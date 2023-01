На вооружении у бойцов ВСУ появились иранские ракеты для РЗСО

Боеприпасы были изготовлены в 2022 году. Их иранское происхождение аналитикам удалось установить по нескольким факторам, включая специфический взрыватель и цвет.

Украинская реактивная артиллерия получила боеприпасы для РСЗО "Град" иранского производства. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Бойцы ВСУ получили 122-мм осколочно-фугасные боеприпасы, которые были произведены в Иране в 2022 году. Аналитикам удалось установить страну-производителя по маркировке, характерному черному цвету на конце ракеты, а также по взрывателю DM111.





Характеристики иранских боеприпасов идентичны советским аналогам:



На данный момент неизвестно , откуда Украина получила реактивные снаряды — напрямую из Ирана или же из какой-то третьей страны. Вариант поставок из Йемена аналитики отбрасывают, поскольку это уже не первый раз, когда в ВСУ поступали боеприпасы из Тегерана. Первое сообщение об иранских снарядах в украинской армии появилось 7 сентября 2022 года. Тогда на видео продемонстрировали артиллерийские боеприпасы 122 и 152-мм.

