День Незалежності України 2023: патріотичні картинки до свята 24 серпня

|Главная » Новости » Культура » 2023 » Август » 24 » 00:06:47
У четвер, 24 серпня 2023 року відзначається День Незалежності України, хоч і цього разу в столиці не планують масових заходів. Свято набуває особливого значення, адже продовжується повномасштабна російсько-українська війна, де наша армія кожного дня виборює свободу.
В 1991 році було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Після від’єднання від СРСР наша держава відновила свою самостійність. 24 серпня – велике державне свято, однак варто додати, що за дії воєнного стану вихідного не передбачено. Зазвичай в цю дату по всіх містах країни відбувалися урочистості, молитви за Україну, святкові концерти з феєрверками, а в столиці в окремі роки – військові паради.
Жодні обставини не завадять вшанувати такий важливий для українського народу день. Якнайскорішої Перемоги нашій Україні та мирного неба!