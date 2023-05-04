Украинцам бесплатно раздают продукты и средства гигиены: где зарегистрироваться на получение помощи

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Май » 4 » 15:22:02
В это сложное военное время многим украинцам нужна помощь. Получить бесплатные продуктовые наборы и средства гигиены можно, обратившись в общественную организацию «Украинский Код».
Получить помощь могут все граждане Украины, независимо от места проживания, оказавшиеся в затруднительном положении.
В Фонде сообщают, что при проработке заявок приоритет будет предоставляться наиболее нуждающимся гражданам в соответствии с описанием Ваших жизненных обстоятельств.
Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить и подать заявку по ссылке.
Также помощь в виде продуктовых наборов на месяц можно получить на платформе «Журавли».
В онлайн форме необходимо отметить:
В случае дополнительных вопросов обращайтесь по телефону: +38 (096) 841 32 32 или по e-mail: [email protected]
Доставку продуктов и гигиенических средств оплачивает получатель помощи.