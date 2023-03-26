Скандальная запись: продюсер Иосиф Пригожин и миллиардер Фархад Ахмедов ругают матом Путина. Пригожин заявил, что это фейк

Сегодня утром в российских СМИ и телеграм-каналах появилась аудио запись разговора, музыкального продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова. Одним из первых внимание на запись, которую опубликовали на Youtube 7 марта, обратил внимание украинский Пятый канал. Подлинность голосов на записи не подтверждена.

В ходе телефонной беседы, которая продолжается чуть больше получаса, участники диалога в нецензурной форме осуждают действия руководства России, а также говорят о жизни под санкциями.

В частности, человек, представленный на записи, как Иосиф Пригожин, сказал, что российские власти «проиграли „Кварталу 95“, блядь» , а президент РФ Владимир Путин «сам себя загнал» в сложившуюся «хуйню». «Честно говоря, да, ну, блядь, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы, на хуй. Все равно страну отдал, блядь, считай», — сказал он.

«Они нас проебали, наших детей, их будущее, их судьбу, блядь, понимаешь?» — говорит человек, представленный на записи, как Фархад Ахмедов. «Если честно, то, конечно же, они преступники, блядь, еще какие они преступники», — отвечает его собеседник.

Аудио запись

Текстовая расшифровка Иосиф Пригожин (И.П.) Фархад Ахмедов (Ф.А.)

И.П. "Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов объединились и обвиняют во всём Шойгу. Называют его долбоёбом за глаза. У них задача его снести, ждут "накопительный момент".



Ф.А. "Вопрос в том, что будет после них? Пойдёт, блядь, с одной стороны кадыровцы, пригожинцы, будут опричники. Будет, там махновщина, блядь. Будут махать кинжалами там, кувалдами".



И.П. "Нас отъебут, блядь. У нас вариантов никаких, блядь. Даже если он [Путин] отъебёт и нажмёт на кнопку, блядь, будущего в этом раскладе у целой нации нихуя нет. Он нас всех выебал в рот, блядь".



Ф.А. "Это надолго, к сожалению. Он назад не пойдёт, вперёд не может. Он будет вот так вот. Там грызня. Это тараканы, блядь, в стакане, они друг друга уже грызут. Будут группироваться там. Одного уничтожат, потом друг друга будут сжирать, в горло вцепляться. Топить будут друг друга. Потому что они тонут. Они понимают, что уже всё. Пипец наступил уже. Всё".



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Ф.А. "Он [Путин] не рулевой, он не рулил, он всегда говорил то, что ему писали, он летал туда-сюда, из него создали героя. А в таких ситуациях он оказался тем, кем он сейчас есть. Ия вся его команда такая".



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Ф.А. "Он [Путин] пустышка, блядь. Закомплексован и этот, и второй [Медведев]. Лилипуты, блядь. Недоросшие, закомплексованные, блядь. Ненавидят, их все ненавидят, блядь".



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Ф.А. "Никого он [Путин] не будет снимать. У него нет таких принципов. Он главнокомандующий, он несёт за всё ответственность. Он понимает, что менять Шойгу, шило на мыло, это ничего не поменяет абсолютно".





Иосиф Пригожин уже назвал аудиозапись фейком. «Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле», — сказал продюсер, который в войне поддерживает Россию.



Фархад Ахмедов находится под санкциями Евросоюза из-за российского вторжения в Украину.



Иосиф Пригожин в январе 2023 года попал под санкции Украины.

Разговор состоялся около 2 месяцев назад