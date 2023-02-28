Что ждет украинцев в марте 2023 года: индексация пенсий, тарифы, условия пребывания за границей

В правительстве был разработан проект постановления, определяющего порядок индексирования пенсий с 1 марта. В ближайшие дни ожидается утверждение постановления Кабмина, По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, размер индексации будет составлять 20%, пересчет коснется более 10 млн пенсионеров. Речь идет о пенсиях по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца.
Однако не все выплаты возрастут на 20%. Размер повышения будет рассчитываться индивидуально, увеличат показатель зарплаты, который учитывают в формуле расчета пенсии, а все возможные надбавки – доплата за возраст, стаж и т.п. – не будут повышаться. В среднем, по словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, пенсии вырастут на 400 – 700 грн.
Минимальная пенсия вырастет на 20% — с 2 100 до 2 520 грн только для неработающих пенсионеров.
Если человек имеет полный стаж, а это 30 лет у женщин и 35 – у мужчин, то выплаты будут больше.
Для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин пенсии возрастут с 2600 до 3000 гривен;
Для пенсионеров от 70 лет со стажем 30 лет у женщин и 35 у мужчин пенсия вырастет с 3000 гривен до 3120 гривен.
Для пенсионеров с полным стажем и пенсией выше минимального в среднем размера доплаты составит 750 гривен.
Согласно закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» от 1 марта 2023 года основной размер выплат военных пенсионеров без учета надбавок и доплат увеличится на 20%.
Указанным законом предусмотрено на 20% должны возрасти минимальные пенсии по инвалидности.
Минимальные пенсии для инвалидов войны и участников боевых действий тоже возрастут.
С 1 марта 2023 года на 20% возрастут минимальные размеры пенсий «чернобыльцам». Пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания после Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:
Большинство социальных выплат уязвимым категориям граждан в условиях военного положения автоматически продлено без обращений в соответствующие органы.
Автоматически продлены выплаты для ВПЛ, для граждан, не имеющих права на пенсию и/или лиц с инвалидностью, граждан, имеющих инвалидность с детства или ухаживающих за такими лицами, для детей в сложных жизненных обстоятельствах, детей под опекой или попечительством, тяжелобольных детей.
Подтвердить право на выплаты, то есть обратиться в органы социальной защиты нужно будет малообеспеченным семьям, одиноким матерям, получающим выплаты на детей, лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получившим права на пенсию на основании оценки финансово-имущественного положения семьи.
Основные коммунальные тарифы – на газ, тепло, горячую воду до окончания действия военного положения по решению правительства расти не будут.
Стоимость электроэнергии зафиксирована как минимум до конца отопительного сезона 2023 составляет 1,44 грн за 1 кВт-ч при потреблении в месяц до 250 кВт, и 1,68 грн/кВт-час при потреблении от 250 кВт в месяц.
Не изменится и стоимость услуг по водоснабжению и водоотводу.
С 1 марта 2023 года все находящиеся в Польше украинцы должны иметь статус PESEL UKR. Если украинец уезжает за пределы Польши на 30 дней, его автоматически лишают PESEL UKR и социальной помощи.
Также в Польше введут плату для тех беженцев, которые находятся в местах коллективного проживания более 120 дней.
Украинцы смогут находиться в Грузии без оформления визы в течение двух лет.
Министерство здравоохранения расширяет список медицинских препаратов, которые можно будет приобрести в аптеке по е-рецепту. В список таких лекарств входят антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты, препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний, некоторые обезболивающие, успокаивающие и лекарства против кашля, другие.
Электронный рецепт будет действовать на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача и пациент покупает за собственные средства.
Хотя Е-рецепт станет обязательным с марта весной 2023 года, но водится он постепенно. При отсутствии связи или света в медучреждении врач может выписывать обычный бумажный рецепт.
Согласно КЗоТ международный женский день 8 марта является праздничным днем и должен быть нерабочим. Однако в период военного положения эти нормы КЗоТ не применяются, поэтому 8 марта этого года будет обычным рабочим днем с соответствующей оплатой.
В последнее воскресенье марта, то есть 26 марта 2023 года в три часа утра часы будут переведены с зимнего на летнее время, то есть на один час вперед.