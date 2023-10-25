Какая самая идеальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной?

Специалисты рассматривают идеальный возрастной разрыв для пары, как ключевой фактор для гармоничных отношений. Согласно проведенному исследованию, возрастная разница между партнерами может быть важным показателем продолжительности их отношений.

Встреча с кем-то значительно старше или значительно моложе может кардинально изменить жизнь человека и принести в нее невероятные эмоции. Для некоторых людей выбор партнера, который выходит за пределы их возрастной категории, означает большую возможность найти идеального спутника жизни. Согласно исследованию, проведенному Университетом Эмори в Атланте, чем больше возрастная разница между партнерами, тем выше вероятность разрыва отношений.

«Проанализировав 3000 человек, исследователи пришли к выводу, что пары, у которых разница в возрасте составляет 5 лет, имеют на 18 процентов больше шансов развестись, чем ровесники», — отмечают исследователи.

Пара, где партнеры различаются в возрасте на 10 лет, имеет на 39% больше вероятности развестись, если вообще возникают такие тенденции. Однако в случае, когда возрастная разница составляет 20 лет, этот показатель возрастает до 95%.

По результатам исследования выделяется идеальная разница в возрасте для отношений, которая составляет всего один год или сверстники. В этом случае вероятность развода очень низкая и составляет лишь три процента.