Что меняется с 1 февраля 2023 года: выплаты военным, субсидии, тарифы на коммуналку

Что ждет украинцев с 1 февраля 2023 года? Новые выплаты военным, субсидии будут приходить в денежной форме, тарифы на коммуналку по установленным тарифам. Об этих и других изменениях, ожидающих украинцев в феврале 2023, читайте в нашем материале.
С 1 февраля меняется вознаграждение для военных, теперь оно будет зависеть от места, условий и особенностей прохождения службы.
Размер вознаграждения военным, находящимся непосредственно на поле боя, не меняется. Размер вознаграждения будет уменьшен для военных и правоохранителей, находящихся вне зоны боевых действий, далеко в тылу и не выполняющих задач на востоке, юге или севере страны. У них скорее всего снимут доплату 30 тысяч гривен в месяц.
Изменения касаются "военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов ВУЗов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий".
Как сообщается в совместном заявлении Сил безопасности и обороны Украины, теперь выплаты вознаграждения будут зависеть:
Как подчеркивают в минобороны, 100 тыс. грн в месяц будут получать украинские бойцы на переднем крае, а также семьи пленных и пропавших без вести.
Минобороны сообщает, что для военных денежное довольствие не может быть менее 20100 грн в месяц, а для полицейских и спасателей — не менее 17000 грн в месяц.
24 февраля 2022 в Украине ввели военное положение и общую мобилизацию. Верховная Рада 16 ноября 2022 года продлила действие военного положения в стране на три месяца, то есть до 19 февраля 2023 года. Однако, скорее всего, военное положение продолжат снова еще на 90 дней.
Пенсионный фонд Украины отменяет безналичную денежную выплату льгот и субсидий, с 1 февраля 2023 года они будут начисляться автоматически. То есть субсидии будут приходить в денежной форме — они будут выплачиваться на пенсионные счета в банках или вместе с выплатой пенсии на Укрпочте.
Если получатель субсидии не открыл счет в банке или не сообщил, на какой счет переводить эти выплаты, Пенсионный фонд будет автоматически начислять средства на открытые фондом счета в "Ощадбанке".
Чтобы получить деньги, нужно обратиться в "Ощадбанк", а также открыть в нем или другом банке личный счет. Получение денег можно также оформить на "Укрпочте".
И платить за коммуналку теперь нужно будет самостоятельно денежными средствами, поступившими от государства на специальный банковский счет в Сбербанке или через отделение Укрпочты.
Доставка субсидий домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.
В феврале украинцы могут бесплатно заменить старые лампы накаливания на новые LED-лампы.
В отделениях "Укрпочты" может заменить пять старых ламп накаливания на такое же количество энергосберегающих LED-ламп.
Можно зайти в "Укрпочту" и обменять лампы накаливания на LED-лампочки", а можно заранее оставить заявку в приложении "Дія", а затем уже забрать их на "Укрпочте". Заявка, сделанная через "Дію", будет действительна в течение 5 дней, затем нужно оформить заявку снова.
Чтобы получить лампы нужно приходить с паспортом и налоговым кодом. В случае предзаказа через "Дію", лампочки на почте можно получить сразу. .
До конца февраля планируется выдавать лампы не только в городах, но и в сельских почтовых отделениях.
С 1 февраля 2023 года категории переселенцев, имеющих право на получение пособия на жительство уточнены. Об этом сообщает Минреинтеграция.
При назначении выплат речь пойдет о территории:
Таким образом, выплаты могут быть лишены тех, кто переехал на Запад Украины из районов, где раньше велись боевые действия и у кого жилье осталось нетронутым.
Напоминаем, что ежемесячное государственное пособие на проживание ВПЛ составляет 2000 грн для взрослого и 3000 для детей и людей с инвалидностью.
Во время военного положения в Украине заморожены тарифы на коммунальные услуги. В конце 2022 года НКРЭКУ планировал повысить тариф на водоснабжение и водоотвод, однако отменил решение еще до того, как оно успело вступить в силу. Так что тариф на водоснабжение и водоотвод остается на уровне начала 2022 года.
Электроэнергию также платим по установленным тарифам, которые зависят от количества потребленных киловатт-часов — если потребило менее 250 киловатт-часов, тариф 1,44 гривны, если больше – 1,64 гривны.
Изменен процесс проверки водителей на опьянение в Украине. Как сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, теперь он должен проходить с участием двух свидетелей или под видеозапись.
Это правило касается проверки на алкогольное, наркотическое опьянение и влияние лекарственных средств, которые снижают внимание и скорость реакции за рулем.
Допустимый уровень алкоголя в крови – до 0,2 промилле. Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии не менялись с 2021 года.