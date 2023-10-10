50 самых дорогих брендов Украины. РЕЙТИНГ

Что любопытного?

В категории "Ритейл" самые дорогие бренды: АТБ, Розетка, Сильпо и Эпицентр.

В категории "Продукты питания": Рошен, Наша ряба, Олейна и Яготинське.

В категории "Напитки и алкоголь": Хортица, Немироф, Хлебный Дар и Наш Сік.

В категории "Финансы": ПриватБанк, Монобанк и ПУМБ.

Всего MPP Consulting выделила из почти сотни отечественных брендов 50 самых дорогих. Их совокупная ожидаемая стоимость составляет $2,4 млрд.

В подборке каждый пятый — ритейлер, причем среди них есть как традиционные сети, так и онлайн-площадки.

Журнал NV и агентство MPP Consulting исследовали, какие украинские бренды стоят больше всего. Официальных данных об этом нет, поэтому пришлось подсчитывать самостоятельно.В своих оценках агентство исходило из инвестиционного, географического, технологического и конкурентного факторов, а также уникального идентификатора и композитного финансового показателя.От $1 млрд стоила бы сейчас компания Новая почта (НП), но она не продается. Об этом в одном из эфиров Radio NV сказал Владимир Поперешнюк, совладелец этого национального логистического гиганта. НП знает чуть ли не каждый украинец, а теперь и некоторые европейцы. И это тоже влияет на ее оценку, да еще как: по стоимости бренда эта компания — лидер среди украинских торговых марок. По подсчетам агентства MPP Consulting только одно имя Новой почты и все, что с ним связано, ориентировочно «весят» $192 млн.