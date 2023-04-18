В боях за Украину погиб экс-нардеп Олег Барна

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Апрель » 18 » 21:44:43
Олег Барна родился в селе Нагирянка Тернопольской области. Он окончил Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка.
Барна был народным депутатом восьмого созыва от Блока Петра Порошенко.
На фронт экс-нардеп отправился с первого дня полномасштабного вторжения.
В Верховной Раде Барна запомнился несколькими инцидентами. В частности, в январе 2015 года он с трибуны парламента заявил, что Путин — *уйло. В ответ из зала было слышно “ла-ла-ла-ла-ла”.
А в конце того же года произошел довольно известный инцидент с участием политика и тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка в Раде. Нардеп подошел к премьеру с букетом цветов и предложил Яценюку покинуть трибуну. После отказа он пытался буквально вынести Яценюка из зала. После этого между некоторыми нардепами завязалась драка.