябре повышение пенсий не запланировано. Размер выплат для большинства украинцев не изменится, кроме пенсионеров, достигших определенного возраста. Речь идет о тех пенсионерах, которым в октябре исполнится 70, 75 или 80 лет.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, получат доплату к пенсии в размере 570 грн. Пенсионеры в возрасте 75−80 лет получат 456 грн, пенсионеры в возрасте 70−75 лет — 300 грн.
Минимальная пенсия в начале года составляла 2093 грн и останется без изменений до конца 2023-го.
Кто из пенсионеров в октябре получит 2093 гривен и доплаты от ООН
Пенсионерам из числа ВПЛ, в пенсионных делах которых учитываются пенсии, невыплаченные за прошлые периоды, дополнительно выплатят по 2093 грн (размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).
Украинцы уже начали получать по 2093 грн за сентябрь. Следующую выплату пенсионерам из числа ВПЛ планируют осуществить в октябре 2023 года.
Также в октябре получат дополнительные выплаты пенсионеры, находящиеся в прифронтовой зоне. Надбавку к пенсии украинцам предоставит ООН и ее могут получить пенсионеры, которые соответствуют следующим критериям:
- они являются внутренне перемещенными лицами, проживающими на территориях активных или возможных боевых действий;
- у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 000 гривен в месяц;
- которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.
Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн. Например, если пенсионер получает, например, пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 600 гривен.
Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе єДопомога
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Все, кто не получил выплаты ко Дню Независимости-2023, могут получить их в октябре
Украинские пенсионеры, которые относятся к определенным категориям (ветераны войны, члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины и ветераны войны, которые приобрели соответствующий статус до 24 августа текущего года включительно), и которые не получили денежную выплату ко Дню Независимости Украины, могут получить ее до 1 ноября текущего года.
Денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается по личному обращению в:
- территориальные органы Пенсионного фонда по задекларированному месту жительства;
- Центры предоставления административных услуг с предоставлением соответствующего удостоверения и данных о текущем счете, открытом в уполномоченном банке.
Напомним, ко Дню Независимости Украины ветераны и жертвы нацистских преследований могли получить доплаты. Ранее их приурочивали ко Дню Победы и выплачивали в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август. Размер выплат — от 450 до 3100 грн.
Переселенцам, которым ошибочно приостановили помощь, возобновят выплаты ВПЛ
Владельцам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались и имеют право на выплаты ВПЛ, в октябре должны возобновить выплачивать помощь. Ранее им ошибочно приостановили выплаты.
Также восстановят выплаты ВПЛ лицам, которые по реестрам ЗАГСов ошибочно считались умершими, и тем, кто вернулся из-за границы, однако данные об этом не зафиксировали.
В октябре помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;
- для других лиц — 2 тыс грн.
Выплаты помощи ВПЛ будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.
До конца октября продлили прием заявок на единовременную помощь пострадавшим от подтопления
Срок приема заявлений на выплату единовременного пособия пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС продлили до конца октября.
Речь идет о помощи от государства в размере 5 тысяч гривен, которую могут получить жители Херсонщины и Николаевщины, чьи дома подверглись подтоплению, и которые по состоянию на 6 июня 2023 года находились на этих территориях.
Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.
Срок подачи заявлений на получение компенсаций за потерянный урожай также продлили до конца октября
Пострадавшие жители Херсонщины и Николаевщины, которые потеряли урожай в результате подрыва Каховской ГЭС, могут подать заявления на компенсацию и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, до 31 октября 2023 года. Решение о выплате компенсаций облгосадминистрации должны принять до 30 ноября 2023 года.
За потерянный урожай овощей на площади 0,01 га предоставляется компенсация в размере 3318 грн. Жителям Херсонщины будут выплачивать не более чем за 0,3 га (то есть максимум — 99 540 грн), жителям Николаевщины — не более чем за 0,2 га (максимум — 66 360 грн).
В октябре украинцы могут получить помощь от нескольких благотворительных организаций
Организация СОС Детские Деревни Украины предоставляет многоцелевую финансовую помощь семьям детей, которые получили ранения или иное повреждение здоровья из-за войны в Украине и находятся на территории Украины или за ее пределами. Финансовая помощь в размере 10 000 грн выплачивается единовременно на каждого ребенка.
Немецкий союз Arbeiter Samariter Bund (ASB) предоставляет денежную помощь украинцам со статусом ВПЛ в Ивано-Франковской и Львовской областях, которые еще не получали денежной помощи в течение июля-сентября 2023 года.
Также Датский совет по делам беженцев предоставляет целевую денежную помощь украинцам для аренды надлежащего жилья. Помощь предоставляется переселенцам в Днепропетровской области, а именно: Кривой Рог, Желтые Воды, Каменское, Новомосковск, Павлоград. Размер помощи (в месяц) зависит от количества членов семьи. Общий размер помощи на семью составляет от 39 000 до 51 000 грн.
Размер субсидии в отопительный сезон, как и где ее оформить
В октябре будет осуществлен перерасчет жилищной субсидии на новый отопительный период 2023—2024 годов (с 1 октября до 30 апреля).
Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.
В прошлом отопительном сезоне украинцы в среднем получали до 1600 гривен помощи в месяц на жилищную субсидию. Этой осенью размер помощи может даже вырасти, учитывая повышение тарифов на электроэнергию.
При расчете жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2023−2024 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2023 года, доходы в виде пенсии учитываются в размере августовской пенсионной выплаты.
Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда (ПФУ). Но чтобы оформить льготы, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах Дія или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).
Кому и как в октябре пересчитают субсидии в октябре
1 октября в Украине начнется отопительный сезон, а значит, увеличатся платежки за коммунальные услуги и больше людей будут иметь право на субсидию. Впрочем, обращаться за назначением субсидии нужно не всем.
Автоматически субсидию пересчитают:
- домохозяйствам, которым назначена субсидия на неотапливаемый период 2023 года;
- домохозяйствам, которым она была назначена в размере 0,00 грн на неотапливаемый период.
Расчет жилищной субсидии на отопительный сезон будут осуществлять органы Пенсионного фонда Украины.
Кому нужно писать новое обращение на субсидии
Некоторым категориям украинцев субсидия на отопительный период 2023—2024 годов может быть назначена только по новому обращению. Это касается следующих категорий:
- тех, кто подал заявление на прекращение субсидии и пользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желают получать жилищную субсидию;
- тех, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и т. д.
Кроме того, есть ряд случаев, при которых субсидию могут отменить — приобретение нового авто, недвижимости, наличие депозита на более 100 тыс грн, долг за коммуналку, если хотя бы один из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и у него нет статуса безработного.
Тарифы в октябре: повышения не будет
Повышение стоимости услуг ЖКХ в октябре не ожидается. В частности, цены на газ, отопление и горячую воду для граждан в зимне-осенний период останутся без изменений, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также напомним, что на ряд тарифов в Украине действует мораторий до конца военного положения и еще 6 месяцев после. Речь идет об услугах централизованного отопления, горячего водоснабжения, распределения газа.
Тариф на электроэнергию
с 1 октября не изменится. Напомним, что тариф на свет повысили с 1 июня 2023 года. Сегодня все украинцы платят по единому тарифу — 2,64 гривны на 1 киловатт. Такой тариф продержится до нового года.
Тарифы не воду
также остаются без изменений. В июле НКРЭКУ приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения практически для всех водоканалов страны, однако отменила его после критики президента Владимира Зеленского.
Тариф на газ
не будет меняться до конца отопительного сезона. А это значит, что с 1 октября мы и в дальнейшем будем пользоваться природным газом по цене 7,96 грн/кубометр. Кроме этого, некоторым украинцам с 1 октября уменьшат тариф на доставку газа.