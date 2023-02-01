Что меняется с 1 февраля 2023 года: выплаты военным, субсидии, тарифы на коммуналку

Что ждет украинцев с 1 февраля 2023 года? Новые выплаты военным, субсидии будут приходить в денежной форме, тарифы на коммуналку по установленным тарифам. Об этих и других изменениях, ожидающих украинцев в феврале 2023, читайте в нашем материале.

Выплаты военным

С 1 февраля меняется вознаграждение для военных, теперь оно будет зависеть от места, условий и особенностей прохождения службы.

Размер вознаграждения военным, находящимся непосредственно на поле боя, не меняется. Размер вознаграждения будет уменьшен для военных и правоохранителей, находящихся вне зоны боевых действий, далеко в тылу и не выполняющих задач на востоке, юге или севере страны. У них скорее всего снимут доплату 30 тысяч гривен в месяц.

Изменения касаются "военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов ВУЗов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий".

Как сообщается в совместном заявлении Сил безопасности и обороны Украины, теперь выплаты вознаграждения будут зависеть:

от районов пребывания военнослужащих,

сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.



Как подчеркивают в минобороны, 100 тыс. грн в месяц будут получать украинские бойцы на переднем крае, а также семьи пленных и пропавших без вести.

Минобороны сообщает, что для военных денежное довольствие не может быть менее 20100 грн в месяц, а для полицейских и спасателей — не менее 17000 грн в месяц.

Военное положение

24 февраля 2022 в Украине ввели военное положение и общую мобилизацию. Верховная Рада 16 ноября 2022 года продлила действие военного положения в стране на три месяца, то есть до 19 февраля 2023 года. Однако, скорее всего, военное положение продолжат снова еще на 90 дней.

Монетизация субсидий

Пенсионный фонд Украины отменяет безналичную денежную выплату льгот и субсидий, с 1 февраля 2023 года они будут начисляться автоматически. То есть субсидии будут приходить в денежной форме — они будут выплачиваться на пенсионные счета в банках или вместе с выплатой пенсии на Укрпочте.

Если получатель субсидии не открыл счет в банке или не сообщил, на какой счет переводить эти выплаты, Пенсионный фонд будет автоматически начислять средства на открытые фондом счета в "Ощадбанке".

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в "Ощадбанк", а также открыть в нем или другом банке личный счет. Получение денег можно также оформить на "Укрпочте".

И платить за коммуналку теперь нужно будет самостоятельно денежными средствами, поступившими от государства на специальный банковский счет в Сбербанке или через отделение Укрпочты.

Доставка субсидий домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.

Обмен LED-ламп

В феврале украинцы могут бесплатно заменить старые лампы накаливания на новые LED-лампы.

В отделениях "Укрпочты" может заменить пять старых ламп накаливания на такое же количество энергосберегающих LED-ламп.

Можно зайти в "Укрпочту" и обменять лампы накаливания на LED-лампочки", а можно заранее оставить заявку в приложении "Дія", а затем уже забрать их на "Укрпочте". Заявка, сделанная через "Дію", будет действительна в течение 5 дней, затем нужно оформить заявку снова.

Чтобы получить лампы нужно приходить с паспортом и налоговым кодом. В случае предзаказа через "Дію", лампочки на почте можно получить сразу. .

До конца февраля планируется выдавать лампы не только в городах, но и в сельских почтовых отделениях.

Выплаты переселенцам

С 1 февраля 2023 года категории переселенцев, имеющих право на получение пособия на жительство уточнены. Об этом сообщает Минреинтеграция.

При назначении выплат речь пойдет о территории:

возможных боевых действий,

активных боевых действий,

оккупированных Россией, на которых не определена дата завершения боев или временной оккупации.



Таким образом, выплаты могут быть лишены тех, кто переехал на Запад Украины из районов, где раньше велись боевые действия и у кого жилье осталось нетронутым.

Напоминаем, что ежемесячное государственное пособие на проживание ВПЛ составляет 2000 грн для взрослого и 3000 для детей и людей с инвалидностью.

Тарифы на коммунальные услуги

Во время военного положения в Украине заморожены тарифы на коммунальные услуги. В конце 2022 года НКРЭКУ планировал повысить тариф на водоснабжение и водоотвод, однако отменил решение еще до того, как оно успело вступить в силу. Так что тариф на водоснабжение и водоотвод остается на уровне начала 2022 года.

Электроэнергию также платим по установленным тарифам, которые зависят от количества потребленных киловатт-часов — если потребило менее 250 киловатт-часов, тариф 1,44 гривны, если больше – 1,64 гривны.

Новые правила проверки на опьянение

Изменен процесс проверки водителей на опьянение в Украине. Как сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, теперь он должен проходить с участием двух свидетелей или под видеозапись.

Это правило касается проверки на алкогольное, наркотическое опьянение и влияние лекарственных средств, которые снижают внимание и скорость реакции за рулем.

Допустимый уровень алкоголя в крови – до 0,2 промилле. Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии не менялись с 2021 года.



