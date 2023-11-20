Елена Зеленская: как изменилась первая леди Украины за время войны. ФОТО, ВИДЕО

Непубличная сценаристка 95-го квартала в прошлом теперь может влиять на решения мировых лидеров.



Война сменила каждого из нас. Но наш материал посвящен той, которая всю жизнь находилась в тени мужчины, а сегодня голос украинцев на международной арене.



Какая была и какой стала первая леди Украины Елена Зеленская после начала полномасштабной войны, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN журналистка Виктория Гнатюк.

Елена Зеленская до и после полномасштабной войны

Непубличная сценаристка 95-го квартала в прошлом теперь может влиять на решения мировых лидеров. Так можно описать первую леди Елену Зеленскую, которая по версии журнала Time входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года.

Россиянам это не дает покоя, так что шанса дискредитировать первую леди они не теряют. Так, рашисты разгоняли фейк о покупке украшений Еленой Зеленской на миллион долларов и даже обнародовали "чек", на котором была указана дата 22 сентября 2023 года. В сообщениях, которые ширили россияне отмечалось, что Елена "потратила более 1 миллиона долларов на украшения Cartier".

Скриншот/The Nation

Потом еще и была уволена одна из сотрудниц, которая "слила" тот знаменитый миллионный "чек". Однако именно в этот день Елена и Владимир Зеленские находились с официальным визитом в Канаде. А перед этим супруги Зеленские побывали в Вашингтоне, где посетили мемориал Пентагона и провели несколько встреч, в том числе с Джилл Байден.

Так, супруга президента Украины физически не могла в это время посетить ювелирные магазины Нью-Йорка, отмечают фактчекеры Центра противодействия дезинформации.

Оккупанты не жадничали и в свое время, чтобы снять очередной пропагандистский ролик, который во время обысков в квартире Владимира Зеленского в Ялте они якобы нашли российский паспорт его жены.

Жизнь до президентства мужчины

Но когда-то все было совсем иначе и об Елене с девичьей фамилией Кияшко никто и ничего не знал.

Юна Елена Зеленская (Кияшко)/Фото из открытых источников

Она родилась в 1978 году в обычной семье: отец — Кияшко Владимир Тимофеевич — кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта, он преподает дисциплину "Строительные конструкции и здания на транспорте". Именно поэтому после окончания школы родители уговорили Елену поступить на архитектора. А вот во время студенческих лет все и завертелось с Владимиром Зеленским, хотя они учились в параллельных классах одной школы, но тогда знакомы не были.

Владимир и Елена Зеленские/Фото из открытых источников

Чем занималась Елена Кияшко и когда стала Зеленской?

К слову, старт карьеры действующего президента Владимира Зеленского начался со студенческих лет, и с тех пор рядом с ним всегда была Елена, которая хоть и имеет образование архитектора, но ни дня не работала по специальности, указанной в дипломе, а стала помогать Зеленскому и придумывать миниатюры для студенческих выступлений в КВН.

А впоследствии стала автором студии "Квартал-95". Обручилась пара в 2003 году, кстати, предложение, говорят, Елена ждала 8 лет, хотя Зеленскому приходилось ее отбивать у другого парня.

Владимир и Елена Зеленские/Фото из открытых источников

В 2008 году Елена и Владимир стали родителями – у них родилась дочь Александра, а 21 января 2013 года Елена подарила мужу сына, которого назвали Кириллом.

Параллельно она писала для Вечернего квартала и проекта Женский Квартал, но никогда не была под прицелом камер, изредка появлялась на вечеринках, не давала интервью и не снималась для глянцевых журналов.

Но все изменилось на президентских выборах в 2019 году. Хотела или нет, на публику пришлось выйти.





Первое публичное интервью

Хотя до этого Елена даже особо не интересовалась соцсетями, а Инстаграм создала уже после инаугурации Владимира и первым стало фото-упоминание о том дне.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Но это и все, после победы мужа Елена дала лишь одно пространное интервью BBC, во время которого рассказала, что стиль и поведение менять не собирается, подражать никому не будет и вообще хочет в дальнейшем оставаться в стороне, в том числе и от политики. Свой взгляд, когда стеснялась, Зеленская всегда спускала вниз, это замечали и эксперты, но советовали оставаться собой.





Первый выход на публику после 24 февраля 2022 года

Теперь она смотрит прямо в глаза всегда. А остаться вне камер не суждено, потому что полномасштабная война изменила всех. В первые дни Елена Зеленская вместе с детьми исчезли из публики, им пришлось скрываться от охоты на них россиян. Но уже через несколько месяцев из тени мужчины пришлось выйти.

С этого момента она стала лицом украинского народа и мощной фигурой на международной арене. Первое громкое появление Елены Зеленской на публике с начала полномасштабной войны произошло в конце мая 2022 года. Тогда первая леди Украины обратилась во Всемирную ассамблею здравоохранения, чтобы запустить Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки совместно с ВОЗ.





Что изменилось у Елены Зеленской?

Уже здесь можно увидеть первые изменения в Елене Зеленской. Раньше жизнерадостная первая леди немного похудела за время войны и в разы стала меньше улыбаться. Более того, изменился и стиль одежды: раньше Елена любила яркие образы в своем гардеробе.





Как изменился стиль?

Но на смену им вместе с войной пришли сдержанные костюмы, преимущественно темных цветов. Отказалась первой леди и от этого самого яркого макияжа, сейчас она ограничивается уходовой косметикой и легким тоном. Интересно и то, что Зеленская с начала войны часто отказывается от туфель на шпильках в пользу удобных кроссовок, лоферов и кедов. Поменялась и улыбка первой леди. До полномасштабной войны она была по-детски наивной и максимально экспрессивной, а в первые месяцы 2022-го стала легкой, едва заметной. О своем состоянии Зеленская писала и в сообщении Instagram:

“Мне кажется, весь цивилизованный мир понимает, через что мы сейчас проходим. На вопрос "как вы там держитесь?" сказала, что как шкафчик в Бородянке. Мы сейчас все так”.

Как Зеленская изменилась на лице?

К слову, сейчас первая леди на публичных событиях и во время официальных обращений чаще всего появляется в костюмах асимметричного кроя, а образ дополняет брошами и вышивками. Например, брошь "Полынь, Евшан-Зилля", или рубашка с вышитыми колосьями, а еще брошь в виде карты Украины или в виде легендарного петушка из Бородянки.

Елена Зеленская/X (Twitter)

Единственное остается неизменным – спокойная цветовая палитра наряда, ими она подчеркивает и свою интеллигентность. А вот если сравнить фотографии, где Елена Зеленская сама посещает официальные встречи и общается с лидерами других стран, и те, где вместе со своим мужем, можно заметить, как меняется ее выражение лица и поведение. Вместе с президентом она широко и искренне улыбается, более спокойная и уверенная. Так что можно уверенно сказать — его присутствие изрядно поддерживает и помогает эмоционально держаться, за ним оно чувствует себя защищенным.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она другая

"Это уже совсем другой человек", — так об Елене Зеленской отзывается ее подруга, крестная и звезда "Квартала 95" Елена Кравец, и вовсе не из-за стиля одежды.









Теперь жизнь за кадром превратилась в голос, крик всех украинцев на международной арене. Ее встречают с овациями.







Она первая, кто это сделала!

Овациями и провожают. Так, самый большой резонанс вызвала речь первой леди в Конгрессе США в июле 2022 года. Елена Зеленская стала первой женой иностранного лидера, выступившей перед конгрессменами.









Что произошло во время выступления Зеленской?

И она стала первой, рассказывающей не о своих проектах, а просила у мировых лидеров оружие для защиты украинцев. А говорит Елена Зеленская не на языке официальных заявлений, а на простом, человеческом. После речи политики стоя долго аплодировали, а демократ Билл Паскрелл даже накинул на плечи украинский флаг.









Впоследствии Елена Зеленская призналась — подготовиться к этому выступлению помогал мужчина.







Выступления Зеленской

Теперь Елена Зеленская регулярно и уверенно обращается к миру то на международных конференциях, то на встречах, то на форумах безопасности, то на саммитах. Свое желание быть за кадром пришлось забыть – время другое.







Какие социальные проекты внедрила первая леди?

Кроме выступлений, Елена Зеленская претворяет в жизнь и социальные проекты. До начала полномасштабного вторжения было три основных направления: улучшение школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для украинцев. Теперь же это опека пострадавшими от войны детьми и программа "Ты как" о ментальном здоровье украинцев. На эту тему собрался и третий саммит первых леди и джентльменов.

“Мы собираем в этом году рекордное количество первых леди и джентльменов в разных форматах: онлайн и физически, а также рекордное количество экспертов. Каждый 5-й украинец будет ощущать на своем психологическом здоровье последствия войны, а по подсчетам министерства здравоохранения Украины мы все будем ощущать последствия, даже после окончания горячей фазы войны 5-7-10 лет и более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в особых услугах в сфере ментального здоровья”.

Скандалы вокруг Зеленской

Но не обходят первую леди и скандальные обсуждения. После 24 февраля Зеленская привлекла внимание мировой печати. Первая леди Украины была лицом легендарных журналов Saturday, Time, Corriere della Sera и многих других.

Обложка Time

Но больше обсуждений вызвало ее фото для американского Vogue, которое сделала культовая фотография Энни Лейбовиц.

Обложка Vogue

Критики набросились на Зеленскую из-за якобы "неженственной" позы на фотографии. Но самое интересное началось дальше: украинцы и не только запустили в сети масштабный флешмоб sit like a girl в поддержку первой леди. Это был крик как простых украинцев, так и знаменитостей.

Флешмоб Sit like a girl/X (Twitter)

Флешмоб Sit like a girl/X (Twitter)

Чем пришлось пожертвовать?

Такая активная жизнь не могла не наложить отпечаток на семье президента. Первые два месяца войны семья не виделась и вовсе, был запрет на пользование гаджетами, а общение с мужем-президентом происходило по спецлиниям.

Первая встреча после 24 февраля 2022 года Елены и Владимира Зеленских

Спустя более двух месяцев семья воссоединилась, впрочем, это все равно не так, как было до войны или до президентства. Но теперь они вместе посещают официальные встречи за границей и принимают гостей в Украине, дают интервью. Во время одного из них Елена Зеленская заверила, несмотря на то, что в прошлом была сценаристкой проектов мужчины, теперь его тексты не касаются.









И даже ничего не советует по политическим вопросам.

“Я считаю, что это совсем не нравственно, давать советы президенту. Я его жена, а не его политический советник и т.д. Мы такие вещи, честно говоря, в семье стараемся не обсуждать. Мы можем поговорить на любые темы, но советов он не спрашивает меня, а даже если я ее дам, не уверена, что он ее использует. У нас огромная пропасть между экспертностью моей и его, я даже не думаю, что могу дать ему совет. Сугубо человеческие, конечно, как жена мужу, если он спрашивает, то я ему охотно предоставляю, но я думаю, что он в них не очень нуждается, честно када, сейчас, он живет войной, борьбой. Я не могу ему ничего совета по поставке военной техники, это понятно”.

Курьезы во время интервью

За семьей президента всегда внимательно следят, юмор, Зеленский точно не потерял, несмотря на войну. Да, хитом стало интервью супругов, когда Владимир заявил, что жена не готовит ему завтраков.









Но с юмором и украинцы, да, люди сразу переделали видео на свой манер.



Но курьезы происходят и во время официальных встреч, украинцы подозревают, Елена, наверное и несколько ревнивая.

О чем мечтает первая леди?

В одном из интервью Елена Зеленская призналась, сейчас ждет, когда сможет без охраны и повышенной безопасности просто побыть в одиночестве, а чтобы это стало возможным — вместе с украинцами ждет таких заветных слов от мужа и президента Украины.



