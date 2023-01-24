Воюющий за Украину в легионе «Свобода России» оказался выходец из «Российского имперского движения», которое связали с ГРУ

Боец с позывным Цезарь, который называет себя представителем воюющего на стороне Украины «легиона “Свобода России”», в начале 2010-х был связан с российской праворадикальной националистической организацией «Имперский легион», показал анализ «Агентства». Эта организация — боевое крыло «Русского имперского движения» (РИД), объявленного США террористической организацией. В понедельник источники The New York Times назвали РИД исполнителем организованной ГРУ рассылки писем с бомбами в Испании.
Цезарь стал публичной фигурой осенью 2022 года, когда он заявил о себе как о представителе «легиона “Свобода России”». Украинские источники утверждают, что организация состоит из российских добровольцев, которые воют на стороне Украины.
Цезарь – один из нескольких человек, которые публично заявили, что участвуют в составе легиона в боях на стороне ВСУ. Бывший боец «ЧВК Вагнера» Евгений Нужин в интервью украинскому журналисту утверждал, что еще при вербовке хотел сдаться в плен и вступить в «легион “Свобода России”». Позже однако он вернулся в Россию по обмену, а связанные с ЧВК каналы распространили видео казни мужчины.
Цезарь неоднократно появлялся на мероприятиях, в которых участвовал живущий в Киеве оппозиционер Илья Пономарев — депутат Госдумы России в 2007-2016 годах, получивший в 2019 году гражданство Украины. Первый раз это произошло в городе Ирпень под Киевом 31 августа 2022 года. Тогда он назвал свой позывной и сказал, что представляет «легион “Свобода России”».
Пономарев на этом же видео назвал себя представителем Национальной республиканской армии, которая, по его утверждению, стоит за убийством Дарьи Дугиной.
Видео
Две эти организации 31 августа в Ирпене объявили о создании «политического центра», который возглавил Пономарев. Тогда же Цезарь рассказал, что еще за несколько месяцев до этого он был в России, затем покинул ее и стал украинским добровольцем. В легион, по его словам, вошли граждане России, в том числе военные, которые добровольно перешли на сторону Украины.
Второе объединившее Цезаря и Пономарева событие — организованный бывшим российским парламентарием Съезд народных депутатов, который прошел в Польше в ноябре 2022 года. Цезарь обратился к его участникам по Zoom и рассказал, что цель организации – насильственная смена власти в России.
Пономарев сообщил «Агентству», что Цезарь ранее был связан с правопатриотическими организациями России, а также с Владимиром Квачковым, который был обвинен в покушении на Анатолия Чубайса и впоследствии оправдан.
«Он (Цезарь) был политически активный парень. Когда война началась, он добрался до Украины, он говорит, что как добрый христианин считает, что надо спасать честь русской нации». Цезарь, по его словам, «относится не к имперским националистам, а, скорее, к этническим националистам, которые в значительной степени на стороне Украины. Он не сильно радикальный, он довольно интеллигентный парень».
«Агентство» нашло фотографию от сентября 2011 года, на ней Цезарь снят во время акции «Русская пробежка» по центру Санкт-Петербурга под флагами с националистической символикой. На снимке он стоит на фоне Эрмитажа в черной футболке с логотипом «Имперского легиона». Рядом — нынешний глава легиона Денис Гариев. Именно Гариев создал тренировочный лагерь «Партизан», в котором готовили бойцов для отправки на Донбасс. Пономарев сказал, что никогда не слышал о РИД и «Имперском легионе» и не знает о связи Цезаря с этими структурами.
Старый знакомый Цезаря в разговоре с «Агентством» подтвердил, что в начале 2010-х годов он был в «Имперском легионе». Однако потом разочаровался в структуре, потому что перестал верить в то, что легион «может что-то изменить, сделать Россию великой империей». Когда началась война с Украиной в 2014 году, Цезарь сразу принял сторону Киева в этом конфликте как страны, которая готова сражаться за свою свободу, вспоминает знакомый. Он исключил, что Цезарь в 2014 году воевал на Донбассе, как это делал «Имперский легион».
Члены РИД не ответили на вопросы для этой статьи.
The New York Times в понедельник сообщила, что за рассылкой писем со взрывчаткой в Испании в декабре прошлого года стоят сотрудники ГРУ. При этом, российская военная разведка, по данным NYT, могла действовать через радикальную националистическую организацию «Русское имперское движение» (РИД).
NYT написала, что за рассылкой писем, вероятно, стоят служащие военной части 29155 ГРУ, которая базируется в 161-в Учебном центре ГРУ. Сотрудников этой военной части ГРУ обвиняли в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании и взрывах склада боеприпасов в чешской деревне Врбетица. Письма с взрывчаткой рассылались в офис премьера и минобороны Испании и посольств Украины и США в Мадриде.