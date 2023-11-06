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Главная » Новости » Культура » 2023 » Ноябрь » 6 » 20:48:09
 

Лидер «Пошлой Молли» пренебрежительно высказался о польском языке и предложил полякам «вступить в Российскую империю»

Вчера, 01:31:09 921 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лидер «Пошлой Молли» пренебрежительно высказался о польском языке и предложил полякам «вступить в Российскую империю»

Фронтмен известной украинской рок-группы "Пошлая Молли", который до полномасштабного вторжения России в Украину строил карьеру в РФ, пренебрежительно высказался о польском языке. Кирилл "Бледный" Тимошенко с бранью заявил, что полякам следует "выучить нормальный язык", то есть русский.

В stories артист выдал, мол, Польше нужно "вступить в Российскую Империю, как раньше". Следующие видео он уже снимал на проукраинском концерте группы "Нервы" в Варшаве.

"Знаете, что меня раздражает в Польше? Меня раздражает польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом языке, когда есть русский язык. Чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская Империя. Просто вступите в нее, бл***, как раньше. И говорите на нормальном языке, долб**бы", – сказал Тимошенко, после чего перевел свое бранное заявление на польский язык.

Осторожно, видео 18+

 



Примечательно, что скоро стартует тур "Пошлой Молли" по Европе и не только. Концерты в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве запланированы коллективом в ноябре-декабре этого года. В Украине и России группа с самого начала полномасштабного вторжения не выступает.
 

Лидер "Пошлой Молли" пренебрежительно высказался о польском языке и предложил полякам "вступить в Российскую империю"

Такое пророссийское заявление диссонирует с позицией артистов, о которой они заявляли ранее. Так, в сети еще сохранились афиши благотворительного тура коллектива в 2022 году, когда они гастролировали под лозунгом "Спасите Украину". Также есть упоминания о благотворительных концертах еще в марте 2022 года.

Лидер "Пошлой Молли" пренебрежительно высказался о польском языке и предложил полякам "вступить в Российскую империю"
 


На их странице нет постов о войне в Украине, однако есть много положительных комментариев от россиян. Следует также добавить, что "Пошлая Молли" от 24 февраля 2022 года выпустила всего один трек. Он был записан с российской певицей HOFMANNITA без публичной политической позиции.

В то же время они водят дружбу с проукраинской группой "Нервы", которая словом и делом доказывает поддержку родному народу, помогает ВСУ и записывает новые песни на украинском языке. Именно на концерте "Нервов" были сняты следующие видео Тимошенко.

Лидер "Пошлой Молли" пренебрежительно высказался о польском языке и предложил полякам "вступить в Российскую империю"

Ранее писали, что тур по России рэпера Ивана Минаева, более известного под псевдонимом XOLIDAYBOY,  раньше времени подошел к концу. Певцу родом из временно оккупированного Крыма, доказывавшего любовь к России, вручили повестку в армию.

«Это был толстенный рофл».

Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный прокомментировал свое видео, в котором он говорил, что его бесит польский язык и что полякам нужно учить русский. 

Он сказал, что это была шутка с троллингом России. И удивился, что многие ее не поняли.

Тэги: Польша, Пошлая Молли, шоу-бизнес

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