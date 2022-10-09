Украинцам бесплатно будут раздавать дрова: кто может получить

Жители прифронтовых областей Украины бесплатно получат от государства дрова. На их закупку правительство выделило 563 млн грн.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что речь идет об общинах в таких областях:

Донецкой;

Днепропетровской;

Черниговской;

Харьковской;

Сумской;

Херсонской;

Николаевской;

Запорожской.



"563 млн грн Правительство выделяет 8 областям для приобретения дров и их бесплатной раздаче населению в прифронтовых территориях – ... где есть значительный риск повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Минэнергетики работает над продолжением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией, срок которых истекает 30 октября.Таким образом в министерстве намерены сохранить для населения действующие тарифы на электричество, не допустив их повышения.

"Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными", – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

А в Минрегионе рассказали украинцам, как подготовить дом к отопительному сезону. В частности, там советуют:

уменьшить теплопотери – провести профилактику металлопластиковых окон, уплотнить окна и двери, а также определить одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

подготовить батареи;

установить дополнительные источники тепла – к примеру, твердотопливный котел, а также подготовить печное отопление (при наличии такового).

объединить домохозяйства;

подготовить запасы твердого топлива, электрогенератор и топлива к нему.



"Закупите запас топлива: паллеты, уголь, дрова и т.д. Самостоятельно либо совместно с соседями купите электрогенератор и топливо для него", – рассказали в министерстве.

Как сообщалось, в Украине из-за анонсированного снижения температуры в квартирах зимой, а также из-за возможных перебоев в теплоснабжении массово скупают обогреватели. Спрос на них вырос в 47 раз, возник дефицит.