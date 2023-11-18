Дом-термос из десятков тысяч бутылок: украинка больше не боится блэкаута – что она придумала

В Министерстве энергетики сообщили, что только за последние несколько месяцев оккупанты 60 раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцы уже готовятся к возможным отключениям света и даже газа. Снова запасаются зарядными станциями, павербанками и фонариками.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Дом-термос в Полтавской области

В селе на Полтавщине все знают, где живет Вера Ивашко, потому что ее двор виден издалека. Забор, стены уборной, погреба и даже дома - все здесь выложено из стеклянных бутылок, закрепленных смесью из песка и глины или цементом. На солнце сверкает, будто драгоценные камни. Женщина говорит: это не только красиво, но и практично. Если раньше в доме приходилось включать обогреватель - теперь он не нужен. Тепло сохраняется, как в термосе. Здесь из бутылок даже пол.

"Положила бутылку о бутылку - глиной залила, еще жидким стеклом пролила. А потом линолеум положила", - говорит жительница Полтавщины Вера Ивашко.

Вера Ивашко

Дом не газифицирован. Обогревается только печкой. После утепления бутылками дров Вера начала тратить на треть меньше.

За дело она взялась семь лет назад. Все делает самостоятельно. Идею подсмотрела в кино, где из бутылок построили имение. Как делать смесь для укрепления бутылок - посоветовал знакомый. Стройматериалы были в доступе - в то время у Веры был магазин и стеклотары хватало. Сейчас же приходится собирать по всему селу, в том числе и на свалках.

Дом Веры Ивашко

Сколько бутылок уже ушло – не знает. Считать прекратила, когда их использовала более 50 тысяч.

Вера Ивашко

Корреспондент ТСН утеплил дом и почти на 50% снизил потребление газа

Корреспондент ТСН Станислав Ясинский тоже самостоятельно готовит свой дом к холодам. Он как раз снаружи утепляет окна, потому что застройщик об этом должным образом не позаботился. Щели Станислав задувает монтажной пеной. Подоконник укладывает утеплителем.

"Это такой усиленный пенопласт. Утеплитель стоит 80 грн листочек. То есть его хватает, наверное, на 3 окна", - говорит Станислав Ясинский.

Станислав Ясинский утепляет свой дом

Чтобы предотвратить теплопотери, Стас советует отрегулировать пластиковые окна и двери. Причем сделать это нужно как владельцам частных домов, так и квартир.

Еще один лайфхак уже в комнатах - за батареями наклеить специальную фольгированную пленку с утеплителем. Чтобы нагревались не стены, а воздух в помещениях.

Радиаторы в доме Стаса работают от котла. Но если вдруг газ исчезнет - у него есть план Б. Камин на дровах. На случай отключения электроэнергии купил генератор. А в доме установил источник бесперебойного питания.

"Двух аккумуляторов хватает часов на 10 работы всего света в доме, и всех мелких электроприборов. Нельзя включить насос, нельзя включить чайник, посудомоечную машину и духовку", - говорит Станислав Ясинский.

И это лишь часть того, что Стас уже сделал для утепления жилья и своей энергонезависимости. Ведь модернизацией дома занимается несколько лет подряд - чуть ли не с первого дня его покупки.



"Если в первый месяц, когда мы сюда сюда заехали, этот дом потреблял примерно 700 кубов газа, то когда мы сделали процедуры определенные, потребление упало сначала до 550, потом до 450. И сейчас 350-400 кубов в месяц", - говорит корреспондент ТСН.

Современное оборудование и мощный генератор установили во Львове

Андрей Андрусевич живет в одной из львовских многоэтажек. Здесь в тепловом пункте установлено современное оборудование.

"В разные часы, в разные дни недели, в зависимости от того, какая температура снаружи и внутри, он регулирует всю систему отопления. Даже если на улице холодно, а люди не забирают тепло, он сразу снизит температуру", - говорит аналитик ресурсно-аналитического центра Андрей Андрусевич.

Андрей Андрусевич

Но запитано оборудование от городской сети. Поэтому когда нет электроэнергии - выручает мощный генератор. На его приобретение и установку в прошлом году потратили около ста тысяч гривен. У себя в квартире Андрей поставил еще и камин. Его можно использовать для обогрева.

В отличие от того, что у Станислава Ясинского - этот работает на биотопливе. Поэтому дымоход не нужен и подключение к электросети - тоже.

"Он работает на биоэтаноле - это такой спирт. Он имеет тепловую мощность около 3,5 киловатт. Это почти как 2 классических электрообогревателя", - говорит житель Львова.

В арсенале Андрея также павербанк и зарядная станция. Правда, их купил задолго до полномасштабной войны. Вдруг что - сможет подключать гаджеты и бытовую технику. И даже интернет будет. А еще Андрей до сих пор не отказался от обычного стационарного телефона. Им не пользуется: держит на всякий случай.



