Лидер «Пошлой Молли» пренебрежительно высказался о польском языке и предложил полякам «вступить в Российскую империю»

Фронтмен известной украинской рок-группы "Пошлая Молли", который до полномасштабного вторжения России в Украину строил карьеру в РФ, пренебрежительно высказался о польском языке. Кирилл "Бледный" Тимошенко с бранью заявил, что полякам следует "выучить нормальный язык", то есть русский.

В stories артист выдал, мол, Польше нужно "вступить в Российскую Империю, как раньше". Следующие видео он уже снимал на проукраинском концерте группы "Нервы" в Варшаве.

"Знаете, что меня раздражает в Польше? Меня раздражает польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом языке, когда есть русский язык. Чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская Империя. Просто вступите в нее, бл***, как раньше. И говорите на нормальном языке, долб**бы", – сказал Тимошенко, после чего перевел свое бранное заявление на польский язык.

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Примечательно, что скоро стартует тур "Пошлой Молли" по Европе и не только. Концерты в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве запланированы коллективом в ноябре-декабре этого года. В Украине и России группа с самого начала полномасштабного вторжения не выступает.



Такое пророссийское заявление диссонирует с позицией артистов, о которой они заявляли ранее. Так, в сети еще сохранились афиши благотворительного тура коллектива в 2022 году, когда они гастролировали под лозунгом "Спасите Украину". Также есть упоминания о благотворительных концертах еще в марте 2022 года.

На их странице нет постов о войне в Украине, однако есть много положительных комментариев от россиян. Следует также добавить, что "Пошлая Молли" от 24 февраля 2022 года выпустила всего один трек. Он был записан с российской певицей HOFMANNITA без публичной политической позиции.

В то же время они водят дружбу с проукраинской группой "Нервы", которая словом и делом доказывает поддержку родному народу, помогает ВСУ и записывает новые песни на украинском языке. Именно на концерте "Нервов" были сняты следующие видео Тимошенко.

Ранее писали, что тур по России рэпера Ивана Минаева, более известного под псевдонимом XOLIDAYBOY, раньше времени подошел к концу. Певцу родом из временно оккупированного Крыма, доказывавшего любовь к России, вручили повестку в армию.

«Это был толстенный рофл».

Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный прокомментировал свое видео, в котором он говорил, что его бесит польский язык и что полякам нужно учить русский.

Он сказал, что это была шутка с троллингом России. И удивился, что многие ее не поняли.