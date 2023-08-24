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День Незалежності України 2023: патріотичні картинки до свята 24 серпня

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День Незалежності України 2023: патріотичні картинки до свята 24 серпня

У четвер, 24 серпня 2023 року відзначається День Незалежності України, хоч і цього разу в столиці не планують масових заходів. Свято набуває особливого значення, адже продовжується повномасштабна російсько-українська війна, де наша армія кожного дня виборює свободу.

В 1991 році було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Після від’єднання від СРСР наша держава відновила свою самостійність. 24 серпня – велике державне свято, однак варто додати, що за дії воєнного стану вихідного не передбачено. Зазвичай в цю дату по всіх містах країни відбувалися урочистості, молитви за Україну, святкові концерти з феєрверками, а в столиці в окремі роки – військові паради.

Привітання з Днем Незалежності України

З Днем Незалежності України
Привітання з Днем Незалежності України
Листівка з Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України
 


З Днем Незалежності України! Яскраві листівки з побажаннями миру і перемоги

Жодні обставини не завадять вшанувати такий важливий для українського народу день. Якнайскорішої Перемоги нашій Україні та мирного неба!

Картинки з Днем Незалежності України

З Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України
З Днем Незалежності України
Вітання з Днем Незалежності України
Вітання з Днем Незалежності України
Вітання з Днем Незалежності України
Тэги: украина, праздники, День независимости
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