Воюющий за Украину в легионе «Свобода России» оказался выходец из «Российского имперского движения», которое связали с ГРУ

Боец с позывным Цезарь, который называет себя представителем воюющего на стороне Украины «легиона “Свобода России”», в начале 2010-х был связан с российской праворадикальной националистической организацией «Имперский легион», показал анализ «Агентства». Эта организация — боевое крыло «Русского имперского движения» (РИД), объявленного США террористической организацией. В понедельник источники The New York Times назвали РИД исполнителем организованной ГРУ рассылки писем с бомбами в Испании.



Цезарь стал публичной фигурой осенью 2022 года, когда он заявил о себе как о представителе «легиона “Свобода России”». Украинские источники утверждают, что организация состоит из российских добровольцев, которые воют на стороне Украины.



Цезарь – один из нескольких человек, которые публично заявили, что участвуют в составе легиона в боях на стороне ВСУ. Бывший боец «ЧВК Вагнера» Евгений Нужин в интервью украинскому журналисту утверждал, что еще при вербовке хотел сдаться в плен и вступить в «легион “Свобода России”». Позже однако он вернулся в Россию по обмену, а связанные с ЧВК каналы распространили видео казни мужчины.

Цезарь в Ирпене в августе 2022 года, рядом Илья Пономарев

Видео

Две эти организации 31 августа в Ирпене объявили о создании «политического центра», который возглавил Пономарев. Тогда же Цезарь рассказал, что еще за несколько месяцев до этого он был в России, затем покинул ее и стал украинским добровольцем. В легион, по его словам, вошли граждане России, в том числе военные, которые добровольно перешли на сторону Украины.

Второе объединившее Цезаря и Пономарева событие — организованный бывшим российским парламентарием Съезд народных депутатов, который прошел в Польше в ноябре 2022 года. Цезарь обратился к его участникам по Zoom и рассказал, что цель организации – насильственная смена власти в России.

Пономарев сообщил «Агентству», что Цезарь ранее был связан с правопатриотическими организациями России, а также с Владимиром Квачковым, который был обвинен в покушении на Анатолия Чубайса и впоследствии оправдан.

«Он (Цезарь) был политически активный парень. Когда война началась, он добрался до Украины, он говорит, что как добрый христианин считает, что надо спасать честь русской нации». Цезарь, по его словам, «относится не к имперским националистам, а, скорее, к этническим националистам, которые в значительной степени на стороне Украины. Он не сильно радикальный, он довольно интеллигентный парень».



Цезарь на акции «Русская пробежка» по центру Санкт-Петербурга