Монобанк блокирует карты и останавливает переводы без предупреждения: что происходит и кто останется без счета

В Украине из-за постоянного усиления финансового мониторинга участились случаи блокирования карт. Украинцы привыкли использовать свои счета так, как им захочется: получают на свои карты платежи, переводы, пополняют счета деньгами, которые заработали без уплаты налогов и т.д. При этом банк обязан сделать все, чтобы с его помощью не легализовали заработанное в тени. О том, как работает финансовый мониторинг и почему блокируют счета.

Украинцы жалуются на блокирование счетов и переводов, но часто сами в этом виноваты

"Столкнулся с ситуацией когда банк отказал в обслуживании и даже не понимаю почему, карты заблокированы, переводы тем, кому я делал, также карты заблокировали. Конкретного ответа не услышал", – возмущается на специализированном форуме клиент Монобанка. Клиент уверен, что банк ошибся, а его счета заблокировали незаконно. В банке пояснили: согласно своей внутренней политике разглашать причину отказа в сотрудничестве с клиентом не будут, но имеют на это право. Однако из самой жалобы украинца понятно, почему он столкнулся с проблемами.

Несколько недель назад у него попросили подтвердить источники дохода. Но клиент заявил: "это сбережения от криптовалюты". То есть, никак проверить, каким образом он зарабатывает свои средства, платит ли он налоги со своего дохода, нельзя. Что в результате видит банк? Клиент официально не работает, не платит налоги, но постоянно получает переводы на свою карту. Тогда в банке обратились к своему клиенту с просьбой пояснить источник дохода, но он рассказал о переводах с криптовалютного счета. Разумеется, анонимного счета.

Неработающий клиент не только постоянно получал переводы (якобы снимал криптовалютные сбережения), но и переводил средства на другие счета. Объяснить такую деятельность он не смог. Украинцы, которые думают, что могут использовать свой счет как угодно, ошибаются. Каждый клиент при открытии счета заполнял анкету. В ней указывал и сумму переводов, и источник происхождения средств, и даже озвучивал свои планы: как он будет тратить деньги, какими сумами ежемесячно будут оперировать.

Вы не имеете право получать на свой счет платежи, доход от торговли криптовалютой, незадекларированные заработки. Для этого нужно использовать зарплатную карту, карту физлица-предпринимателя. И в любой момент за нарушение счет могут заблокировать.

В ПриватБанке OBOZ рассказывают: банк не просто может, а обязан проводить проверку всех клиентов. Если пропустить отмывание средств, легализацию незаконных доходов, то Нацбанк может предъявить огромный штраф.

Действительно, Нацбнак регулярно наказывает банки я за то, что они недостаточно жестко контролирует своих клиентов. Как сообщили в НБУ, в октябре 2023-го "КоминБанк" оштрафовали на 135,1 млн грн, так как они ни минимизировали риски отмывания средств, не использовали риск-ориентированный подход. "Банк не должен сообщать причину, по которой с клиентом прекращаются деловые отношения. Чаще всего это, действительно, результат нарушения условий договора. Клиент не может использовать банк для легализации, отмывания доходов", – пояснили OBOZ.UA в одном из столичных отделений "Привата".

Что делать, чтобы счет не заблокировал банк

Главное: не нарушать условия использования счета, получать легальные доходы. Банк при проверке использует риск-ориентированных подход. Особенно внимательно проверяют операции с наличкой, нетипичные операции (если клиент всегда получает переводы на 3 тыс. грн в месяц, при этом разово впервые получил на счет 200 тыс. грн). Также особенно жестко проверят публично значимых лиц (РЕР). К примеру, народный депутат Ярослав Железняк рассказывает OBOZ.UA: банки в любой момент могут попросить предъявить подтверждение происхождения средств, которые он переводит, объяснить платежи. Однако, достаточно показать, например, декларацию о доходах, и банк без проблем "пропускает" операцию.

Важное правило для того, чтобы ваш счет не заблокировали: реагировать на уведомление со стороны банка, просьбы прикрепить документы, показать справки. Часто сотрудники банка не звонят лично сотруднику, вместо этого приходит сообщение в приложении. А если несколько недель игнорировать такое сообщение, без предупреждения банк может закрыть счет.

"Нужно быть предсказуемым", – одно из важнейших правил финансового мониторинга. Система проверяет переводы автоматически, без участия человека. Если в течение многих лет клиент банка в одни и те же числа пополняет свою карту на 15 тыс. грн, вероятно, справку о происхождении этих 15 тыс. грн банк не попросит. Но если вместо 15 тыс. пополнить карту сразу на 300 тыс. грн, могут возникнуть вопросы.

Также законом предусмотрены случаи, когда банк должен провести проверку. Речь идет о таких случаях:

платежи и переводы на сумму от 400 тыс. грн. Если вы собираетесь сделать крупный перевод, приготовьтесь к вопросам со стороны банка;

если вы переводите или получаете деньги в РФ (или у контрагента есть связи с РФ или с другими государствами, которое не выполняет международные соглашения, среди них, например, Иран);

вы проводите операции с РЕР (или являетесь РЕРом);

переводите деньги за границу;

проводите операцию с наличкой.



Излишний контроль может наблюдаться и со стороны банка. Система может заблокировать даже незначительный перевод от публичного лица, потребовать показать справку. Главная же проблема: если проигнорировать требования банка, не показать документы и дождаться ситуации, когда банк закроет ваши счета, продолжить сотрудничество с финансовым учреждением будет крайне сложно.