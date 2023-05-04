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Главная » Новости » Общество » 2023 » Май » 4 » 15:22:02
 

Украинцам бесплатно раздают продукты и средства гигиены: где зарегистрироваться на получение помощи

Сегодня, 15:22:02 175 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцам бесплатно раздают продукты и средства гигиены: где зарегистрироваться на получение помощи

В это сложное военное время многим украинцам нужна помощь. Получить бесплатные продуктовые наборы и средства гигиены можно, обратившись в общественную организацию «Украинский Код».

Получить помощь могут все граждане Украины, независимо от места проживания, оказавшиеся в затруднительном положении.

В Фонде сообщают, что при проработке заявок приоритет будет предоставляться наиболее нуждающимся гражданам в соответствии с описанием Ваших жизненных обстоятельств.

Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить и подать заявку по ссылке.

Гуманитарная помощь от «Журавли»

Также помощь в виде продуктовых наборов на месяц можно получить на платформе «Журавли».

В онлайн форме необходимо отметить:

  • Ваши данные (ФИО, номер телефона и т.д.)
  • e-mail
  • Ваше текущее место жительства
  • сфера деятельности (кем Вы работали/работаете)
  • количество членов семьи
  • имеете ли Вы справку переселенца (ВПЛ)
  • финансовое состояние Вашей семьи
  • адрес проживания до 24.02.2022 года
  • к какой категории Вы можете себя отнести (многодетная семья, есть пожилые люди и т.д.)
  • ссылку на Вашу страницу в социальных сетях (Facebook, Instagram...)
  • кратко описать Ваши жизненные обстоятельства
  • данные для отправки Новой почтой


В случае дополнительных вопросов обращайтесь по телефону: +38 (096) 841 32 32 или по e-mail: [email protected]

Доставку продуктов и гигиенических средств оплачивает получатель помощи.

Тэги: благотворительность, продукты
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