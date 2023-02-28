Что ждет украинцев в марте 2023 года: индексация пенсий, тарифы, условия пребывания за границей



Индексация пенсии в марте: что изменится

Что изменится для украинцев с марта 2023 года, как и у кого вырастут пенсии, что будет с тарифами, условия пребывания за границей, про перевод часов на летнее время читайте в материале.

В правительстве был разработан проект постановления, определяющего порядок индексирования пенсий с 1 марта. В ближайшие дни ожидается утверждение постановления Кабмина, По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, размер индексации будет составлять 20%, пересчет коснется более 10 млн пенсионеров. Речь идет о пенсиях по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Однако не все выплаты возрастут на 20%. Размер повышения будет рассчитываться индивидуально, увеличат показатель зарплаты, который учитывают в формуле расчета пенсии, а все возможные надбавки – доплата за возраст, стаж и т.п. – не будут повышаться. В среднем, по словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, пенсии вырастут на 400 – 700 грн.

Как изменится размер минимальной пенсии

Минимальная пенсия вырастет на 20% — с 2 100 до 2 520 грн только для неработающих пенсионеров.

Если человек имеет полный стаж, а это 30 лет у женщин и 35 – у мужчин, то выплаты будут больше.

Для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин пенсии возрастут с 2600 до 3000 гривен;

Для пенсионеров от 70 лет со стажем 30 лет у женщин и 35 у мужчин пенсия вырастет с 3000 гривен до 3120 гривен.

Для пенсионеров с полным стажем и пенсией выше минимального в среднем размера доплаты составит 750 гривен.

Увеличение пенсий: кому и насколько

Согласно закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» от 1 марта 2023 года основной размер выплат военных пенсионеров без учета надбавок и доплат увеличится на 20%.

Указанным законом предусмотрено на 20% должны возрасти минимальные пенсии по инвалидности.

Минимальные пенсии для инвалидов войны и участников боевых действий тоже возрастут.

После пересчета общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть меньше:

14 071 грн (+467 грн) – для инвалидов войны I группы,

11 654 грн (+666 грн) – для инвалидов войны II группы,

8 355 грн (+820 грн) – для инвалидов войны III группы,

4 874 грн (+479 грн) – для участников боевых действий.



С 1 марта 2023 года на 20% возрастут минимальные размеры пенсий «чернобыльцам». Пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания после Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

8 208 грн – для лиц с I группой инвалидности (+1 368 грн),

6 566 грн – со II группой (+1 094 грн),

5 062 грн – с III группой и для детей с инвалидностью (+844 грн).

Выплаты соцпомощи в марте

Большинство социальных выплат уязвимым категориям граждан в условиях военного положения автоматически продлено без обращений в соответствующие органы.

Автоматически продлены выплаты для ВПЛ, для граждан, не имеющих права на пенсию и/или лиц с инвалидностью, граждан, имеющих инвалидность с детства или ухаживающих за такими лицами, для детей в сложных жизненных обстоятельствах, детей под опекой или попечительством, тяжелобольных детей.

Подтвердить право на выплаты, то есть обратиться в органы социальной защиты нужно будет малообеспеченным семьям, одиноким матерям, получающим выплаты на детей, лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получившим права на пенсию на основании оценки финансово-имущественного положения семьи.

Увеличатся ли тарифы

Основные коммунальные тарифы – на газ, тепло, горячую воду до окончания действия военного положения по решению правительства расти не будут.

Стоимость электроэнергии зафиксирована как минимум до конца отопительного сезона 2023 составляет 1,44 грн за 1 кВт-ч при потреблении в месяц до 250 кВт, и 1,68 грн/кВт-час при потреблении от 250 кВт в месяц.

Не изменится и стоимость услуг по водоснабжению и водоотводу.

Что изменится для украинских беженцев за границей

Изменения, которых ждут украинцев в Польше с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 года все находящиеся в Польше украинцы должны иметь статус PESEL UKR. Если украинец уезжает за пределы Польши на 30 дней, его автоматически лишают PESEL UKR и социальной помощи.

Также в Польше введут плату для тех беженцев, которые находятся в местах коллективного проживания более 120 дней.

Как изменятся условия пребывания украинцев в Грузии

Украинцы смогут находиться в Грузии без оформления визы в течение двух лет.

Е-рецепт на лекарства

Министерство здравоохранения расширяет список медицинских препаратов, которые можно будет приобрести в аптеке по е-рецепту. В список таких лекарств входят антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты, препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний, некоторые обезболивающие, успокаивающие и лекарства против кашля, другие.

Электронный рецепт будет действовать на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача и пациент покупает за собственные средства.

Хотя Е-рецепт станет обязательным с марта весной 2023 года, но водится он постепенно. При отсутствии связи или света в медучреждении врач может выписывать обычный бумажный рецепт.

Будет ли выходным 8 марта в 2023 году

Согласно КЗоТ международный женский день 8 марта является праздничным днем и должен быть нерабочим. Однако в период военного положения эти нормы КЗоТ не применяются, поэтому 8 марта этого года будет обычным рабочим днем с соответствующей оплатой.

В марте перейдем на летнее время

В последнее воскресенье марта, то есть 26 марта 2023 года в три часа утра часы будут переведены с зимнего на летнее время, то есть на один час вперед.