16 000 грн на дрова. Кто из украинцев может получить деньги на покупку дров для отопления

В Украине правительство запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению граждан дровами. Так, предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива вырастет более чем вдвое – до 16,2 тыс. грн в год для семьи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"При поддержке партнеров сегодня запускаем экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами. Предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем вдвое и составит 16,2 тыс. грн в год для одной семьи (ранее было 7 тыс.)", – сказал он.



Глава Кабмина добавил, что правительство предоставляет таким образом людям ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом.

Кто из украинцев может получить бесплатные дрова

Украина в 2023 году получит от международных партнеров 2,6 млрд грн на дрова для населения. Часть граждан получит их бесплатно. Об этом рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире Единого телемарафона.



Речь идет об украинцах из населенных пунктов прифронтовых регионов, определенных в соответствующем приказе Министерства реинтеграции.



Глава министерства отметила, что в зависимости от расположения таких городов и сел людям будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить к ним домой. При этом госпредприятие "Леса Украины" вместе с УЗ ("Укрзалізниця") уже прорабатывают подходящие маршруты доставки.



При этом в фокусе особого внимания – наиболее уязвимые категории населения. Речь идет о женщинах с детьми, маломобильных и одиноких людях.



Верещук поблагодарила за проделанную работу Дениз Браун, которая является координатором системы ООН в Украине. Так, в этом году было согласовано с партнерами, что власти сосредоточятся на расходах на безопасность страны, а международные доноры удвоят расходы на закупку дров. "Сумма этих потребностей составляет 2,6 млрд грн из 5 млрд на прохождение зимы в целом", – подытожила Верещук.