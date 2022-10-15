ТОП-100 выдающихся украинцев всех времен. РЕЙТИНГ 2022

Социологической группой "Рейтинг" 8-9 октября 2022 был проведен опрос населения Украины, целью которого было определить имена самых известных украинцев всех времен, которые могут претендовать на титул «Народный ТОП».
Лидером рейтинга стал Тарас Шевченко, получивший поддержку 63,9% респондентов. В первую пятерку также вошли действующий президент страны Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,85).
|Місце
|Видатний українець
|Відсоток відповідей %
|1
|Шевченко Тарас
|63,9
|2
|Зеленський Володимир
|29,8
|3
|Українка Леся
|19,6
|4
|Хмельницький Богдан
|17,3
|5
|Бандера Степан
|12,8
|6
|Грушевський Михайло
|11,6
|7
|Франко Іван
|10,1
|8
|Мазепа Іван
|8,8
|9
|Чорновіл Вячеслав
|8,7
|10
|Залужний Валерій
|7,7
|11
|Сковорода Григорій
|6,7
|12
|Стус Василь
|3,4
|13
|Володимир Велиий
|2,6
|14
|Ярослав Мудрий
|2,5
|15
|Кравчук Леонід
|2,5
|16
|Сірко Іван
|2,4
|17
|Кличко Віталій
|2,2
|18
|Усик Олександр
|2,2
|19
|Шевченко Андрій
|1,8
|20
|Сагайдачний Петро
|1,8
|21
|Шухевич Роман
|1,7
|22
|Кучма Леонід
|1,5
|23
|Бульба Тарас
|1,5
|24
|Костенко Ліна
|1,4
|25
|Котляревський Іван
|1,3
|26
|Порошенко Петро
|1,2
|27
|Сікорський Ігор
|1,2
|28
|Коцюбинський Михайло
|1,1
|29
|Амосов Микола
|0,9
|30
|Скоропадський Павло
|0,9
|31
|Пилип Оpлик
|0,8
|32
|Ющенко Віктор
|0,8
|33
|Патон Борис
|0,8
|34
|Кім Віталій
|0,8
|35
|Бубка Сергій
|0,7
|36
|Корольов Сергій
|0,6
|37
|Гоголь Микола
|0,6
|38
|Тимошенко Юлія
|0,6
|39
|Махно Нестор
|0,6
|40
|Данило Галицький
|0,5
|41
|Петлюра Симон
|0,5
|42
|Сосюра Володимир
|0,5
|43
|Лук'яненко Левко
|0,5
|44
|Подоляк Михайло
|0,5
|45
|Тичина Павло
|0,4
|46
|Івасюк Володимир
|0,4
|47
|Щербицький Володимир
|0,4
|48
|Кличко Володимир
|0,4
|49
|Дорошенко Петро
|0,3
|50
|Роговцева Ада
|0,3
|51
|Брежнєв Леонід
|0,3
|52
|Симоненко Василь
|0,3
|53
|Антонов Олег
|0,3
|54
|Малевич Каземир
|0,3
|55
|Анна Ярославна
|0,3
|56
|Винниченко Володимир
|0,3
|57
|Богун Іван
|0,3
|58
|Ступка Богдан
|0,3
|59
|Каденюк Леонід
|0,3
|60
|Лобановський Валерій
|0,2
|61
|Скрябін Андрій
|0,2
|62
|Піддубний Іван
|0,2
|63
|Кобилянська Ольга
|0,2
|64
|Зеленська Олена
|0,2
|65
|Биков Леонід
|0,2
|66
|Янукович Віктор
|0,2
|67
|Притула Сергій
|0,2
|68
|Вакарчук Святослав
|0,2
|69
|Городецький Владислав
|0,2
|70
|Лисенко Микола
|0,2
|71
|Княгиня Ольга
|0,2
|72
|Пулюй Іван
|0,2
|73
|Довбуш Олекса
|0,2
|74
|Кий
|0,2
|75
|Коновалець Євген
|0,1
|76
|Шептицький Андрій
|0,1
|77
|Виговський Іван
|0,1
|78
|Ахметов Рінат
|0,1
|79
|Гудзь Микола
|0,1
|80
|Розумовський Кирило
|0,1
|81
|Гурченко Людмила
|0,1
|82
|Вернадський Володимир
|0,1
|83
|Яворницький Дмитро
|0,1
|84
|Приймаченко Марія
|0,1
|85
|Левицький Кость
|0,1
|86
|Гонта Іван
|0,1
|87
|Залізняк Іван
|0,1
|88
|Ломаченко Василь
|0,1
|89
|Довженко Олександр
|0,1
|90
|Гонгадзе Георгій
|0,1
|91
|Скорик Мирослав
|0,1
|92
|Ковпак Сидір
|0,1
|93
|Драгоманов Михайло
|0,1
|94
|Білокур Катерина
|0,1
|95
|Курбас Лесь
|0,1
|96
|Наливайко Северин
|0,1
|97
|Блохін Олег
|0,1
|98
|Кармелюк Устим
|0,1
|99
|Рутківський Володимир
|0,1
|100
|Панас Мирний
|0,1