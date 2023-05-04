Украинцам бесплатно раздают продукты и средства гигиены: где зарегистрироваться на получение помощи

Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

В это сложное военное время многим украинцам нужна помощь. Получить бесплатные продуктовые наборы и средства гигиены можно, обратившись в общественную организацию «Украинский Код».

Получить помощь могут все граждане Украины, независимо от места проживания, оказавшиеся в затруднительном положении.

В Фонде сообщают, что при проработке заявок приоритет будет предоставляться наиболее нуждающимся гражданам в соответствии с описанием Ваших жизненных обстоятельств.

Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить и подать заявку по ссылке.

Гуманитарная помощь от «Журавли»

Также помощь в виде продуктовых наборов на месяц можно получить на платформе «Журавли».

В онлайн форме необходимо отметить:

Ваши данные (ФИО, номер телефона и т.д.)

e-mail

Ваше текущее место жительства

сфера деятельности (кем Вы работали/работаете)

количество членов семьи

имеете ли Вы справку переселенца (ВПЛ)

финансовое состояние Вашей семьи

адрес проживания до 24.02.2022 года

к какой категории Вы можете себя отнести (многодетная семья, есть пожилые люди и т.д.)

ссылку на Вашу страницу в социальных сетях (Facebook, Instagram...)

кратко описать Ваши жизненные обстоятельства

данные для отправки Новой почтой



В случае дополнительных вопросов обращайтесь по телефону: +38 (096) 841 32 32 или по e-mail: [email protected]

Доставку продуктов и гигиенических средств оплачивает получатель помощи.